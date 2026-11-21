Rockstar schätzt den weltweiten Einzelhandelsumsatz von GTA VI Ende November auf 3,79 Milliarden US-Dollar. Das Studio kündigt auch 32,5 Millionen verkaufte Exemplare vor der Veröffentlichung an. Diese Zahlen geben nicht die Gesamtzahl der am ersten Tag verbleibenden Einheiten oder die Einnahmen von Take-Two an.

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Rockstar Games schätzt den weltweiten Einzelhandelsumsatz von GTA VI Ende November, dem Tag seiner Veröffentlichung, auf 3,79 Milliarden US-Dollar. Das Studio gibt separat 32,5 Millionen verkaufte Exemplare vor dem Start bekannt. Der veröffentlichte Betrag misst die geschätzten Einzelhandelsumsätze des Spiels, nicht den Umsatz, den seine Muttergesellschaft Take-Two in ihren Konten verzeichnet.

Take-Two leitete Rockstars Erklärung am 20. November als Anhang zu einem Formular 8-K an die US-Marktregulierungsbehörde weiter. Die Notiz des Kommuniqués gibt das Datum der Schätzung, den 19. November bis zum Abend, und seinen globalen Geltungsbereich an. Es wird keine gemeinsame UTC-Zeit für alle Länder oder ein Detail pro Markt festgelegt. Beim Start wurde das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X veröffentlicht.

Eine Schätzung in Dollar und eine Anzahl von Kopien

Rockstar präsentiert die 32,5 Millionen Einheiten als Pre-Release-Verkäufe, alle Plattformen kombiniert. Dies ist weder die Anzahl der am 19. November verkauften Exemplare noch die Anzahl der Spieler, die das Spiel an diesem Tag eröffnet haben. Die 3,79 Milliarden Dollar und die Anzahl der Einheiten vor dem Ausstieg beziehen sich nicht auf den gleichen Zeitrahmen. Sie zu teilen würde also keinen zuverlässigen Durchschnittspreis ergeben.

Das Studio behauptet einen Rekord-Entertainment-Start. Das der Regulierungsbehörde vorgelegte Dokument enthält keine vergleichbare Serie, um diesen Anspruch für alle Spiele, Filme und andere Unterhaltungsprodukte zu überprüfen. Es gibt auch keine detaillierten Verkäufe durch Veröffentlichung, Plattform oder Kanal am Ende des ersten Tages.

Was Take-Two-Konten sehen werden

Take-Two veröffentlicht in seinen Ergebnissen zwei getrennte Zahlen: seinen Nettobuchhaltungsumsatz und seinen netzkochen, ein Aktivitätsindikator, der digitale Verkäufe und Verkäufe an physische Händler sowie andere Einnahmen, einschließlich Lizenzen, abdeckt. Die von Rockstar vorgelegte Schätzung ist eine dritte Maßnahme: Sie deckt den Einzelhandelsverkauf eines einzigen Titels ab. Das Formular vom 20. November bietet keinen Abgleich zwischen diesen Maßnahmen, dem Nettogewinn oder der Marge für GTA VI.

Das letzte von Take-Two veröffentlichte Quartal wurde am 30. September abgeschlossen, bevor das Spiel veröffentlicht wurde. Es erlaubt, die Methode der Gruppe zu lesen, nicht die Auswirkungen des Starts auf ihre Konten zu messen. Die Pressemitteilung erstellt eine erste kommerzielle Schätzung; es erlaubt noch nicht zu isolieren, was GTA VI dem Verlag gemeldet hat.

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