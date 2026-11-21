Die RDC startet eine Konsultation, um zukünftige Beiruter Getreideaufzüge und mehrere regionale Standorte zu untersuchen. Vorschläge werden am 17. Dezember erwartet. Die kuwaitische Spende umfasst Studien, ohne die Website zuzuweisen. Die Verlängerung des Containerterminals und der Hafeninstandhaltungsvertrag sind getrennte Entscheidungen.

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Der Rat für Entwicklung und Wiederaufbau startete am 20. November eine internationale Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen, um die Zukunft von Getreideaufzügen zu untersuchen. Vorschläge werden am 17. Dezember mittags in Beirut erwartet. Ein Anteil von 1,5 Millionen US-Dollar einer kuwaitischen Spende war für Vorstudien vorgesehen. Die Konsultation betrifft nicht den Bau von Silos und benennt nicht deren Betreiber.

Das Verfahren eröffnet eine Frage, die die Ankündigungen über den Wiederaufbau des Hafens oft beiseite lassen: Welcher Teil der Getreidereserven sollte in Beirut gehalten werden und welcher Teil kann anderswo verteilt werden? Die Dokumente des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau, der CDR, planen, mehrere Lösungen zu prüfen. Dies unterscheidet sich von der Erweiterung des Containerterminals und eines Dienstleistungsmarktes, den die Hafenbehörde bereits für ihren eigenen Betrieb unterzeichnet hat.

Getreideaufzüge: Standorte und Kapazität zu bestimmen

Der Berater muss zunächst den Lagerbedarf und den Getreidemarkt untersuchen. Die Spezifikationen verlangen auch, dass er den Status der Überreste und die Kompatibilität der verschiedenen Optionen mit dem Hafenplan prüft. Eine Rekonstruktion in Beirut, ein oder mehrere regionale Standorte oder eine Kombination davon müssen noch verglichen werden. Tripolis, Tal Amara und Saida gehören zu den Möglichkeiten, die untersucht werden müssen, ohne eine Liste der bereits ausgewählten Stätten zu erstellen.

Die Wahl ändert, wie Reserven verwendet werden können. Ein Hafenplatz erleichtert den Zugang zu angelandeter Fracht, konzentriert aber einen Teil des Lagers in demselben Gehäuse. Regionale Standorte könnten diese Abhängigkeit verringern. Dabei sollten die Entfernung zu den Docks, der Binnentransport, die Grundstückskosten und der Betrieb der Anlagen berücksichtigt werden. Die Spezifikationen erfordern den Vergleich dieser Einschränkungen, bevor eine Lösung gestoppt wird.

Die Finanzhilfevereinbarung wurde im September 2025 mit dem Kuwait Fund for Arab Economic Development unterzeichnet. Die Bedingungen der Referenz darauf hingewiesen, dass $ 1,5 Millionen seiner Ressourcen wurden vorläufigen Studien zugewiesen. Dieser Betrag ist weder der Preis des zukünftigen Vertrags, der nicht öffentlich geschätzt wird, noch der bereits an den Berater gezahlte Betrag. Es stellt auch keinen Bauhaushalt dar.

Die CDR führt das Verfahren für die Regierung in Abstimmung mit dem Ministerium für Wirtschaft und Handel und dem Kuwait-Fonds durch. Nach der Validierung einer Lösung muss der Berater die zukünftigen Ausschreibungsunterlagen für die Werksunternehmen und das Mandat der Standortkontrolle erstellen. Das im November eröffnete Verfahren kauft diese Vorbereitung. Es schreibt keine Arbeit, Überwachung seiner Ausführung oder zukünftigen Betrieb von Silos zu.

Containerterminal: ein von seinem Betreiber durchgeführtes Projekt

Die Verlängerung des Terminals folgt einem anderen Kalender. CMA Terminals, eine Tochtergesellschaft von CMA CGM, erhielt 2022 ab März einen Zehnjahresvertrag über die Verwaltung, den Betrieb und die Wartung des Containerterminals. Dieser Umfang entspricht nicht dem gesamten Hafenmanagement. In den öffentlichen Bekanntmachungen wird nicht die Wahl eines Marktteilnehmers für Getreidereserven berücksichtigt.

Im September 2026 starteten die Hafenverwaltung und CMA CGM ein Expansionsprojekt. Beide Partner geben eine Investition von 100 Millionen US-Dollar durch CMA CGM bekannt. Die Gruppe strebt eine Jahreskapazität von 2,8 Millionen Äquivalenten von 20 Fuß an, während das Hafenmanagement ein gerundetes Ziel von drei Millionen anführt. Diese Werte beschreiben eine geplante Kapazität, nicht die Anzahl der tatsächlich verarbeiteten Container. Die Anzeige gibt auch nicht den bereits ausgezahlten Betrag an.

Hafeninstandhaltung: ein bereits unterzeichneter Servicevertrag

Der dritte Punkt ist das Beschaffungswesen der Hafenbehörde. Am 8. Oktober unterzeichnete sie einen Vertrag mit Dar Al-Handasah, Shair & Partners, über Studien und Überwachung von Rehabilitation, Restaurierung und Wartung. Der Markt umfasst vorbeugende, korrigierende und dringende Wartung. Es bezeichnet nicht das Unternehmen, das jede Reparatur durchführen wird.

Die Autorité des pôts publics zeigt $ 764.000 für diesen Service. Sie stellt nicht die spezifische Finanzierungsquelle dar. Dieser Betrag beschreibt einen unterzeichneten Beratungsvertrag, während die angekündigten 100 Millionen Dollar für Container eine Expansionsinvestition sind und die 1,5 Millionen Pfeile des Kuwait Fund für Studien sind. Sie hinzuzufügen, würde keines der drei Projekte kosten.

Auch die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung traf sich am 20. November mit dem Hafenmanagement. Die Verwaltung berichtete über Diskussionen über Prioritäten und Möglichkeiten für die Zusammenarbeit, nicht über ein genehmigtes Darlehen. Bei Aufzügen bleibt der nächste angekündigte Termin das Datum der Einreichung von Beratungsangeboten. Das Land hat nur eine Auswahl an Kapazitäten und Standorten nach Prüfung von Optionen und Entscheidung der Behörden.

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