Requisitionen im Libanon: Die zerbrochene Tageszeitung 1914-1918

Zwischen 1914 und 1918 störte der Krieg die Ressourcen und Gewohnheiten der Bewohner von Beirut und dem Libanon. Requisitionen nehmen Besitz, Mobilisierungen unterbrechen Studien, Transporte werden knapp und Arbeitsplätze unsicher. Aber die beiden Territorien haben nicht das gleiche Militärregime. Die allgemeine Ausnahme vom Berg Libanon schützt ihn nicht vor Abgaben oder Engpässen. Die Universitäts- und Konsulararchive zeigen auch ausgesetzte Verfahren, Hilfsarbeiten und blockierte Familientransfers.

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Luftaufnahme von Beirut vom Australian Flying Corps am 10. November 1918. Fotografie des Kriegsendes, die keine Szene der Repression oder Requisition darstellt. Australian War Memorial, B03543, gemeinfrei.

Zwischen 1914 und 1918 störten Requisitionen im Libanon die Hausarbeit, die Vertreibung und die Ressourcen. Die osmanische Armee sammelt Eigentum und mobilisiert Männer in den Gebieten, die das gegenwärtige Land bilden werden. Aber Beirut und der Libanon gehören nicht zum selben Regime. Über die Hungersnot hinaus ermöglicht uns dieser Unterschied, einen Krieg zu verstehen, der in Werkstätten, Schulen, Häusern und auf Straßen gelebt wird.

Forderungen im Libanon: Krieg kommt in die Wirtschaft

Die Mobilisierung begann, bevor das Osmanische Reich im Herbst 1914 in den Konflikt eintrat. Bereits im August hat die militärische Bereitschaft den Provinzregierungen ihre Bedürfnisse auferlegt. Das Kommando in Damaskus fordert Lieferungen und Transporte von Tieren. Anfragen gehen durch die Gouverneure und dann durch die lokalen Beamten, die für das Sammeln der Waren verantwortlich sind.

Diese Verwaltungskette erreicht sowohl Beirut als auch den Libanon. Es verwandelt zivile Ressourcen in militärische Vermögenswerte. Für einen Besitzer bedeutet der Verlust eines Geldtiers nicht nur, ein Gut zu verlieren. Dies kann auch ein Mittel zum Transport eines Ernteguts oder zur Sicherstellung der Lieferung entfernen. Die Abgabe beeinträchtigt somit die Fähigkeit, so viel zu arbeiten, wie die verfügbaren Reserven.

Anforderungen sind nicht auf Lebensmittel beschränkt. Ein Rundschreiben vom 5. September 1914 betrifft somit die Länder ausländischer Institutionen. Die Kriegsanstrengungen betreffen auch den von zivilen Siedlungen besetzten Raum. Sie verpflichtet die Verantwortlichen, ihre Räumlichkeiten zu verteidigen und die Bedingungen ihrer Tätigkeit auszuhandeln.

Zwei Territorien, zwei Situationen mit Rekrutierung

1914 existiert der Libanon innerhalb seiner gegenwärtigen Grenzen noch nicht. Beirut gehört zu einem osmanischen Vilayet, das sich vom Mount Lebanon moutasarifat unterscheidet. Letzteres hat ein spezielles Regime, das im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Seine Bewohner profitieren von einer Militärbefreiung in Verbindung mit einem spezifischen Steuerbeitrag.

Der Krieg reduzierte die Autonomie des Berges, und die osmanischen Behörden hoben die Protokolle, die ihn im Juli 1915 regelten, formell auf. Die allgemeine Ausnahme vom Militärdienst bleibt jedoch bestehen. Es wäre daher falsch zu schreiben, dass alle Männer vom Berg Libanon einer Einberufung unterzogen werden, die mit der der Einwohner von Beirut identisch ist.

Der Unterschied schützt den Berg nicht vor anderen militärischen Anforderungen. Ansprüche und außergewöhnliche Gerechtigkeit gelten für sie. Männer suchen auch Zuflucht im Libanon, um den anderswo durchgeführten Aufzügen zu entkommen. Herkunftsort, Wohnort und Verwaltungsstatus. Die Mobilisierungsgeschichten müssen daher angeben, von welcher Bevölkerung sie sprechen, anstatt rückwirkend eine einheitliche Erfahrung auf libanesischem Territorium zu projizieren.

Studenten und Ärzte stellen sich den Bedürfnissen der Armee

In Beirut bietet das Syrian Protestant College, eine zukünftige Universität in den Vereinigten Staaten, ein präzises Abflugobservatorium. Seine Schüler kommen aus mehreren Regionen. Viele besitzen die osmanische Staatsbürgerschaft. Die Armee ruft Studenten und ehemalige Studenten, während medizinische Absolventen als Ärzte oder Gesundheitsassistenten dienen.

Aufgaben können sie von ihrer Trainingsstadt wegbringen. Andere arbeiten in den militärischen Einrichtungen der Region. Doktor Amin Abu Fadil erzählt Rayak von seiner Arbeit. Er muss die Pflege im Krankenhaus und auf der Station organisieren, mit einer Gebühr, die weit über den gewöhnlichen Tag hinausgeht.

Diese Trajektorien zeigen eine andere Dimension der Mobilisierung. Es vermittelt Fähigkeiten, die Zivilisten selbst brauchen. Es setzt auch Studien und Karriereprojekte aus. Die Anwesenheit eines ehemaligen Studenten aus Beirut im Militärdienst reicht jedoch nicht aus, um die Regeln festzulegen, die für alle Bewohner des Berges gelten. Einzelne Dateien und die ausgeführten Funktionen bleiben für das Verständnis dieser Pfade unerlässlich.

Ein Aufenthalt wird ein wesentlicher Schritt

Im Laufe des Krieges nehmen Anträge auf Verzicht oder Verschiebung mehr Platz im akademischen Leben. Studenten und Mitarbeiter bitten Howard Bliss, Präsident des Colleges. Sie hoffen, dass seine Beziehungen zu den Behörden ihren Abgang verzögern werden.

Insbesondere verteidigt Bliss die Nützlichkeit von Dienstleistungen für die Bevölkerung. Lehre, Pflege und Aufrechterhaltung der Aktivitäten der Hochschule sind auch wichtige Beiträge in einer bewährten Stadt. Mehrere Mitglieder des Instituts erhalten auf dieser Grundlage vorübergehende Stundungen oder Befreiungen.

Ein Aufenthalt lässt jedoch die Zukunft unsicher. Es ermöglicht eine Aktivität für eine Weile fortzusetzen, ohne zu garantieren, dass die Gefahr einer Abreise verschwindet. Die Mobilisierung wird daher nicht nur an der Anzahl der tatsächlich aufgenommenen Männer gemessen. Es belastet auch diejenigen, die auf eine Antwort warten, eine Ausbildung absolvieren oder versuchen, ihren Arbeitsplatz zu behalten. Institutionelle Verhandlungen werden Teil ihres täglichen Lebens.

Der Mangel an Kohle verändert das städtische Leben

Der Krieg stört die Kreisläufe, die Beirut mit Produkten und Ausrüstung versorgen. Die alliierte Blockade im östlichen Mittelmeer begrenzt den Seehandel. Militärische Bedürfnisse und innenpolitische Schwierigkeiten verschärfen die Spannungen. Der Mangel an Kohle führt zur Schließung des Beiruter Gaskraftwerks.

Diese Unterbrechung erinnert daran, dass der Mangel die Nahrungsmittelversorgung übersteigt. Beleuchtung, berufliche Tätigkeiten und das Funktionieren von Institutionen hängen auch von regelmäßigen Lieferungen ab. An der Hochschule kämpfen Manager, um Lehrbücher, Laborausrüstung und medizinische Versorgung zu erhalten.

Einige Gebäude verfügen jedoch über Strom. West Hall und die College Hall Library werden am Abend zu Treffpunkten. Diese Lösung bleibt die eines relativ privilegierten Establishments. Es beschreibt nicht die Möglichkeiten, die allen Beyrouthin-Häusern angeboten werden. Der Krieg vergrößert somit die Kluft zwischen denen, die immer noch kollektive Einrichtungen haben, und denen, die ohne vergleichbaren Schutz mit Mangel konfrontiert sind.

Wann man den Berg erreicht, muss man laufen

Auch das normale Reisen ändert sich. Pferdeautos werden knapp und ihre Preise steigen stark an. Für Studenten und College-Lehrer bedeutet der Beitritt zu den Berggemeinden jetzt, wegzugehen.

Aley, Bhamdoun, Broummana, Choueir und Chemlan gehören zu den Zielen auf diesen Routen. Universitätszeugnisse beschreiben eine fast sportliche Anpassung, manchmal während der Ferien. Sie zeigen vor allem, wie sich die Transportmuster verschlechtert haben, auch in einem Umfeld, das noch über Ressourcen verfügt.

Diese Erfahrung sollte nicht mit der von Personen verwechselt werden, die mit Waren geschwächt oder beladen sind. Eine Reise für einen gültigen Schüler ist nicht unbedingt für eine kranke Person oder eine Familie mit kleinen Kindern. Durch den Mangel an Transportmitteln wird die Entfernung restriktiver. Ein paar Stunden von Beirut zu leben bedeutet, mehr Zeit und Mühe auf jede Reise zu verwenden, wenn die Reise möglich bleibt.

Arbeiten, um Hilfe zu bekommen

In Beirut beinhaltet Hilfe auch die Suche nach kleinen Arbeitsplätzen. Ein Komitee, an dem das Kollegium, das örtliche Rote Kreuz und die Gemeindebehörden beteiligt sind, organisiert die Arbeit für Menschen in Not. Bewerber kommen zur Unterkunft, um ihre Akten zu erhalten.

Beamte untersuchen ihre Situation, manchmal sogar in ihren Häusern. Das Schema teilt die Stadt in Sektoren und versucht, eine doppelte Übernahme zu vermeiden. Die vorgeschlagenen Aufgaben betreffen hauptsächlich die Straßenreinigung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde.

Die Finanzierung ermöglicht jedoch keine kontinuierliche Arbeit. Ein paar Tage Aktivität zu bekommen bedeutet daher nicht, ein stabiles Einkommen zu finden. Diese Grenze zeigt ein wirtschaftliches Leid, das sich von direkten Abgaben unterscheidet: das Verschwinden der regulären Arbeit. Selbst Notfallgeräte müssen zwischen mehreren Bedürfnissen mit unzureichenden Mitteln wählen. Bei privaten Haushalten besteht die Beihilfe dann in Form einer Möglichkeit, die nur gelegentlich gewährt wird, wenn ihre Situation geprüft wird.

Geld von Emigranten kommt normaler

In den Bergen hat eine weitere Pause die Familienbudgets erreicht. Transfers von Emigranten waren eine wichtige Vorkriegsressource. Zensur, Blockade und finanzielle Desorganisation machen es schwierig, sie zu erhalten. Familien schreiben an das amerikanische Konsulat in Beirut, um zu versuchen, ihre Lieben zu erreichen.

In Choueir versucht Farida Nimr Haykal, eine Aktivität im Zusammenhang mit Seidenkokons wieder aufzunehmen. Sie bekommt Hilfe, aber es fehlen immer noch die notwendigen Körbe und Waagen bei der Arbeit. Sein Fall zeigt, dass einmalige finanzielle Unterstützung die Produktionsmittel nicht sofort wiederherstellt.

Transfers weiterhin unregelmäßig bis 1917 ankommen. Nachdem die Vereinigten Staaten im April in den Krieg eingetreten waren, wurde es fast unmöglich, Schecks von US-Banken einzulösen. Im Jahr 1918 enthielten konsularische Aufzeichnungen noch Anfragen von Familien, die Geld von im Ausland niedergelassenen Eltern suchten. Der Konflikt lässt somit getrennte Häuser, blockierte Einkommen und fehlende Werkzeuge bis in die letzten Monate.

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