Der EBWE-Bericht 2026-2027 hebt die Schwierigkeiten bei der Finanzierung und dem Rechtsrahmen für libanesische KMU hervor. Die Präsenz von Startups reicht nicht aus, um ihr Wachstum zu garantieren.

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Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE) weist auf die Schwierigkeiten bei der Finanzierung und die Verzögerung der rechtlichen Rahmenbedingungen zur Unterstützung von KMU im Libanon hin. Diese Diagnose ist in ihrem am 17. November veröffentlichten Übergangsbericht 2026-2027 über die neuen Grenzen der Wettbewerbsfähigkeit enthalten.

Libanesische KMU stehen vor Finanzierung

Im Bereich der Strukturreformen stellt die Bank eine Lücke zwischen der allgemeinen Wettbewerbsfähigkeit des Libanon und der seiner kleinen und mittleren Unternehmen fest. Sie nennt den Zugang zu Finanzmitteln und rechtlichen Mechanismen, die ihrer Entwicklung förderlich sind, einschließlich der Insolvenzrahmen.

Der Bericht stellt auch eine Dichte von wachstumsorientierten Startups fest, die mit der von Türkiye vergleichbar ist, trotz eines niedrigeren Pro-Kopf-Einkommens. Dies gilt für die Präsenz junger Unternehmen, nicht für ihre Rentabilität.

IA garantiert keinen automatischen Aufholprozess

Auf der Skala der untersuchten Volkswirtschaften weist die EBWE darauf hin, dass die Nachfrage nach künstlicher Intelligenz und Verteidigung nicht automatisch neue Exportmöglichkeiten schafft. Fähigkeiten, Infrastruktur und Kapital sind der Schlüssel zu Marktchancen. Für KI hebt es Anwendungen und Adoption in der Wirtschaft hervor, anstatt einen systematischen Wettlauf um die teuerste Infrastruktur.

Was diese Diagnose für ein Unternehmen bedeutet

Die wirtschaftliche Lektüre dieser Ergebnisse erfordert drei Phasen: die Schaffung einer Gesellschaft, die Suche nach einem Markt und die Finanzierung seiner Expansion. Sie mischen sich nicht. Ein Unternehmen hat möglicherweise Kunden und verfügt nicht über die Ressourcen, um einen größeren Auftrag zu rekrutieren oder zu liefern. Umgekehrt beweist die Finanzierung noch nicht die Lebensfähigkeit eines Produkts.

In dieser Kette zählt auch der Rahmen, der für geschäftliche Schwierigkeiten gilt. Es bestimmt, wie eine Aktivität neu organisiert, fortgesetzt oder gestoppt werden kann, wenn Verpflichtungen schwer zu erfüllen sind. Dies ist keine Frage für Unternehmen, die sich bereits in der Krise befinden: Investoren, Kreditgeber und Lieferanten integrieren sich in ihre Entscheidungen.

Für den Libanon ist es der Wert dieser Lektüre, die Debatte über die Anzahl der angekündigten Projekte auf die Bedingungen für Unternehmen zu verlagern, um zu bestehen und zu wachsen. Der Bericht ist eine wirtschaftliche Diagnose, nicht die Ankündigung eines Finanzierungsfensters, das KMU offen steht.

Quelle:EBWE, Übergangsbericht 2026-27Seiten 4, 108 und 140. Geografische Darstellung der Archive: Beirut, 18. April 2019, Laura C Ellis,CC BY-SA 4.0.

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