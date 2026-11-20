Eine Miniatur-Amphora, die auf der Akropolis von Reifen gefunden wurde, hat in ihren keramischen Spuren erhalten, die die Forscher Palmöl zuschreiben. Das Objekt gehört zu einer Reihe von fünfzehn alten Containern, die an fünf Standorten untersucht wurden. Nadelpech und fermentierte Fruchtindizes erscheinen auch in dieser Probe, aber kein einziges Rezept kann abgeleitet werden. Die Studie zeigt, wie organische Spuren es uns ermöglichen, die vermeintliche Verwendung von Vasen zu überprüfen, die traditionell mit Parfüms in Verbindung gebracht werden.

4

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Wussten Sie das? Eine kleine Amphora aus der frühen römischen Zeit, die in Reifen gefunden wurde, gab Spuren, die die Forscher Palmöl zuschreiben.Das Ergebnis stammt aus einer im November 2025 veröffentlichten Studie, die fünfzehn alte Container abdeckt, die mit der Produktion von Reifen verbunden sind. Es zeigt kein vergessenes Rezept oder eine genaue Handelsroute. Es zeigt, dass eine Vase, die oft zwischen Parfümflaschen platziert wurde, etwas anderes enthalten konnte.

Palmöl in einer Tyrus-Amphora

In der Studie ist das Fragment 22 nummeriert. Es stammt aus der Akropolis von Tyrus, in einem Kontext, den Archäologen mit religiösen Aktivitäten verbinden. Sie identifizieren sich als aamphoriskEine Miniatur-Amphora mit zwei Griffen. Im Gegensatz zu mehreren intakten Objekten, die im Projekt untersucht wurden, stellt dieses Fragment nicht die Kapazität seines Containers fest.

In dieser Probe berichteten die Forscher über eine Kombination von Markern, die sie Öl zuschreibenElaeis guineensisDie afrikanische Ölpalme. Sie entdeckten auch Koniferenpech und Beweise, die mit fermentierten Früchten kompatibel sind. Dies sind Spuren verschiedener Materialien, keine Beweise dafür, dass sie zusammen gegossen wurden. Der Stellplatz könnte zum Beispiel verwendet werden, um die Wand wasserdicht zu machen. Von Terrakotta absorbierte Substanzen können auch aus verschiedenen Verwendungen stammen.

Die Autoren sehen Öl als Importindex aus einem Gebiet, in dem diese Palme wächst. Das Ergebnis identifiziert nicht den Ort der Produktion dieses Öls, die Folge von Zwischenhändlern oder den Weg zum Reifen. Es wird auch nicht klargestellt, ob die Bewohner Zugang dazu hatten. Es ist eine Beobachtung auf einem Container, nicht ein Inventar der Ladung der Schiffe der Stadt.

Fünfzehn Container, zwei Formen, mehrere Inhalte

Das Team verglich elf verlängerte Vials, genanntungentariaund vier kleine Amphores mit zwei Griffen. Die Zimmer stammen aus dem dritten Jahrhundert v. Chr. bis zum zweiten Jahrhundert n. Chr. Nicht alle stammen aus der Stadt Tyrus. Das Korpus umfasst auch Funde von Saida, Chhim, Nea Paphos in Zypern und Olbia am Schwarzen Meer. Die Studie interessiert sich für die Produktionen von Reifen und seiner Umgebung, nicht für einen einzigen Workshop. Einige Stücke stammen aus Bestattungen, anderen religiösen Räumen oder Orten, die mit Handel und Herstellung zusammenhängen.

Diese Wahl ermöglicht es, ähnliche Vasen zu vergleichen, ohne notwendigerweise dem gleichen Zweck zu dienen. In Borj, in einer Beerdigungsanlage in Reifen, lieferte eine der kleinen Flaschen Marker von blühenden Pflanzen. Forscher sehen es als einen aromatischen oder medizinischen Weg, ohne einen bestimmten Duft zu identifizieren. In Chhim zeigte eine kleine Amphora andere Kombinationen von Pflanzenresten, Früchten und Pech. Die Akropolisvase zeichnet sich durch ihre Palmölmarker aus, nicht durch eine Form, die allein diesen Inhalt verrät.

Was eine Terrakotta-Wand halten kann

Organische Verbindungen können in den Poren von Keramik verbleiben, während der Inhalt verschwunden ist. Um sie zu finden, sammelte das Team Material von den Innenwänden. Sie analysierte die wiedergewonnenen Verbindungen und suchte dann nach Markern und nicht nach einem einzigen Signal. Diese Methode hilft, ein Öl, Harz oder Produkt von Trauben zu unterscheiden. Es wird nicht immer festgestellt, ob es sich um Wein, Essig oder eine Zubereitung handelte, bei der die Frucht mit anderen Zutaten interagierte.

Der Korpus bleibt zu klein und zu vielfältig, um jedem Vasentyp eine einzigartige Funktion zu verleihen. Die vier Stücke von Nea Paphos lieferten kein signifikantes Lipidsignal mit der verwendeten Analyse. Dies reicht nicht aus, um zu sagen, dass sie in alten Zeiten leer waren: Die Konservierung von Materialien und die Methode der Probenahme können das Ergebnis erklären. Für die kleine Amphora von Reifen ist die zurückgehaltene Spur ziemlich überraschend, ohne dass er mehr sagen muss: Ein Öl aus einer Palme, das nicht mit lokalen Kulturen in Verbindung gebracht wird, hat seine Spuren in einer Terrakottavase hinterlassen.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews