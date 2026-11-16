Robert Pattinson wird James Bond in dem kommenden Amazon MGM Studios Film unter der Regie von Denis Villeneuve und geschrieben von Steven Knight spielen. Am 16. November angekündigt, eröffnet diese Wahl die Nachfolge von Daniel Craig. Das Studio bestätigt sein Team, gibt aber noch nicht den Titel oder das Veröffentlichungsdatum bekannt.

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Amazon MGM Studios kündigte am Montag, den 16. November, die Wahl von Robert Pattinson an, James Bond zu spielen. Die Briten folgten Daniel Craig in einem Film unter der Regie von Denis Villeneuve und geschrieben von Steven Knight.

Robert Pattinson wird der neue James Bond. Die offizielle Ankündigung von Amazon MGM Studios, die am Montag, den 16. November 2026 veröffentlicht wurde, beendet das Warten auf Daniel Craigs Nachfolger. Das Studio bestätigt die Wahl des britischen Schauspielers für den nächsten Film, der dem Agenten 007 gewidmet ist, ohne in dieser Pressemitteilung seinen Titel oder sein Veröffentlichungsdatum preiszugeben.

Pattinson tritt einem bereits gebildeten Team bei. Denis Villeneuve wird der Regisseur von Steven Knights Drehbuch. Amy Pascal und David Heyman werden den Film über Pascal Pictures und Heyday Films produzieren. Tanya Lapointe wird der ausführende Produzent sein.

Robert Pattinson, die bestätigte Wahl für James Bond

Der Schauspieler begrüßte seine Ernennung als eine große Ehre in seiner Karriere. In seinem vom Studio ausgestrahlten Statement dankte er dem künstlerischen Team und drückte seine Begeisterung für die Arbeit an der Figur aus. Denis Villeneuve begrüßt einen Dolmetscher, der neue Energie in 007 bringen kann.

Die Bestätigung unterscheidet nun Pattinsons Wahl von den vielen Casting-Annahmen, die die Vorbereitung des Films begleiteten. Es gibt noch nicht die anderen Mitglieder der Verteilung, die Drehorte oder den Inhalt der Handlung an.

Von Twilight bis Batman, eine Reise zwischen zwei Kinos

Pattinson kommt in das Franchise mit einer Karriere zwischen großen Produktionen und unabhängigen Kino geteilt. Offenbart einem breiten Publikum durchHarry Potter und der Fire Cupdann von der sagaDämmerunger schoss dann in arbeiten mit sehr unterschiedlichen registern.

Gute ZeitBrüder Safdie undDer LeuchtturmRobert Eggers gehören zu seinen herausragenden Rollen. Er spielte auch inTenetChristopher Nolan, bevor er die Hauptrolle desDer BatmanRegie führte Matt Reeves. Seine jüngste Reise umfasst auchMickey 17von Bong Joon-ho.

Der neue Bond wird einen Schauspieler, der bereits an globale Franchises gewöhnt ist, und einen assoziierten Direktor zusammenbringen, insbesondereAnkunft,Blade Runner 2049undDuneSteven Knight, Drehbuchautor, ist der Schöpfer der SerieSpitzenblinden.

Nach Daniel Craig unter der Leitung von Amazon MGM

Daniel Craig hatte seine Karriere in der Rolle mitKeine Zeit zu sterben, veröffentlicht im Jahr 2021. Dieser Film war sein fünfter und letzter Auftritt in James Bond. Pattinsons Ankunft eröffnet somit einen neuen Zyklus mit einem anderen Interpreten und einem neuen Produktionsteam.

Dieser Übergang erfolgt nach einer signifikanten Änderung der Franchise-Governance. Im Februar 2025 kündigten Amazon MGM Studios, Barbara Broccoli und Michael G. Wilson die Gründung eines Joint Ventures an, um die Rechte von James Bond zu halten. Die Operation wurde am 24. März 2025 abgeschlossen.

Die Partner bleiben Miteigentümer des Franchise, aber Amazon MGM hat die kreative Kontrolle erhalten. Amazon hatte bereits 2022 MGM erworben und die Vertriebsrechte für Bond-Filme gehalten. Die Änderung 2025 betrifft daher die Durchführung zukünftiger Produktionen, nicht nur ihre Verbreitung.

Die Wahl des Hauptdolmetschers war ein zentraler Schritt in dieser Erholung. Jetzt bleibt es, den genauen Kalender des Films, seinen Titel und die Spielpartner von Robert Pattinson bekannt zu geben.

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