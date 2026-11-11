Das zivile Leid des Ersten Weltkriegs im Libanon beschränkt sich nicht auf Hungersnöte. Die Hinrichtungen von 1915 und 1916 begleiteten eine Repression, die auch Familien betraf. Festnahmen, Militärprozesse, Beschlagnahmungen und Zwangsausreisen verändern ihre Existenz. In Beirut erreicht der Druck auch die Schulen. Dieser erste Teil unterscheidet zwischen etablierten Fakten, zeitgenössischen diplomatischen Warnungen und den Grenzen der verfügbaren Zahlen, ohne den gegenwärtigen Libanon mit dem gesamten osmanischen Syrien zu verwechseln.

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Luftaufnahme von Beirut vom Australian Flying Corps am 10. November 1918. Fotografie des Kriegsendes, die keine Szene der Repression oder Requisition darstellt. Australian War Memorial, B03543, gemeinfrei.

Die osmanische Repression im Libanon ist einer der wichtigsten zivilen Prozesse des Ersten Weltkriegs. Die Gehänge von 1915 und 1916 sind die sichtbarste Erinnerung. Sie sind jedoch Teil einer umfassenderen Politik. Festnahmen, Militärprozesse, Beschlagnahmungen und Exile treffen Gegner und ihre Familien. In Beirut erreicht das Monitoring auch Bildungseinrichtungen. Hinter den als Märtyrer geehrten Figuren stört der Krieg Häuser, beraubt Familien ihres Eigentums und erzwingt Zwangsabgänge.

Dieser erste Teil einer Serie über das Leiden des libanesischen Volkes während des Ersten Weltkriegs konzentriert sich auf solche politische Gewalt. Der territoriale Rahmen bedarf der Klärung. Der libanesische Staat innerhalb seiner gegenwärtigen Grenzen existiert noch nicht. Beirut und Mount Libanon fallen unter separate osmanische Wahlkreise. Die Repression entfaltet sich in einem viel größeren syrischen Raum. Daher können Daten zu diesem Satz nicht automatisch zu libanesischen Bilanzen werden.

Osmanische Repression im Libanon, jenseits des Galgens

An der Spitze der Vierten Armee konzentriert Djemal Pascha umfangreiche militärische und zivile Mächte. Krieg stärkt diese Autorität. Im Mai 1915 gewährte ihm ein vorläufiges Gesetz außergewöhnliche Befugnisse über Regierungsentscheidungen in Bezug auf Syrien. Diese Konzentration lässt wenig Raum für gewöhnliche politische Vermittlung.

Power zielt auf reformistische und dezentralisierende Netzwerke ab. Vor dem Krieg bildeten ihre Forderungen kein einziges unabhängiges Programm. Einige plädieren für eine größere administrative Autonomie. Andere wollen die arabische Sprache besser schützen. Libanesische, syrische und arabische Projekte kreuzen sich ohne Verwirrung. Mehrere Aktivisten streben immer noch eine Empire-Reform an, anstatt ihr Verschwinden.

Der Eintritt in den Krieg verwandelt die Beziehungen zu den europäischen Mächten in Anklagen. Die Behörden beschlagnahmen Dokumente in den französischen Konsulaten in Beirut und Damaskus. Sie verwenden diese Korrespondenzen gegen lokale Persönlichkeiten. Der Inhalt des alten Austauschs wird so in einer Situation des Krieges und des diplomatischen Bruchs neu.

Aley, Beirut und Damaskus: Militärjustiz

Das Militärgericht von Aley wird zu einem zentralen Ort für diese Repression. Die Vorwürfe des Verrats stellen Politiker, Journalisten und Persönlichkeiten unter die Bedrohung des Kapitals. Die Chronologie verhindert jedoch, dass die Kampagne nach einer militärischen Niederlage auf eine spontane Reaktion reduziert wird. Anträge auf Festnahme gehen bereits dem osmanischen Versagen vor dem Suezkanal im Februar 1915 voraus.

Am 21. August 1915 wurden elf Männer in Beirut gehängt. Eine zweite Hinrichtungswelle traf Beirut und Damaskus am 6. Mai 1916. 21 Sträflinge sterben dann in beiden Städten. Die letztere Zahl deckt alle zwei Standorte ab. Er bezeichnet nicht einundzwanzig Hingerichtete allein in Beirut.

Zu den verfolgten Personen gehören Muslime und Christen. Macht trifft also keine einzige Gemeinschaft. Handel und Trajektorien unterscheiden sich auch: ehemalige gewählte Beamte, lokale Beamte, Briefträger und Journalisten gehören zu den Verurteilten. Der Test hinterlässt Spuren sowohl in der politischen als auch in der Pressegeschichte.

Öffentliche Hinrichtungen setzen die Öffentlichkeit der Bestrafung aus. Sie betreffen jedoch viel breitere Kreise als die Verurteilten. Ihre Verwandten leiden unter Abwesenheit, Bedrohung und manchmal Vertreibung. Um dieses Leiden zu verstehen, reicht die Liste der ausgeführten Namen nicht aus. Wir müssen auch Familien folgen, die aus Häusern und Nachbarschaften verschwinden.

Vertriebene Familien nach Anatolien

Interne Räumungen begleiten die Kontrollpolitik. Die Behörden ziehen Familien nach Anatolien, weit entfernt von ihren üblichen Netzwerken. Das politische Ziel geht über individuelle Bestrafung hinaus: Es beinhaltet auch die Schwächung des lokalen Einflusses von Gegnern. Ein bemerkenswertes Individuum, das von seinen Beziehungen getrennt ist, verliert einige seiner Handlungsmittel.

Eine akademische Studie über Exilanten vergleicht ihre Erinnerungen auf Arabisch mit osmanischen Dokumenten. Es zeigt verschiedene Wege. Die Reaktionen der lokalen Regierungen und der Widerstand der Vertriebenen verändern die Bedingungen der Installation. Es wäre daher irreführend, alle Exilanten als identischen Weg mit den gleichen Behandlungen und Rückkehrmöglichkeiten zu bezeichnen.

Auch die Zahlen rufen zur Vorsicht auf. Historische Arbeit erinnert an mehrere tausend Familien im syrischen Maßstab. Zeitgenössische Dokumente bieten variable Schätzungen. Sie ermöglichen es nicht, eine zuverlässige Gesamtzahl der Einwohner des gegenwärtigen libanesischen Territoriums zu ermitteln.

Am 21. Mai 1916 berichtete eine amerikanische diplomatische Entsendung über die Deportation von Familien aus Damaskus und dem Libanon. Er spricht auch von Einziehungen. Zum Teil sendet der Editor Informationen, die er von einem Reisenden erhalten hat. Das Dokument bestätigt somit die Existenz präziser zeitgemäßer Warnungen, aber jede Schätzung, die es enthält, stellt keine Volkszählung dar.

Die gleiche Sendung beschreibt einige Reisen auf Kosten der Behörden und berichtet über Versprechungen der Landzuteilung. Diese Indikationen zeigen keine allgemeine Entschädigung oder ihre wirksame Anwendung. Sie zeigen vor allem, warum in der Dokumentation zwischen angekündigten Maßnahmen, beobachteten Situationen und indirekten Informationen unterschieden werden sollte.

Einziehung, Besorgnis und Verlust von Bindungen

Zwangsausreise und Einziehung sind zwei verschiedene Formen von Gewalt, die kombiniert werden können. Die erste entfernt die Bewohner von ihrer Umgebung. Die zweite gefährdet die vor Ort zurückgehaltenen Ressourcen. In einem Land, in dem die Preise steigen und das Angebot sich verschlechtert, erhöht der Verlust des Zugangs zu Immobilien die Anfälligkeit des Hauses.

Auch im Ausland kursieren Warnungen. Am 9. Mai 1916 übermittelte Washington eine französische Note an seine Vertretung in Konstantinopel. Sie führt zu Inhaftierung, Exil und Misshandlung in der Region. Das Außenministerium fordert unaufdringliche Kontrollen, bevor die osmanischen Behörden Maßnahmen ergreifen.

Die Note drückt auch die Angst vor einer Ausweitung der Massaker aus. Diese Sorge gehört zum Dokument der Zeit. Es kann nicht in Beweise umgewandelt werden, dass ein angekündigtes Szenario tatsächlich überall erreicht wurde. Der Völkermord an den Armeniern und die Unterdrückung arabischer Gegner sind Strategien und Wege, die ohne Verwirrung untersucht werden müssen.

In einer Beiruter Schule wird ein Handbuch zum Geschäft

Politischer Zwang betrifft Orte, die weit vom Gericht entfernt sind. Am Syrian Protestant College, einer zukünftigen amerikanischen akademischen Institution in Beirut, verursachte ein Geographie-Handbuch eine Krise. Im Dezember 1915 forderten die Behörden seine Verwendung und bestimmte Passagen als feindlich gegenüber dem Imperium.

Sie fordern die Rücknahme des Buches und die Abreise des Leiters der Vorbereitungsabteilung, William Hall. Management erklärt, dass die umstrittenen Passagen nicht seine Lehre darstellen. Sie beschloss jedoch, hall von ihrem posten zurückzuziehen und sie zu bitten, das imperium zu verlassen.

Der Jahresbericht 1915-16 hält die Gründe für diese Entscheidung aufrecht. Das Establishment erklärt, dass es Hall nicht für ungerecht hält. Er präsentierte die Maßnahme als Reaktion auf die Anforderungen des Gouverneurs. Die Episode dokumentiert somit einen konkreten Druck auf den Unterricht: Schulinhalte reichen aus, um einen Job und eine Präsenz im Land zu bedrohen.

Die Hänge vom 6. Mai gehen dann in nationale Gedenkfeiern ein. Weitere Spuren von Gerichtsakten, diplomatischen Korrespondenzen und Schulakten sind die von inhaftierten Personen, beschlagnahmtem Eigentum, entfernten Familien und Lehrern, die gezwungen wurden zu gehen.

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