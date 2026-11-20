In Tampere unterstützen EIB-Verträge und ein Darlehen eine Investition von über 300 Millionen Euro. Im Libanon müssen noch 50 Millionen Dollar für das Netzwerk verhandelt werden. Projektfinanzierung, öffentliche Garantie und CO2-Preise bergen nicht die gleichen Risiken.

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In Finnland hat Nordic Ren-Gas am 20. November seine endgültige Entscheidung getroffen, mehr als 300 Mio. EUR in eine synthetische Methananlage in Tampere zu investieren. Die Europäische Investitionsbank stellt 60 Millionen zur Verfügung, während Verträge über Strom-, Brennstoff- und Wärmerückgewinnung das Projekt unterstützen. Im Libanon bleiben rund 50 Millionen Dollar für das Stromnetz in der Diskussionsphase. Dazwischen eine Frage: Wer zahlt, wenn die Arbeit mehr kostet oder wenn die erwarteten Einnahmen nicht realisiert werden?

In Tampere ist der 60-Millionen-Kredit nur ein Teil der Finanzierung

Die am Freitag von Nordic Ren-Gas angekündigte Entscheidung ermöglicht den Übergang von der Entwicklung zum Bau. Ziel ist es, die Installation im Jahr 2029 abzuschließen. Die Europäische Investitionsbank (EIB) wird 60 Mio. EUR verleihen, was etwas weniger als ein Fünftel einer angekündigten Investition von mehr als 300 Mio. EUR entspricht. Sie ist laut EIB der größte Kreditgeber des Projekts, finanziert das Projekt jedoch nicht allein. Société Générale, Standard Chartered, Nordea und Finnvera sind ebenfalls unter den Schuldnern genannt. Auf der Kapitalseite befinden sich Allianz, Tesi, Japan Hydrogen Fund und Schroders Greencoat. Tesi, der bereits in die Entwicklungsgesellschaft investiert hatte, gibt an, dass seine neue Beteiligung in das Unternehmen eingeht, das zur Durchführung des Projekts Tampere gegründet wurde.

Diese drei Größenordnungen sollten nicht verwechselt werden. Die über $ 300 Millionen beschreiben eine Investition, nicht eine Menge Schulden. Die 60 Millionen der EIB stellen eine Kredittranche dar, nicht alle öffentlichen Gelder. Und die von Ren-Gas im September angekündigte Finanzierungsobergrenze von 680 Millionen betraf sein finnisches Projektportfolio, kein zweites Darlehen in dieser Höhe an Tampere. Dies ist ein Rahmen, innerhalb dessen die Finanzierung erhöht werden kann. Das Hinzufügen des Portfolioumschlags und des Freitagsdarlehens würde eine Obergrenze und eine spezifische Transaktion für zwei unabhängige Beiträge anheben. Die Kommuniqués geben nicht die volle Verteilung zwischen Schulden und Kapital oder die Bedingungen aller Raten an.

Der öffentliche Wettbewerb nimmt verschiedene Formen an. Das EIB-Darlehen wird von InvestEU unterstützt; der Projektträger erinnert auch daran, dass im Jahr 2022 ein finnischer Investitionszuschuss gewährt wurde. Der Betrag von 46 Mio. EUR ist in den früheren Dokumenten enthalten. Finnvera sagte in der Erklärung des Betreibers, interveniere als Kreditgeber und bringe eine Rückgarantie für einen Vertrag zum Kauf von Strom. Ein gewährter Zuschuss, ein rückzahlbares Darlehen und eine Garantie, deren Berufung vom Vertrag abhängt, sind keine Ausgaben gleicher Art. Der von letzterem abgedeckte Betrag oder seine Verteilung auf etwaige Gegenparteien ist nicht bekannt. Keine dieser Ankündigungen deutet darauf hin, dass der Staat alle Verluste des Projekts im Falle eines Scheiterns übernehmen würde.

Die erwarteten Einnahmen beginnen mit einem Käufer, nicht mit der Fabrik

Die wichtigste erwartete Rezeptur ist der Verkauf von Methan aus erneuerbarem Wasserstoff und biogenem CO2 aus einer lokalen Abfallrückgewinnungsanlage. Ein Teil der durch den Prozess freigesetzten Wärme muss das Fernwärmenetz versorgen. Bei voller Kapazität geben Ren-Gas und Tesi rund 190 Gigawattstunden E-Methan pro Jahr bekannt. Bis zu 200 Gigawattstunden Wärme konnten je nach Projekt zurückgewonnen werden. Dies sind zwei getrennte Produkte und Verwendungen, nicht 390 Gigawattstunden Kraftstoff. Die Wärme ist für Tampere bestimmt, während das Gas durch das europäische Netz, insbesondere zum deutschen Schwerlastverkehrsmarkt, transportiert werden muss. Keines dieser Volumen ist bereits gemessen.

Im Juli kündigten Ren-Gas und die avanca-Gruppe zusammen mit ihrer Vertriebstochter Alternoil einen Mehrjahresvertrag zum Kauf von E-Methan in Tampere an. Die Parteien bewerten es mit 1 Mrd. EUR über seine Laufzeit. Dieser Betrag ist weder ein Jahresumsatz noch ein zu Beginn des Projekts erhaltener Scheck. Ohne detaillierte Preise, feste Mengen, Lieferklauseln und Indexierungsmechanismen ist es nicht möglich, eine Marge, einen Cashflow-Satz oder den im Verzug zu zahlenden Mindestbetrag abzuziehen. Eine Pressemitteilung von 2024 bezog sich auf die Verpflichtung von Gasum mit einem Perimeter und kündigte dann anders an. Die jüngsten öffentlichen Unterlagen erlauben es nicht, diese Bände zu denen der Vancas hinzuzufügen oder das Schicksal des alten Vertrags zu rekonstruieren. Der heutige Fall basiert daher auf den Verpflichtungen, die das Projekt in seiner jüngsten Finanzpräsentation noch identifiziert.

Strom zählt so viel wie der Verkaufspreis von Gas. Der Entwickler gibt an, dass er im September langfristige Verträge mit Helen und einem anderen erneuerbaren Stromlieferanten abgeschlossen hat. Sie umfassen physische Lieferungen und die Elemente, die für die Rückverfolgbarkeit von Strom erforderlich sind. Nach Ren-Gas wird die Anlage in der Lage sein, ihren Verbrauch an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energien anzupassen. Dieser Mechanismus kann bestimmte Kosten auf teure Stunden begrenzen, aber er reicht nicht aus, um zu garantieren, dass die Anlage ihr Optimum findet: Wenn sie weniger produziert, verteilt sie ihre Fixkosten auf eine kleinere Anzahl von Einheiten. Der Kaufvertrag ist besonders wichtig, wenn die Ausübung dieser Flexibilität die verfügbaren Volumina verändert. Die Aufteilung dieser Lücke und die tatsächlich geschützten Preise sind in der täglichen Pressemitteilung nicht enthalten.

Ein weiterer Vertrag bringt den kommunalen Energiedienst näher zusammen. Im Januar 2025 gaben Tampereen Energia und Ren-Gas ihre Vereinbarung über die Nutzung von CO2 aus der Abfall- und Wärmerückgewinnungsanlage des Prozesses bekannt. Diese Komplementarität verbessert die Nutzung vorhandener Geräte: Sie schafft einen anderen Absatz als Kraftstoff, ohne dass derselbe Käufer beide Produkte nehmen muss. Aber ein erstattungsfähiges Wärmevolumen ist kein bezahltes Volumen. Die Nachfrage variiert im Laufe des Jahres und die Bedingungen für den Verkauf von Wärme werden nicht veröffentlicht. Was CO2 betrifft, das zur Herstellung eines Brennstoffs abgeschieden wird, so ist es keine dauerhafte Speicherung: Kohlenstoff kann bei Verwendung des Gases in die Atmosphäre zurückkehren. Die Klimabilanz hängt daher von der gesamten Kette und dem ersetzten Kraftstoff ab; sie wird nicht aus den einzigen Tonnen abgeleitet, die auf dem Gelände gefangen wurden.

Finanzierung ohne Rückgriff: Wer kann zur Zahlung aufgerufen werden?

Die Projektfinanzierung basiert in erster Linie auf der Fähigkeit von Vermögenswerten, Einnahmen zu generieren. Ein dediziertes Unternehmen unterzeichnet Verträge, erhält Beiträge von Aktionären und Kredite. Der Kreditgeber untersucht das Geld, das das Unternehmen nach seinen Betriebskosten aufbringen kann, um Zinsen zu zahlen und dann den Kapitalbetrag zurückzuzahlen. Wenn die Finanzierung tatsächlich ohne Rückgriff erfolgt, kann sie den Restbetrag nicht von der gesamten Aktionärsgruppe beanspruchen, wenn das Projekt nicht mehr zahlt; ihre Rechte konzentrieren sich auf die im Vertrag vorgesehenen Vermögenswerte, Forderungen und Sicherheiten. Für ein bestimmtes Unternehmen kann jedoch ein begrenzter Rechtsbehelf bestehen bleiben: Erfüllungsgarantie, zusätzliche Einlage oder sonstige begrenzte Verpflichtungen. Die Projektfinanzierungsqualifikation in Tampere beweist nicht, dass ein Rückgriff auf Aktionäre ausgeschlossen ist. Die Kommuniqués bieten keinen Zugang zu den Klauseln, die eine Überprüfung ermöglichen würden.

Nehmen wir ein fiktives Unternehmen, das 12 Millionen Euro nach seinen Betriebskosten freigibt und 10 Millionen Schulden im gleichen Zeitraum schuldet. Es hat 2 Millionen Marge vor Reserven, Ausschüttungen und anderen möglichen Verpflichtungen. Wenn die Einnahmen sinken und der Betriebsüberschuss auf 8 Millionen fällt, fehlen 2 Millionen, um die Schulden zu bedienen, auch wenn die Fabrik noch funktioniert. Die ersten Effekte können sein, Ausschüttungen an Aktionäre zu stoppen und eine Reserve zu verwenden. Darüber hinaus hängt das Ergebnis von den Verträgen ab: Es kann ein zusätzlicher Beitrag geleistet werden, der Kreditgeber kann die Sicherheiten verschieben oder ausspielen, und eine Garantie kann unter den Umständen in Anspruch genommen werden, die nur abgedeckt sind. Diese Zahlen sind ein Beispiel und keine Schätzung von Tampere. Sie zeigen, warum ein Auftragsbuch und ein Investitionsbetrag allein keine Informationen über die Rückzahlungsfähigkeit liefern.

Das Baurisiko hat einen anderen Ursprung. Vor der Inbetriebnahme müssen die Arbeiten ohne Betriebseinnahmen bezahlt werden. Ein Lieferant kann einen Teil des Risikos tragen, wenn ihm Kosten, Datum oder Leistung entstehen und wenn seine Sanktionen erstattungsfähig sind. Was nicht abgedeckt wird, liegt grundsätzlich bei der Projektgesellschaft und ihren Finanziers, entsprechend ihren Verpflichtungen. Nach der Lieferung ändern sich die Schwierigkeiten: Lieferanten müssen weiterhin liefern, Käufer müssen ihre Verträge und die Installation einhalten, um lange genug zu produzieren, um ihren Cashflow zu generieren. Die EIB erklärt, dass der Kredit auf den zukünftigen Einnahmen der Fabrik basiert. Dies ist der entscheidende Unterschied zu einem Finanzierungsversprechen, das aus den allgemeinen Mitteln einer Verwaltung erstattet würde, auch wenn in beiden Fällen öffentliche Gelder kommen.

Im Libanon diskutiert EBWE ein Netzwerk, kein genehmigtes Darlehen

In Beirut diskutierten die Finanzminister Yassine Jaber und Wirtschaftsminister Amer Bisat am Freitag mit einer Delegation der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE). Laut dem Bericht des Finanzministeriums untersuchten sie zunächst mögliche 50 Millionen US-Dollar für das Transportnetz, insbesondere für den Anschluss dezentraler Solaranlagen an das nationale Netz. Die Sitzung wird weder vom Bankrat genehmigt noch durch eine Vereinbarung unterzeichnet. Der Bericht spezifiziert nicht den ausgewählten Kreditnehmer, die Dauer der Finanzierung oder den Zeitpunkt der Auszahlungen. Es wird auch nicht angegeben, welche Unternehmen oder Regionen zuerst verbunden wären.

Derselbe Bericht bezieht sich auf weitere 50 bis 60 Millionen US-Dollar für Entwicklungsaktivitäten. Das Ministerium berichtet, dass die Ausweitung der EBWE-Interventionen mit dem Abschluss eines Programms mit dem Internationalen Währungsfonds verbunden ist. Die beiden Summen können nicht addiert werden: Nichts sagt aus, dass sie zusätzliche Verpflichtungen finanzieren oder dass der größte Finanzrahmen eine bereits verfügbare Mittelzuweisung für Elektroarbeiten ist. Auch der Ausbau des Hafens von Beirut stand auf der Tagesordnung. Von den im Netz genannten 50 Millionen wird jedoch keine finanzielle Verpflichtung für den Hafen abgezogen.

Mehr Solarproduktion zurückzubringen, reproduziert nicht das Tampere-Modell. Eine Pflanze kann ihre Produktion an ein bestimmtes Unternehmen verkaufen. Ein Netzwerk muss mehrere Hersteller aufnehmen und mehrere Nutzerkategorien bedienen, auch wenn das verkaufte Volumen nicht ausreicht, um kostspielige Arbeiten zu finanzieren. Sein wirtschaftliches Interesse kann sich aus der Verringerung der Verluste, der Vermeidung von Ausfällen oder dem Ersatz teurerer Stromkäufe ergeben, nicht aus der einzigen Rechnung eines solventen Kunden. Es ist notwendig zu wissen, auf welche Einnahmen das Darlehen gesichert wäre: die Zahlungen des Managers, die Transportkosten, der öffentliche Haushalt oder ein anderer Mechanismus. Die konsultierten Dokumente lösen dieses Problem nicht. Die gleiche Höhe der Schulden verschiebt daher das Risiko sehr unterschiedlich, je nachdem, ob der Kreditnehmer ein Projektunternehmen, der Strombetreiber oder die Libanesische Republik ist.

Die Wahl der Ausrüstung betrifft auch nicht die Frage der Nachbaukosten. Der Anschluss bringt einen Mehrwert, wenn die Kraftwerke ihren Strom bei der Erzeugung einspeisen können, wenn das Netz in der Lage ist, diese Ströme zu absorbieren, und wenn die Einnahmen es ermöglichen, ihn zu erhalten. Wenn die Kosten des Netzes auf die Rechnungen übertragen werden, stellt sich die Frage nach der Verteilung zwischen verbundenen Herstellern und Verbrauchern. Wenn der Staat es abdeckt, geht das Schiedsverfahren durch den Haushalt. Wenn der Betreiber allein Rückzahlungen übernimmt, wird seine Fähigkeit, seine eigenen Einnahmen zurückzuerhalten, entscheidend. Diese Optionen sind Analyseszenarien, keine am Freitag angekündigten Entscheidungen. Das seit 2024 von der Weltbank separat unterstützte Elektrobewehrungsprojekt und das LEAP-Rekonstruktionsprogramm stellen keine Genehmigung oder einen Nachweis der Kofinanzierung der EBWE-Akte dar.

Der Kohlenstoffmarkt kann eine Berechnung ändern, keinen Scheck unterschreiben

Auf ihrem Gipfel am 20. November in Brüssel haben die Europäische Union und das Vereinigte Königreich das Ende der Verhandlungen über die Annäherung ihrer Emissionshandelsmärkte angekündigt. Ihre gemeinsame Erklärung zielt auf 2028 ab. Die britische Regierung erwähnt genauer dieundjanuar 2028 als operatives Ziel. 1undder auf dem gleichen Gipfel zitierte März 2028 betrifft einen anderen Text, das Gesundheits- und Pflanzenschutzabkommen. Beide Termine sind nicht austauschbar und die Freitagsmitteilung macht keine dieser Maßnahmen sofort anwendbar.

Ein Quotenhandelssystem begrenzt die abgedeckten Emissionen und gibt dem Ausgaberecht einen Preis. Die betreffende Industrie kann ihre Quoten entsprechend ihrem Bedarf und ihrer Fähigkeit, Emissionen zu reduzieren, kaufen oder verkaufen. Wenn beide Systeme wie geplant miteinander verbunden sind, können Zertifikate, die auf beiden Seiten vergeben werden, als Erfüllung bestimmter Verpflichtungen anerkannt werden. Zwei Systeme würden bestehen bleiben, nicht eine einzige Behörde, die alle Regeln entscheidet. Leaders bieten auch gegenseitige Ausnahmen von ihren Kohlenstoffmechanismen an den Grenzen für die betreffenden Waren, vorbehaltlich der geltenden Gesetze und Verfahren. Damit werden bestehende Verpflichtungen am Tag der Bekanntgabe nicht aufgehoben.

Für eine Anlage, die erwägt, einen hochemittierenden Prozess zu ersetzen, kann diese Perspektive in der Berechnung wiegen. Ein Teil der Rentabilität hängt von den vermiedenen zukünftigen Befolgungskosten ab, aber diese ändern sich mit dem Preis der Quoten, den abgedeckten Sektoren und den Übergangsbedingungen. Die gegenseitige Anerkennung bietet potenziell Zugang zu mehr Käufern und Verkäufern; Sie legt keinen garantierten Referenzpreis für die nächsten 15 Jahre fest. Die Befreiung von der Grenze kann die damit verbundenen Kosten oder Handelsansätze verringern, ohne die Energiekosten oder das Risiko eines Investitionsrückstands zu verringern.

Es wäre daher verfrüht, diese Annäherung an die Rentabilität des Standorts Tampere zu knüpfen. Sein angekündigtes Outlet befindet sich hauptsächlich in Deutschland, nicht in Großbritannien. Seine Strom-, Gas- und Wärmeverträge haben ihre eigenen Einsparungen. Beide Nachrichten informieren verschiedene Hebel: Ein Vertrag organisiert Lieferungen und Zahlungen zwischen identifizierten Parteien; eine CO2-Regel ändert den Rahmen, in dem diese Parteien ihre Entscheidungen treffen werden. Ein Finanzierer kann diese zweite Dimension berücksichtigen, ohne ein geplantes Inkrafttreten als vertragliche Einnahmen zu behandeln.

Algerien: Ein diversifizierteres Budget reagiert weiterhin auf Miete

Die am 19. November von der Weltbank in Algerien veröffentlichte Diagnose beleuchtet eine dritte Art der Finanzierung: öffentliche Investitionen, die durch die Einnahmen eines Öl produzierenden Staates unterstützt werden. Die Weltbank schätzt, dass die Wirtschaft im Jahr 2025 um 3,8 Prozent gewachsen ist, mit einem Wachstum ohne Kohlenwasserstoff von 4,2 Prozent. Dies bedeutet nicht, dass sich das Finanzministerium von Öl und Gas befreit hat. Die Produktion eines Sektors, die von ihm gezahlten Steuern und die Zahlungsbilanz messen nicht dasselbe.

Das gesamte Haushaltsdefizit wird auf 10,4% des BIP im Jahr 2025 geschätzt, verglichen mit 14% im Jahr 2024. Insbesondere ist es dank stärkerer nicht-kohlenwasserstoffhaltiger Einnahmen, einschließlich außergewöhnlicher Dividenden von öffentlichen Unternehmen, zurückgegangen. Der IWF schätzte in seiner im September veröffentlichten jährlichen Überprüfung das Nicht-Kohlenwasserstoff-Defizit auf 23,8% des BIPandere als kohlenwasserstoffe2025 gegenüber 30,7 Prozent im Jahr 2024. Dieser zweite Indikator schließt Öl- und Gaseinnahmen aus, und die beiden Reihen haben nicht die gleiche Vergleichsbasis. Die Differenz zwischen 23,8% und 10,4% misst daher nicht den Beitrag des Öls zum Haushalt. Die außerordentlichen Dividenden stellen auch keine bestimmte Grundlage für die Finanzierung der gleichen Ausgaben pro Jahr dar. Wenn ein einmaliges Rezept verschwindet, kann das Defizit wieder steigen, ohne dass die Kosten für die Ausrüstung selbst gleichwertig steigen.

Die äußere Situation entwickelte sich 2025 in die andere Richtung. Mit weniger günstigen Ölexporten und mehr investitionsbezogenen Importen erreichte das Leistungsbilanzdefizit laut Weltbank 8,8% des BIP. Der Bericht prognostizierte eine Senkung auf 2,9% im Jahr 2026, basierend auf einem günstigeren Ölpreisumfeld. Dies ist eine Projektion, kein Jahresergebnis. Sie wird zu keiner Tageszeit durch eine Ölnotierung ungültig gemacht oder bestätigt. Ein geringeres Leistungsbilanzdefizit bedeutet auch keinen ausgeglichenen Haushalt: Es beschreibt unterschiedliche Ströme.

Der rote Faden mit der Finanzierung eines Netzwerks ist die Dauer des Risikos. Großprojekte können über mehrere Jahre bezahlt werden; Infrastruktur erfordert dann Wartung und Erneuerung. Hohe einjährige Einnahmen können Kredite bereitstellen, ohne zukünftige Ressourcen zu sichern. Die Weltbank empfiehlt, Mietschwankungen besser abzufedern und Stabilisierungsmechanismen zu stärken. Im Fall Algeriens wird daran erinnert, dass ein Staat eine sinnvolle Investition tätigen kann, ohne ein Rezept für jedes Projekt zu haben. Sie muss dann in ihren Schiedsverfahren die mehrjährigen Verpflichtungen und die Ausgaben offenlegen, die verbleiben, wenn die Einnahmen sinken.

Märkte: Paris und Wall Street in Sitzung

Um 15.35 Uhr in Paris (14.35 Uhr UTC) erzielte ACC 40 7.978,07 Punkte, ein Rückgang um 1,27% in der Sitzung. Um 10:07 Uhr in New York (15:07 UTC) stieg Dow Jones um etwa 1%, Nasdaq Composite verlor 0,6% und S & P 500 war fast stabil. Diese Beobachtungen wurden zu verschiedenen Zeiten gemacht und sind keine abschließenden Ergebnisse. In den Vereinigten Staaten lag die zehnjährige Performance bei 4,99% im Sitzungsrekord; Die offizielle Treasury-Kurve zeigte am Donnerstag 5,04 Prozent. Dies ist kein neuer Leitzins der Zentralbank.

Die Europäische Zentralbank veröffentlichte am Freitag die Referenzzinssätze von 1,0990 US-Dollar, 0,83735 US-Dollar und 174,35 US-Dollar pro Euro. Dies sind keine Preise, mit denen ein Unternehmen notwendigerweise umgehen kann. Bei etwa 1530 UTC wurde der Brent in bar mit etwa 90,4 US-Dollar pro Barrel gemeldet, ein Rückgang von etwa 2,3 Prozent seit Mitternacht. Dieser einmalige Preis ist weder der Jahresdurchschnitt, zu dem ein Staat seine Einnahmen berechnen kann, noch der Preis, zu dem Tampere seinen Kraftstoff verkaufen wird.

Was die nächsten Ankündigungen überprüfen können

In Tampere sind die nächsten Schritte die Baustelle, ihre Lieferung und die industrielle Inbetriebnahme. Eine endgültige Entscheidung und unterzeichnete Verträge bilden eine Grundlage für das Projekt; Sie liefern nicht die Fabrik oder ihre Einnahmen. In Beirut bleibt der vorherige Schritt noch zu tun: einen engagierten Kreditgeber identifizieren, den Kreditnehmer angeben und die Finanzierungs- und Anschlussbedingungen veröffentlichen. Zwischen London und Brüssel werden die Texte und Rechtsakte, die für ihre Umsetzung erforderlich sind, angeben, inwieweit Unternehmen die neuen Regeln in ihre Pläne aufnehmen können. In jedem Fall ist die angekündigte Zahl nur dann sinnvoll, wenn bekannt ist, welchem Betrag sie entspricht: einem geliehenen Betrag, einem erwarteten Ertrag, einer bedingten Garantie oder einer noch nicht in Kraft getretenen Regel.

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