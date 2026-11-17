Damaskus kündigt gemeinsame Arbeit mit der EU an einem neuen Rahmen an. Die Europäer bereiten die Unterzeichnung des Textes von 2008 und seine Modernisierung unter politischen Bedingungen vor.

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Die Europäische Union und Syrien bereiten sich auf eine Vertiefung ihrer Partnerschaft vor, ohne die Unterzeichnung eines neuen Abkommens anzukündigen. Am Dienstag, den 17. November, sagte der syrische Außenminister Asaad al-Shaibani bei der Eröffnung des Koordinierungsforums in Damaskus, er arbeite mit der EU an einem gemeinsamen Dokument, das den Umfang eines neuen Textes definiert.

Damaskus will den Rahmen der Beziehungen erweitern

Der syrische Minister stellte diese Arbeit als Mittel zur Entwicklung von Handel und Investitionen vor, während er den politischen Dialog und die institutionelle Zusammenarbeit festigte. Seine Aussage beschreibt eine gemeinsame Vorbereitung. Es wird weder ein Datum der Unterzeichnung noch ein Zeitplan für das Inkrafttreten festgelegt.

In Brüssel zwei parallele Projekte

Der offizielle Bericht des Rates „Auswärtige Angelegenheiten vom 16. November legt die europäische Position dar: Die Minister kamen überein, die Arbeiten zur Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens von 2008 fortzusetzen und sich auf seine Modernisierung vorzubereiten. Der alte Text und der künftige aktualisierte Rahmen sind daher zwei miteinander verbundene, aber unterschiedliche Stränge.

Die Europäer verbinden diese Annäherung mit greifbaren Fortschritten der syrischen Behörden in Bezug auf den inklusiven Übergang, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Sie betonen auch, wie wichtig es ist, die Souveränität und territoriale Integrität des Landes zu bewahren, seine Institutionen zu stärken und seine wirtschaftliche Erholung zu unterstützen.

In Bezug auf Flüchtlinge stellt der Rat den Wiederaufbau und die sozioökonomische Erholung als notwendig für eine freiwillige, sichere und nachhaltige Rückkehr dar. Er beschreibt diese Bedingungen nicht als bereits in ganz Syrien erfüllt.

Ein Forum zur Koordination der Erholung

Die Europäische Kommission hatte die Teilnahme der Kommissarin für den Mittelmeerraum, Dubravka Šuica, am Damaskus-Forum angekündigt. Bei dem Treffen sollten europäische Partner, arabische Länder, die Vereinten Nationen, Finanzinstitutionen und Vertreter des Privatsektors für die Koordinierung von Hilfe und Investitionen zusammenkommen.

Die in dieser Mitteilung genannte europäische Unterstützung in Höhe von rund 620 Mio. EUR für 2026-2027 wurde im Januar angekündigt. Es ist daher kein neuer Umschlag, der von der November-Sitzung erstellt wurde.

Eine weitere Unterscheidung ist die Wiederherstellung der vollständigen Anwendung des Kooperationsabkommens zwischen der EU und Syrien im Mai 2026. Es bedeutet nicht, dass das in dieser Woche erwähnte Assoziierungsabkommen bereits unterzeichnet wurde. Die derzeitige Phase bleibt die der politischen Aussöhnung und der Arbeit an Texten, deren Ergebnisse separat bekannt gegeben werden müssen.

Quellen:erklärung des syrischen ministers vom 17. november;Rat „Auswärtige Angelegenheiten vom 16. November;Europäische KommissionIllustration: Berlaymont, Brüssel, undatiertes Archivfoto, Jai79/Pixabay, Libnanews fonds. Sie repräsentiert nicht das Damaskus-Forum.

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