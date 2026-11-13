Gel im Bekaa: Späte Ernte betroffen

Der Frost beschädigte Feldfrüchte und Spätkartoffeln in Bekaa. Ibrahim Tarshishi und Antoine Hoyeck warnen vor den Verlusten der Produzenten, während die Großhändler von Qab Elias einen Rückgang der Ankünfte beschreiben. Fachleute fordern einen besseren Schutz vor landwirtschaftlichen Katastrophen. Andere Produktionsbecken und Gewächshauspflanzen können zusätzliche Mengen bringen, ohne die in der Ebene zerstörten Kulturen sofort zu ersetzen.

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Einfrieren in Bekaa beschädigte Feldfrüchte und späte Kartoffelernte. Farmbeamte beschreiben erhebliche Verluste nach mehreren kalten Nächten im November. Sie warnen auch vor einem Rückgang der Gemüseankünfte. Die verfügbaren Schätzungen bleiben die von Fachleuten ohne konsolidierte nationale Bilanz.

Spätkartoffeln unter den betroffenen Kulturen

Ibrahim Tarshishi, ein Führer der Agrargewerkschaft, schätzt, dass die Verluste 30% der erwarteten Produktion von Spätkartoffeln, bekannt als « Laqis », übersteigen. In seinen Erklärungen vom 13. November erwähnt er etwa 15.000 Tonnen Verlust. Diese Zahl bezieht sich auf den erwarteten Ertrag dieser Kampagne, nicht auf die gesamte libanesische Jahresproduktion.

Es beschreibt fünf aufeinanderfolgende Tage des Einfrierens für drei bis vier Stunden pro Tag, was den Ertrag der Parzellen zu der Zeit reduzierte, als die Produzenten auf ihre Ernte warteten.

Das Gel im Bekaa schwächt das Ende der Saison

In einem am 10. November veröffentlichten Interview berichtete Tarshishi bereits von Zerstörungen unter den exponierten Kulturen: Zucchini, Gurken, Tomaten, Bohnen und Auberginen. Es beschrieb völlig beschädigte Pflanzen sowie eine Abnahme des erwarteten Kartoffelvolumens.

Diese Warnung kommt, wenn sich die Feldgartenkampagne in der Bekaa ihrem Ende nähert. Gewächshausproduzenten können bestimmte Kulturen erweitern. Tarshishi glaubt jedoch, dass die Mengen, die unter Schutz in der Ebene und an der Küste verfügbar sind, nicht ausreichen werden, um verlorene Ernten zu ersetzen.

Der Landwirtschaftsmanager hebt auch die Belastung durch Vorgefrierkosten hervor: Saatgut, Düngemittel, Behandlungen, Bewässerung und Pumpenkraftstoff. Die Vernichtung einer Ernte beraubt den Erzeuger somit nach mehreren Monaten der Ausgaben der erwarteten Einnahmen. Sie beseitigt nicht die bereits entstandenen Kosten.

Reduzierte Ankünfte auf dem Qab Elias Markt

Omar Hatoum, der Obst- und Gemüsegroßhändler vertritt, beschreibt ebenfalls einen starken Rückgang der Ankunft in Qab Elias. Einige Produkte werden schwer zu finden, einschließlich Bohnen, Zucchini, Kohl und Paprika. Dieser Rückgang der Lieferungen betrifft ein Vertriebszentrum, in dem Händler beliefert werden.

Der Preisdruck hängt nun von den Mengen ab, die von anderen Produktionspools geliefert werden können. Tarshishi wies darauf hin, dass die bisherigen Vermarktungsschwierigkeiten einige Hersteller davon abgehalten hätten, ihre Gebiete zu erweitern. Bereits an der Küste angebaute Kulturen können daher nicht sofort vermehrt werden, um diesen Mangel zu beheben.

Agrarorganisationen fordern Schutz

In einer Pressemitteilung vom 12. November verurteilte auch Antoine Hoyeck, Präsident des libanesischen Bauernverbandes, die durch das Einfrieren verursachten Verluste. Er forderte eine Entschädigung für landwirtschaftliche Katastrophen und kritisierte die Unzulänglichkeit des öffentlichen Schutzes. Seine Organisation fördert wichtige Katastrophengebiete, ohne in dieser Pressemitteilung eine detaillierte Bestandsaufnahme nach Gemeinde und Kultur zu liefern.

Diese Forderungen beinhalten zwei unterschiedliche Bedürfnisse: die Antizipation gefährlicher Episoden und die Unterstützung von Betrieben nach einem Ernteverlust. Eine Warnung wird verwendet, um Maßnahmen vorzubereiten, die an die verfügbaren Kulturen und Einrichtungen angepasst sind. Entschädigung reagiert auf verlorene Einnahmen und bereits entstandene Ausgaben.

Eine wichtige Herbstversorgungskampagne

Das öffentliche Portal LEBTRADE platziert die späte libanesische Kartoffelernte zwischen Oktober und Dezember. Es identifiziert die Bekaa und Akkar als eines der Hauptproduktionsgebiete, mit unterschiedlichen Kalendern je nach Region. Diese Vielfalt ermöglicht es, das Angebot zu verteilen, ohne die landwirtschaftlichen Einzugsgebiete kurzfristig austauschbar zu machen.

Kartoffeln werden hauptsächlich für den frischen Verbrauch verwendet. Sie speisen auch in regionale Märkte ein, darunter Kuwait, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman, die Türkei und Katar. Für Landwirte, die vom Einfrieren betroffen sind, bleibt die unmittelbare Frage die marktfähige Menge am Ende dieser Ernte.

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