Italien: Schulen nach Bombenalarm evakuiert

Anonyme E-Mails lösten am 11. November 2026 Bombenalarme in mehreren italienischen Regionen aus. Die Behörden evakuierten Schulen und führten Inspektionen durch. In Ciampino bleiben die Einrichtungen, die Alarme erhalten, für den Tag geschlossen. In Pomezia betrifft die Schließung alle Schulen in der Gemeinde. Die Maßnahmen sind vorbeugend und belegen nicht das Vorhandensein von Sprengstoffen. Die Überwachung wird fortgesetzt, während die Entscheidungen über die Wiederaufnahme der Kurse von den lokalen Behörden getroffen werden.

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Bombenalarme führten zu Schulevakuierungen in mehreren italienischen Regionen am Mittwoch, dem 11. November 2026. Anonyme E-Mails an Institutionen führten zu Inspektionen und präventiven Schließungen. Lokale Behörden unterscheiden diese Sicherheitsmaßnahmen von der tatsächlichen Entdeckung eines Sprengsatzes. Die Herkunft der Nachrichten muss noch ermittelt werden.

Bomb Alerts Behandelt Establishment by Establishment

In Venetien bestätigt die Regionalregierung, dass Dutzende von Schulen beteiligt waren. Schüler, Lehrer und Mitarbeiter verließen die Gebäude als Vorsichtsmaßnahme. Die Sicherheitskräfte haben Kontrollen eingeleitet.

Der Präsident der Region, Alberto Stefani, hat darum gebeten, dass die Verantwortlichen identifiziert und bestraft werden. Er forderte auch die Familien auf, ruhig zu sein und die offiziellen Anweisungen zu respektieren. Die Region meldete die Überwachung mit den zuständigen Behörden und dem Katastrophenschutz.

Diese lokalen Bestätigungen stellen die Realität der Evakuierungen fest. Sie allein lassen nicht den Schluss zu, dass es Bomben in den betreffenden Einrichtungen gibt. Untersuchungen müssen den Ursprung und die Glaubwürdigkeit der Bedrohungen bestimmen.

Ciampino schließt die betroffenen Standorte für den Tag

In Ciampino, in der Nähe von Rom, führte die Gemeinde die Entscheidungen aus, die nach den Berichten der Schulbehörden getroffen wurden. Schulbeamte evakuierten Studenten und Mitarbeiter in Außenbereiche.

Die Polizei und die örtliche Polizei haben die Gebäude und ihre Umgebung kontrolliert. Der Bürgermeister unterzeichnete einen Befehl, die Kurse auszusetzen und die Schulseiten zu schließen, die den Bericht für den ganzen Tag erhalten.

Die Maßnahme stellt keine Genehmigung zur Rückkehr in die Geschäftsräume dar. Das Gemeindekommuniqué verbietet den Zugang zu Gebäuden und deren Abhängigkeiten durch Personen, die nicht ausdrücklich von den Strafverfolgungsbehörden autorisiert wurden.

Die Gemeinde hat auch ihr Betriebszentrum aktiviert. Diese Struktur sollte die Koordinierung mit den zuständigen Dienststellen gewährleisten und die Entwicklungen überwachen. Der Mechanismus sieht die Möglichkeit weiterer Entscheidungen vor, wenn die Kontrollen dies erfordern.

Lokale Schließungen ohne endgültige nationale Bilanz

In Pomezia, ebenfalls in der Region Rom, kündigt die Gemeinde für diesen Mittwoch die Schließung aller Schulen in ihrem Gebiet an. Sie basiert auf der Gemeindeverordnung Nr. 24 vom 11. November, die aus Gründen der öffentlichen Ordnung erlassen wurde.

In der Lombardei wurden Evakuierungen auch in den Provinzen Mailand, Varèse und Brescia gemeldet. Laut einer Nachrichtenagentur umfassten die Operationen mehrere Polizeidienste, Feuerwehrleute und Minenräumungsspezialisten. In Apulien konnten einige Schüler nach den Inspektionen zu ihren Klassen zurückkehren.

Die Situationen unterscheiden sich daher je nach lokalen Institutionen und Entscheidungen. Die ersten nationalen Zahlen, die am Morgen veröffentlicht wurden, haben sich weiterentwickelt. Sie dürfen nicht mit einer bestätigten Anzahl entdeckter Produkte verwechselt werden.

Die Wiederaufnahme der Lehrgänge hängt von den Kontrollen und Anweisungen der zuständigen Behörden ab. In Ciampino betrifft der angekündigte Auftrag den ganzen Tag des 11. November. Die Gemeinde unterhält ihr aktives Betriebszentrum, um die Kontrollen zu überwachen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zu ergreifen.

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