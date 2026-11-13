Private Rentner: 200 Milliarden noch gefordert

Die Lehrergewerkschaft sucht 200 Milliarden Pfund aus dem Fonds für Privatschulpersonal. In seinem Aufruf vom 12. November stellt er fest, dass diese im Amtsblatt beschlossene und veröffentlichte Hilfe noch immer nicht ausgezahlt wurde. Er fragte Yassine Jaber und die drei Präsidentschaften. Dieser Betrag bleibt getrennt von den zusätzlichen 450 Milliarden Dollar, die im Haushalt 2027 beantragt wurden, und stellt keine individuelle Zulage dar, die bereits an Rentner gezahlt wurde.

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Am 12. November erneuerte die Lehrergewerkschaft ihren Antrag auf Zahlung von 200 Milliarden Libanesischen Pfund an private Rentner. Er fragte Finanzminister Yassine Jaber nach einer Hilfe, die er als gewählt und im Amtsblatt seit mehr als drei Monaten veröffentlicht vorlegte, aber immer noch nicht ausgezahlt wurde.

Dies ist ein Teil der 650 Milliarden Dollar, die zur Verbesserung der Renten erforderlich sind. Die Gewerkschaft fordert auch die Intervention des Präsidenten der Republik, des Präsidenten des Rates und des Sprechers des Hauses. Sein Appell betrifft die Ausführung der Finanzierung, nicht die Ankündigung einer neuen individuellen Zuweisung.

Private Rentner: eine sofortige Zahlungsaufforderung

In ihrem Kommuniqué beschreibt die Organisation monatliche Renten, die $ 200 nicht überschreiten, trotz ihrer neunfachen Erhöhung. Sie berief sich auf die Ausgaben für Lebensmittel, Medikamente und Krankenhausaufenthalte, um eine dringende Intervention zu beantragen. Diese Beträge stellen die Feststellung der Gewerkschaft dar, nicht eine detaillierte Skala, die für jeden Rentner gilt.

Die Forderung bezieht sich auf den Fonds für Privatschulpersonalzulagen. Der 200 Milliarden Dollar Kredit muss diese Organisation unterstützen. Sie entspricht daher nicht einem Betrag, der jedem Rentner direkt zugesagt wird. In der Beschwerde vom 12. November wird weder eine Einzelzuweisung noch ein Zahlungstermin festgelegt.

Finanzierung durch mehrere Phasen

Das Dossier hat eine lange parlamentarische Geschichte. Am 11. Dezember 2025 genehmigte der Finanz- und Haushaltsausschuss den mit dem Dekret 1408 vom 30. September 2025 übermittelten Entwurf. Es sah eine zusätzliche Mittelausstattung von 200 Milliarden Pfund im Haushalt 2025 vor, um das Defizit des Fonds zu decken.

Der Vorsitzende der Kommission, Ibrahim Kanaan, erklärte, dass ein früheres Schema von 650 Milliarden nicht umgesetzt worden sei. Die Regierung hatte den Betrag auf 200 Milliarden Dollar revidiert. Zu diesem Zeitpunkt musste der Text noch vor der Plenarversammlung verabschiedet werden: Die Abstimmung im Ausschuss war für die endgültige Annahme nicht gültig.

Die Annahme von Krediten durch die Mitglieder wurde dann im Juli 2026 gemeldet. Der Text basierte auf Artikel 41 des Gesetzes vom 15. Juni 1959 zur Organisation von Lehrkräften in privaten Einrichtungen. Die Beihilfe wurde als Beitrag zum Defizit des Fonds und nicht als allgemeine Reform der Rentenberechnung dargestellt.

Die restlichen 450 Milliarden, ein zweiter Fall

Am 1. Oktober hatte die Gewerkschaft bereits die Freigabe der 200 Milliarden Dollar gefordert. Gleichzeitig forderte er, die verbleibenden 450 Milliarden in den Haushaltsentwurf 2027 aufzunehmen, mit einer ausdrücklichen Verpflichtung zur Zahlung. Diese beiden Ansätze bleiben unterschiedlich: die Übertragung eines genehmigten Finanzrahmens und die Beschaffung zusätzlicher Mittel.

Die Erholung im November zeigt, dass die Gewerkschaft die erste Phase immer noch als unvollendet ansieht. Er fordert die Behörden auf, die Auszahlungsverfahren abzuschließen, anstatt ein Versprechen zu erneuern. Kein vom Finanzministerium bestätigter Transferplan begleitet diese neue Gewerkschaftsintervention.

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