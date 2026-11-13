Nach der Mobilisierung am 12. November empfing Hajjar den Gouverneur und Bürgermeister. Die medizinische Versorgung steht weiterhin im Mittelpunkt der Forderungen der Feuerwehrleute, ohne eine angekündigte finanzielle Vereinbarung.

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Die medizinische Versorgung der Beiruter Feuerwehrleute steht im Mittelpunkt einer Krise, die Innenminister Ahmad Hajjar dazu veranlasste, Gouverneur Marwan Abboud und Bürgermeister Ibrahim Zeidan am Donnerstagabend, dem 12. November, zu empfangen. Das Ministerium bestätigt, dass es ihre Forderungen und die Ereignisse in der Gemeinde überprüft hat, ohne eine finanzielle Einigung oder ein Ausstiegsdatum bekannt zu geben.

Pflege und Ausrüstung im Zentrum des Konflikts

Feuerwehrleute fordern eine bessere Pflege und einen Krankenhausaufenthalt sowie die Zahlung von Kleidungszulagen. Eine erste Mobilisierung fand am 6. November vor dem Hauptquartier des Gouvernements statt. Die Bewegung wurde am 12. November wieder aufgenommen, während eine Sitzung des Gemeinderats erwartet wurde.

Der Korpskommandeur, General Maher Ajouz, erklärte in Presseerklärungen, dass die Agenten den Unterschied zwischen Krankenhausrechnungen und den gedeckten Beträgen nicht mehr tragen könnten. Er kündigte einen Rückzug aus den Kasernen und die Aussetzung der regulären Missionen, bis die Krankenakte geregelt war, und behauptete, dass der Gouverneur seine Zustimmung gegeben hatte.

Fortsetzung der Hilfsmaßnahmen bleibt ein besonderes Thema

Maher Ajouz verwies auf den Einsatz der Zivilschutzteams und sagte, er sei bereit, auf deren Ersuchen Verstärkungsmissionen durchzuführen. Diese Position lässt nicht den Schluss zu, dass die gesamte Hilfe in Beirut gestoppt wurde. Er betont jedoch die Notwendigkeit, zwischen der Bewegung kommunaler Feuerwehrleute und dem Betrieb anderer Rettungsdienste zu unterscheiden.

Der Kommandant wies auch darauf hin, dass die Bearbeitung von Ansprüchen rechtliche und administrative Schritte erforderte. Er gab keine feste Frist für ihre Fertigstellung.

Hajjar fordert Lösungen und Einhaltung der Verfahren

In seinem offiziellen Kommuniqué vom 12. November stellt das Ministerium fest, dass Ahmad Hajjar konkrete Lösungen gefordert hat, die die Rechte der Feuerwehr und der Gemeindewache garantieren. Er betonte ihre Rolle beim Schutz der Bewohner und bei der Reaktion auf Unfälle und Notfälle.

Der Minister betonte auch die Einhaltung der rechtlichen und administrativen Vorschriften bei der Geltendmachung von Forderungen sowie die Wahrung der Funktionsweise öffentlicher Einrichtungen. Diese doppelte Nachricht stellt keine quantitative Annahme von Anträgen oder die Ankündigung einer Vereinbarung mit Agenten dar.

Eine seit mehreren Jahren dokumentierte Schwierigkeit

Die im Mai 2023 in der Quarantänekaserne gesammelten Zeugenaussagen beschrieben bereits die schwer zugängliche Pflege und Uniformen, die die Offiziere selbst finanzieren mussten. Diese alten Beobachtungen geben Aufschluss über den Ursprung des Konflikts, aber die Löhne und materiellen Mittel können dann nicht als Zahlen vom November 2026 dargestellt werden.

Das vorliegende Dossier umfasst daher sowohl die sozialen Rechte von Agenten als auch die Organisation von Interventionen während ihrer Mobilisierung. Im Ministerkommuniqué werden die Kosten der vorgeschlagenen Lösung, ihre Finanzierung oder die Modalitäten ihrer Umsetzung noch nicht festgelegt.

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