Libanon: Mehr als eine Million Menschen in einer Nahrungsmittelkrise

Das Landwirtschaftsministerium, die FAO und das WFP berichten am 11. November: 1,05 Millionen Menschen befinden sich im Libanon in einer Ernährungskrise oder Schlimmerem.

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Mehr als eine Million Menschen im Libanon sind mit akuter Ernährungsunsicherheit auf der « Krise » oder höheren Ebene konfrontiert. In einer am Mittwoch, den 11. November veröffentlichten Erklärung fordern das Landwirtschaftsministerium, die FAO und das Welternährungsprogramm die Fortsetzung der humanitären Hilfe und die Unterstützung der Lebensgrundlagen. Ihre Warnung basiert auf einer im September durchgeführten Analyse, deren Ergebnisse am 5. November vom IPC veröffentlicht wurden.

1,05 mio. betroffene personen

Für den Zeitraum September 2026 bis Februar 2027Integrierter Einstufungsrahmen für die Lebensmittelsicherheitschätzungen zufolge 1,05 Millionen Menschen in Phase 3 oder mehr. Dies entspricht 21% der analysierten Bevölkerung. Davon befinden sich 52.000 in Phase 4, die als Notfall bezeichnet wird.

Diese Zahlen decken verschiedene Bevölkerungsgruppen ab, die im Libanon leben, nicht nur libanesische Bürger. Die Analyse stellt eine besonders hohe Anfälligkeit unter Flüchtlingen und neu vertriebenen Libanesen fest.

Voraussichtliche Verschlechterung im Frühjahr 2027

Zwischen März und Juli 2027 prognostizierte der CPI einen Anstieg auf 1,15 Millionen Menschen in Phase 3 oder mehr oder 24% der analysierten Bevölkerung. Die Zahl der Menschen in Notfällen könnte 97.000 erreichen. Dies ist eine Projektion, die sich von der Schätzung für den aktuellen Zeitraum unterscheidet.

Die Autoren empfehlen, die Nahrungsmittelhilfe bis Juli beizubehalten und die Finanzierung für Juni und Juli zu sichern. Sie befürworten auch den Schutz der Produktionsmittel und die Anpassung der Beihilfen an die Bewegungen und Rückkehr von Haushalten.

Ein relativer Rückgang, der keine Erholung bedeutet

In ihrerpressemitteilung vom 11. novemberDie Institutionen warnen vor einer zu optimistischen Einschätzung des Rückgangs im Vergleich zu den 24%, die im Update vom April 2026 prognostiziert wurden. Die Entwicklung der Vertreibungs- und Konfliktbedingungen erklärt diesen Unterschied, ohne eine dauerhafte Verbesserung der Situation der Familien zu zeigen.

WFP beschreibt Budgets für Nahrungsmittel und Treibstoff, Schulden und Einsparungen. Einige Familien bewahren ihren Konsum durch Hilfe und immer schwierigere Schiedsverfahren. Im Süden, Akkar und Baalbek-Hermel, schwächen landwirtschaftliche Schwierigkeiten und Beschränkungen des Zugangs zu Land auch das Einkommen. Die Agenturen plädieren dafür, die Ernährungsnotlage mit der landwirtschaftlichen und wirtschaftlichen Erholung zu verbinden.

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