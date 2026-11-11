ISO 20022: BDL modernisiert Zahlungen

Die Bank of Lebanon berichtet, dass sie die Migration ihrer Abrechnungs- und Clearingsysteme nach ISO 20022 im Jahr 2025 abgeschlossen hat. Dieser Standard strukturiert Informationen, die zwischen Finanzinstituten ausgetauscht werden. Es muss von den den Kunden angebotenen Dienstleistungen unterschieden werden. Der Jahresbericht präsentiert auch Instant Payments, mobile Services und die Dematerialisierung von Schecks und Baustellen. Auch administrative Verwendungen und praktische Bedingungen sind gesondert zu prüfen. Technische Modernisierung garantiert nicht automatisch eine kostenlose oder sofort verfügbare Übertragung.

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Die Bank of Lebanon berichtet, dass sie das Upgrade ihrer Abrechnungs- und Clearingsysteme auf ISO 20022 im Jahr 2025 abgeschlossen hat. Dieser Standard organisiert die Informationen, die Finanztransaktionen begleiten. Sie bereitet einen strukturierteren Austausch zwischen den Institutionen vor. Es bedeutet nicht, dass alle Libanesen bereits sofortige Überweisungen oder kostenlose Bankdienstleistungen haben.

Der BDL-Geschäftsbericht 2025, auf den im November 2026 in seinem Katalog verwiesen wird, unterscheidet eine durchgeführte Transformation und mehrere noch zu entwickelnde Projekte. Die Migration betrifft BdL-RTGS, ein Echtzeit-Bruttoabrechnungssystem, und BdL-CLEAR, ein Massenzahlungs- und Clearingsystem. Instant Payments, Mobile Banking und die Dematerialisierung der Scheckabwicklung bleiben strategische Projekte.

Diese Unterscheidung bildet den Ausgangspunkt für eine konkrete Auseinandersetzung mit der Modernisierung. Eine Infrastruktur kann eine gemeinsame Sprache annehmen, ohne dass jeder für die Öffentlichkeit bestimmte Dienst bereits offen ist. Fristen, Gebühren und Zugangsbedingungen unterliegen anderen technischen, kommerziellen und regulatorischen Entscheidungen.

ISO 20022-Strukturzahlungsdaten

ISO 20022 ist eine Familie internationaler Standards für den elektronischen Austausch von Finanzdaten. Es definiert gemeinsame Konzepte und wie Nachrichten zwischen Banken, Zahlungssystemen und anderen Institutionen zu organisieren sind. Sein Feld ist mehr als nur Überweisungen: Es umfasst Wertpapiere, Karten und Devisentransaktionen.

Die Änderung bezieht sich auf die mit der Transaktion übermittelten Informationen. Eine gemeinsame Struktur erleichtert die Identifizierung und Verarbeitung nützlicher Elemente durch verschiedene Systeme. Ziel ist es, Mehrdeutigkeiten und manuelle Eingriffe zu reduzieren und gleichzeitig die Datenqualität zu verbessern. Diese Vorteile hängen jedoch davon ab, wie jeder Teilnehmer den Standard verwendet.

Die BDL beschreibt ihre Migration als den Übergang von SWIFT MT-Nachrichten zu MX-Nachrichten. Der Bericht hebt eine einheitliche Finanzsprache, einen genaueren Informationsfluss und bessere Kontrollmöglichkeiten hervor. Sie veröffentlicht keine Maßnahmen zur Quantifizierung einer effektiven Verringerung der durchschnittlichen Dauer oder Kosten einer Überstellung nach Libanon.

Zwei zentrale Systeme, mehrere Funktionen

BdL-RTGS und BdL-CLEAR haben unterschiedliche Positionen in der Organisation von Zahlungen. Der erste bezieht sich auf die Bruttoabrechnung in Echtzeit; der zweite befasst sich mit Massenzahlungen und Clearing. Ihre Modernisierung betrifft den Austausch zwischen den Teilnehmern und der zentralen Infrastruktur. Es wird nicht mit der Schnittstelle einer von einer Person verwendeten Anwendung verwechselt.

Element Zustand beschrieben in BDL 2025 Bericht Was dies ermöglicht BdL-RTGS und BdL-CLEAR Upgrade auf ISO 20022 abgeschlossen Migration von Infrastruktur und Nachrichten Sofortzahlungssystem Studie und Entwicklung Ein Projekt, keine nachgewiesene allgemeine Verfügbarkeit Mobiles Banking Strategisches Gebäude Eine Entwicklungsachse Elektronische Scheckverarbeitung Dematerialisierungsprojekt Eine Entwicklung, die noch vom Betriebsdienst zu unterscheiden ist Staatliche Zahlungen Koordination und Start in Vorbereitung Ein Gerät, dessen Einsatz separat verifiziert werden muss

Die Tabelle beschreibt die im Jahresbericht vorgelegte Erklärung. Sie ersetzt keinen aktualisierten Umsetzungsplan. Eine spätere Ankündigung könnte einige Projekte ändern; sie sollte dann auf ihren Umfang, ihre Teilnehmer und ihr Anwendungsdatum geprüft werden.

Für die Öffentlichkeit ist der Unterschied wichtig. Eine besser strukturierte Nachricht kann die Verarbeitung einer Operation erleichtern, ohne die notwendigen Kontrollen zu entfernen. Die Verfügbarkeit einer Überweisung hängt auch von der Funktionsweise der betreffenden Einrichtungen, den Dienstzeiten, der Abwicklung und den Kontobedingungen ab.

Instant Payment bleibt ein separates Projekt

Ein instant-payment-system ist nicht nur durch das nachrichtenformat definiert. Es handelt sich um eine Organisation, die es dem beworbenen Dienst ermöglicht, mit den erwarteten Eigenschaften zu funktionieren. Die Migration nach ISO 20022 ist ein nützliches technisches Element; Es reicht nicht aus zu beweisen, dass dieses System bereits allen Nutzern zur Verfügung steht.

Der BDL-Bericht verwendet speziell das Studien- und Entwicklungsregister für Sofortzahlungen. Die Präsentation dieses Satzes als Ankündigung eines nationalen Starts würde einen wesentlichen Unterschied zwischen Ziel und Leistung beseitigen. Das Dokument enthält in diesem Abschnitt weder ein einziges Datum für die Öffnung für die Öffentlichkeit noch eine vollständige Liste der teilnehmenden Institutionen.

Die gleiche Vorsicht ist auch bei mobilen Diensten und Schecks geboten. Eine Operation, die auf einem Telefon eingeleitet wird, nimmt nicht unbedingt einen sofortigen Stromkreis. Die Dematerialisierung eines Dokuments stellt auch nicht fest, dass seine Regelung sofort wird. Jeder Dienst muss nach seinen eigenen Regeln bewertet werden.

Verwaltungen sind ein weiterer Teil des Projekts

Die BDL beschreibt die Koordination mit öffentlichen Verwaltungen und Institutionen zur Modernisierung der Verwaltung ihrer Konten. Der Bericht bezieht sich auf ein staatliches Zahlungssystem und die verstärkte Verwendung von Karten, um Steuern und Gebühren zu erheben. Er erwähnt Terminals in den Zentren und Räumlichkeiten des Finanzministeriums, mit einer geplanten Erweiterung auf die anderen Verwaltungen.

Diese Leitlinien betreffen sowohl die öffentliche Verwaltung als auch die Nutzererfahrung. Die Überwachung von Einnahmen, Ausgaben und Salden könnte durch besser organisierte Daten erleichtert werden. Der Bericht erlaubt jedoch weder eine aktuelle Liste aller Fenster, in denen eine Karte akzeptiert wird, noch erlaubt er, dass alle Steuern auf diese Weise gezahlt werden.

Der Einsatz muss daher von der Verwaltung überprüft werden. Für einen Steuerzahler bleiben die entscheidenden Elemente die tatsächlich verfügbare Dienstleistung, die akzeptierten Zahlungsmittel und die geltenden Bedingungen. Eine zentrale Modernisierung ersetzt diese praktischen Informationen nicht.

Ein gemeinsamer Standard muss auch konsequent verwendet werden

In seiner Aktualisierung vom 26. Februar 2026 betont der Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastruktur die Bedeutung einer harmonisierten Anwendung der ISO 20022. Institute können den gleichen Standard übernehmen, während sie ihn unterschiedlich verwenden, wodurch die erwarteten Vorteile begrenzt werden. Der Ausschuss und die betroffenen Fachleute schlagen gemeinsame Anforderungen für grenzüberschreitende Zahlungen mit einer Annahmefrist bis Ende 2027 vor.

Diese internationalen Empfehlungen stellen für sich genommen keine neue Verpflichtung dar, die jedem libanesischen Kunden auferlegt wird. Sie zeigen, warum die technische Migration von der Arbeit an Datenqualität und -konsistenz begleitet werden muss. Der nächste nützliche Indikator wird die Übersetzung dieser Infrastruktur in dokumentierte Dienste sein: Umfang der Teilnehmer, Verfügbarkeit, gemessene Zeitpläne und veröffentlichte Nutzungsbedingungen.

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