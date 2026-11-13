Autismus an der USJ: Pflege und Aufnahme in das Programm

Der 5. Universitätstag zu Autismus-Spektrum-Störungen wird vom USJ am Freitag, dem 13. November 2026 organisiert. Ab 14 Uhr beziehen sich die angekündigten Interventionen auf Pflege, Spätdiagnose, Beurteilung und Zahnpflege. Eine zweite Sitzung, die um 16.15 Uhr beginnt, konzentriert sich auf die Unterstützung des Unterrichts und die Einbeziehung von Schulen im Libanon. Der Eintritt ist im Auditorium Raymond und Aida Najjar der Medizinischen Fakultät frei; die Schließung wurde um 18.15 Uhr angekündigt.

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Diesen Freitag, den 13. November 2026, organisiert die St. Joseph’s University in Beirut ihren fünften akademischen Tag, der den Spektrumstörungen von Autismus gewidmet ist. Nach einem Morgen, der dem Screening und der Klinik gewidmet ist, muss der Nachmittag die Pflege, die späte Diagnose und die Einbeziehung in die Schule behandeln. Der Eintritt ist frei im Auditorium Raymond und Aida Najjar, an der Medizinischen Fakultät der USJ.

Für diejenigen, die heute Nachmittag an dem Treffen teilnehmen möchten, werden zwei Sequenzen angekündigt: Pflege von 14 bis 16 Uhr, dann Bildung und libanesische Strukturen von 16.15 bis 18.15 Uhr. Alle angegebenen Zeiten sind die in Beirut. Dies ist das von der Universität angekündigte Programm, kein Bericht über die Interventionen.

Autismus: Pflege und späte Diagnose ab 14 Uhr

Die erste Nachmittagssitzung bringt mehrere Disziplinen zusammen. Isabelle Amado muss von Paris aus per Videokonferenz über psychosoziale Rehabilitation intervenieren. Um 14.30 Uhr wird Eliane Abureili Besson die späte Diagnose und ihre Folgen besprechen.

Zwei Vorträge folgen: Um 15 Uhr werden Nidal Nakad, Dima Atieh und Edith Kouba Hreich die Bewertung des autistischen Verhaltens und die Validierung der ECA2- und ECA-P-Tools im Libanon behandeln. Um 15:30 Uhr wird Léa Nakhle eine Arbeit über Ergotherapie und Zahnpflege bei Kindern mit einer Autismus-Spektrum-Störung um ein Sensorik-Kit präsentieren.

Diese Titel geben die Themen der Papiere bekannt. Sie allein ermöglichen es nicht, zu dem Schluss zu kommen, dass eine Intervention wirksam ist oder die Ergebnisse der vorgestellten Arbeit zu kennen.

Schule und Begleitung ab 16.15 Uhr

Nach einer 15-minütigen Pause konzentriert sich die letzte Sequenz auf Bildung, Schulen und Zentren im Libanon. Micheline Khoury El Yamamine wird diesen Teil über die pädagogische Begleitung der betroffenen Studenten eröffnen. Maria Mamva wird dann eine Bewertung des Wissens über Autismus unter Lehrern und der libanesischen Bevölkerung vorlegen.

Am Ende des Nachmittags wird der assoziativen und schulischen Erfahrung ein Platz eingeräumt. Eine Intervention von Anita El Hage wurde um die fünfzig Jahre SESOBEL angekündigt, vor der von Zeina Boustany zur Inklusion in Schulen. Der Abschluss steht um 18.15 Uhr auf der Tagesordnung.

Informationen, um heute dorthin zu gelangen

Das Treffen findet an der Medizinischen Fakultät der Universität Saint Joseph im Auditorium Raymond und Aida Najjar statt. Das offizielle Poster zeigt einen freien Eintritt an. Zur praktischen Genauigkeit veröffentlicht die Fakultät die Nummer +961 1 421 235 und die Adresse fm@usj.edu.lb.

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