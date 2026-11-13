Risikoforderungen: Gewicht großer Kredite

In den Daten der Bank of Lebanon für Oktober 2025 machen Risikopositionen über 50 Milliarden Pfund 87,9% des untersuchten Portfolios und 89% der gefährdeten Schulden aus. Ihr Gewicht kontrolliert weitgehend das konsolidierte Ergebnis. Diese Entschlüsselung erklärt, warum ein Rückgang der Quote mit einem Anstieg der Risikobeträge einhergehen kann oder umgekehrt, und warum diese Statistiken nicht die dauerhaften Verluste oder die individuelle Situation jeder Bank oder ihrer Kreditnehmer messen.

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In den Daten der Bank of Lebanon für Oktober 2025 machen Risikopositionen über 50 Milliarden Pfund 87,9% des untersuchten Portfolios und 89% der gefährdeten Schulden aus. Dieses Gewicht erklärt, warum eine Verbesserung bei kleinen Beträgen nicht ausreicht, um den Gesamtindikator zu ändern. Es zeigt auch, warum der Rückgang einer Quote nicht immer eine Verbesserung der Rückzahlungen beweist.

Der Fall von Risikoansprüchen im Libanon ist kein Durchschnitt. Die im April 2026 veröffentlichte makroökonomische Überprüfung der BDL vom Dezember 2025 vergleicht mehrere Tranchen zwischen Februar und Oktober. Es ermöglicht die gleichzeitige Beobachtung der Portfoliozusammensetzung und der Änderungen in jeder Gruppe. Diese datierten Daten stellen keine aktuelle Bewertung jeder Bank dar.

Risikoansprüche im Libanon: Respektieren Sie den Umfang der Zahl

Die BDL umfasst Kredite der Risikokategorien 4, 5 und 6. Sie hat ihren Betrag den in ihrem Anwendungsbereich erfassten Risikopositionen zu melden, wobei zu präzisieren ist, dass der Nenner wertgeminderte Forderungen, die als « kreditgeminderte Kredite » bezeichnet werden, ausschließt. Nach dieser Definition erreichte das Verhältnis 86,3% im Oktober 2025, wie im Februar.

Dieser Satz ist daher nicht ein Anteil aller Vermögenswerte im Bankensystem. Dies bedeutet nicht, dass 86,3 % der Einleger ihre Ersparnisse verloren hätten oder dass der gleiche Anteil der betreffenden Beträge definitiv uneinbringlich wäre. Es beschreibt eine spezifische Klassifikation und Anwendungsbereich. Ein Vergleich mit einem anderen Land würde zunächst eine Überprüfung erfordern, ob die Definitionen identisch sind.

Die Einstufung einer Forderung gibt Aufschluss über ihr Risiko. Der endgültige Verlust hängt auch von zukünftigen Rückzahlungen, Garantien, Kosten und Erholungszeiten ab. Ohne eine Dateiüberprüfung ermöglicht das Gesamtverhältnis nicht, abzuschätzen, was tatsächlich wiederhergestellt wird. Es ist auch nicht möglich, individuelle Verantwortung zu übertragen.

Warum ein Tropfen vom Nenner kommen kann

Im Bereich von weniger als 10 Milliarden Pfund stieg die Quote von 78,4% auf 69,9%. Der Rückgang beträgt 8,5 Prozentpunkte. Die Höhe der Risikoansprüche sinkt jedoch nur um etwa 3%, während die Gesamtrisikopositionen in dieser Tranche um 9% steigen. Die Verbesserung des Verhältnisses ist daher weitgehend auf die Erhöhung des Nenners zurückzuführen.

Ein rein pädagogisches Beispiel hilft, diesen Mechanismus zu verstehen. Wenn ein Portfolio 80 von 100 Risikopositionen enthält, beträgt sein Quotient 80 %. Wenn die Risikoansprüche bei 80 bleiben, aber die Risikopositionen auf 110 steigen, sinkt das Verhältnis auf 72,7%. In diesem Beispiel wurden keine Risikoansprüche zurückgezahlt. Zahlen veranschaulichen eine Berechnung, keine echte Bank.

Die Spanne von 10 bis 20 Milliarden Pfund ist noch klarer. Seine Quote sank von 83,4% auf 80%, während die Höhe der Risikoansprüche um 1% stieg. Die Gesamtexposition stieg schneller um 6%. Der Rückgang des Prozentsatzes geht daher mit einer Erhöhung des als Risiko eingestuften Betrags einher.

In Milliarden von Pfund Verhältnis Februar 2025 Verhältnis Oktober 2025 Weniger als 10 78,4 % 69,9 % 10-20 83,4% 80,0% 20 bis 30 86,7 % 85,8 % 40-50 86,8 % 88,0 % Mehr als 50 86,8 % 87,4%

Diese Tranchen werden in Milliarden von Pfund ausgedrückt, nicht in Dollar. Die Tabelle enthält eine Auswahl dokumentierter Kategorien; sie stellt keine Liste von Banken oder ein Ranking von Unternehmen dar. Die Zahlen geben nicht die Anzahl der Kreditnehmer an, die jedem Betrag entspricht.

Bestimmungsgewicht der größten Risikopositionen

In der Tranche über 50 Mrd. £ sank der Betrag der Risikoansprüche um 3,1 %. Die Expositionen gingen jedoch um 3,7% weiter zurück. Damit steigt das Verhältnis von 86,8 % auf 87,4 %. Dies ist das Gegenteil von dem der kleinen Tranchen: Ein Rückgang des Risikobetrags kann mit einer Verschlechterung des Prozentsatzes einhergehen.

Diese Gruppe dominiert das konsolidierte Ergebnis, da sie fast neun Zehntel der untersuchten Expositionen ausmacht. Ein Sektordurchschnitt wird durch die Beträge gewichtet. Sie verleiht nicht jeder Tranche oder jedem Kreditnehmer das gleiche Gewicht. Die Entwicklung einer sehr wichtigen Gruppe kann somit den Fortschritt anderswo neutralisieren.

Die BDL stellt eine Simulation vor, um diese Sensitivität zu messen: Die Reduzierung der Risikoansprüche aus der größten Tranche um 20% und die Konstante der Gesamtrisikopositionen würden das Gesamtverhältnis von 86,3% auf etwa 70,9% erhöhen. Diese Berechnung ist weder ein angekündigtes Ziel noch eine Rückzahlungsprognose. Es isoliert die Wirkung der dominanten Gruppe unter einer expliziten Hypothese.

Durchschnitt ersetzt keine Dateiüberprüfung

Die Beibehaltung der Gesamtquote von 86,3% zwischen Februar und Oktober maskiert daher verschiedene Bewegungen. Einige Beträge sinken, andere steigen; Portfoliogrößen ändern sich ebenfalls. Um die Qualität der Kredite zu überwachen, müssen der Zinssatz, sein Zähler und Nenner zusammen gelesen werden.

In der gesonderten Ausgabe der Bankenumstrukturierung betonte das IWF-Kommuniqué vom 13. Februar 2026 die Notwendigkeit eines unabhängigen, transparenten und wirksamen Prozesses. Aggregierte Statistiken können diese Einschätzung nicht ersetzen. Zwei Institute, die unterschiedlichen Portfolios ausgesetzt sind, haben nicht unbedingt die gleiche Sanierungskapazität, selbst wenn der nationale Durchschnitt stabil erscheint.

Das nächste nützliche Element werden daher ausreichende detaillierte Informationen über die Bewegungen des Portfolios sein: Rückerstattungen, neue Klassifizierungen, Ausgänge und Garantien. Die Daten für 2025 legen bereits einen genauen Punkt fest: Das Gewicht der größten Risikopositionen kontrolliert weitgehend den Gesamtindikator, während die prozentualen Veränderungen von den Veränderungen der Risikobeträge getrennt werden müssen.

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