Die Weltbank bereitet einen fünfjährigen Partnerschaftsrahmen mit dem Libanon vor. Nach seinem Treffen mit Yassine Jaber erinnert Anna Bjerde an eine mögliche Verlängerung von LEAP und drängt auf die Bankenreform. Ein Besuch im Süden wird am Dienstag angekündigt, zu diesem Zeitpunkt gibt es keine neuen Finanzierungszahlen.

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Die Weltbank-Gruppe bereitet eine neue Strategie für die Zusammenarbeit mit dem Libanon für die nächsten fünf Jahre vor. Anna Bjerde, ihre Generaldirektorin für Operationen, kündigte am Montag, den 16. November nach einem Treffen mit Finanzminister Yassine Jaber an. Sie erwähnte auch eine mögliche Ausweitung des LEAP-Nothilfeprojekts und forderte eine Beschleunigung der Behandlung der Bankenkrise.

Der in Vorbereitung befindliche Partnerschaftsrahmen sollte Bereiche der Zusammenarbeit mit der Regierung und dem Privatsektor definieren. Laut Anna Bjerde muss dieser mittelfristige Ansatz parallel zur Reaktion auf dringende Rehabilitations- und Wiederaufbaubedürfnisse fortgesetzt werden. Es handelt sich daher nicht um eine bereits abgeschlossene Vereinbarung oder die Ankündigung eines neuen Finanzrahmens für fünf Jahre.

LEAP: Eine Verlängerung vorgesehen, noch keine Finanzierung erworben

In Bezug auf den Wiederaufbau erwähnte Anna Bjerde die Möglichkeit, LEAP entweder durch seine Finanzierung oder seinen Interventionsbereich zu erweitern, um den Bedürfnissen der von Konflikten und Fragilität betroffenen Bevölkerung gerecht zu werden. Es verband diese Perspektive mit der Notwendigkeit, sicherzustellen, dass das Projekt ordnungsgemäß umgesetzt wurde.

In den nach der Sitzung abgegebenen Erklärungen wurden keine zusätzlichen Beträge oder ein Zeitplan für die Genehmigung festgelegt. Die Unterscheidung ist wichtig: Die Berücksichtigung einer Verlängerung bedeutet nicht, dass zusätzliche Mittel genehmigt oder ausgezahlt wurden. Die Diskussion in dieser Phase konzentriert sich auf die Möglichkeiten zur Erweiterung der Reaktion und die Bedingungen für ihre Umsetzung.

Yassine Jaber kündigte an, dass die Delegation den Süden am Dienstag, den 17. November, als Teil der Folgemaßnahmen zum Wiederaufbau und LEAP besuchen würde. Dieser Schritt wird als zukünftiger Besuch präsentiert, nicht als bereits erfüllte Mission.

Rückgabe des Kredits an den Dienst der Tätigkeit

Anna Bjerde betonte die Beschleunigung der Arbeit, die unternommen wurde, um die Folgen der Bankenkrise zu bewältigen und zu einer soliden Umsetzung überzugehen. Sie hat dieses Ziel mit dem Zugang privater Unternehmen zu Krediten verknüpft, was sie für wesentlich hält, um wirtschaftliche Aktivitäten zu finanzieren und den öffentlichen und privaten Sektor zu unterstützen.

Sie wurde durch die jüngsten Reformen ermutigt und betonte gleichzeitig deren effektive Umsetzung. Sein Punkt unterscheidet somit den willkommenen Fortschritt von der Arbeit, die noch zu tun ist: Die Existenz eines soliden Bankensektors bleibt ein Ziel, das erreicht werden muss, nicht ein Ergebnis, das als erreicht präsentiert wird.

Landwirtschaft, Energie und regionale Verbindungen

Zu diesen Prioritäten gehören Investitionen, die Wachstum, Beschäftigung und die Beteiligung des Privatsektors fördern können. Anna Bjerde nannte Landwirtschaft, wobei das GATE-Projekt auf nationaler Ebene umgesetzt wird, sowie Energie- und Infrastrukturprogramme.

In Bezug auf Strom betonte er, dass Investitionen in Energieübertragungsnetze ebenso wichtig seien wie die Erhöhung der Produktionskapazität. Er forderte auch die Stärkung der Verbindungen Libanons zu den Nachbarländern in den Bereichen Verkehr, Energie und Handel. Eine Studie der Weltbank zu diesen Möglichkeiten und ihrer Umsetzung wird voraussichtlich in Kürze veröffentlicht.

Der Finanzminister seinerseits forderte eine stärkere Zusammenarbeit und finanzielle Unterstützung. Er erinnerte an die Interventionen, die insbesondere die Landwirtschaft, den Wiederaufbau im Süden, Elektrizität, Wasser, den Sozialschutz durch das Aman-Programm und die digitale Transformation umfassten.

Das Treffen eröffnete somit zwei separate Projekte: die Vorbereitung der Partnerschaftsleitlinien für die nächsten fünf Jahre und die Prüfung von Möglichkeiten zur Anpassung der Projekte an die unmittelbaren Bedürfnisse. Beträge, Genehmigungsbeschlüsse und die Bedingungen für eine mögliche Verlängerung des LEAP müssen noch präzisiert werden.

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