Medizinische Diagnose: Was Microsofts KI misst

Microsoft kündigt gute Ergebnisse auf Krankenakten an. Das Protokoll, die ausgewählten Daten und das Fehlen klinischer Ergebnisse begrenzen ihren Umfang.

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Microsoft präsentierte am 22. Oktober 2026 neue Ergebnisse für sein Diagnosesystem MAI-DxO. Bei komplexen medizinischen Fällen kündigt das Unternehmen 83% korrekte Antworten an, verglichen mit 36% für Ärzte mit Dokumentationsressourcen. Diese Ergebnisse stammen aus einer Aktenübung, nicht aus einer Studie, die eine verbesserte Patientenversorgung zeigt.

Medizinische Untersuchung Schritt für Schritt

Das Gerät erhält nicht sofort alle Elemente des Ordners. Es beginnt mit einer kurzen Beschreibung, fragt nach Informationen oder Bewertungen und überarbeitet dann seine Annahmen. Mehrere virtuelle Rollen stellen sich möglichen Diagnosen und diskutieren den Nutzen von Untersuchungen.

Die am 22. Oktober veröffentlichte Arbeit umfasst 304 komplexe Fälle aus medizinischen Publikationen. Microsoft berichtet auch 80% korrekte Diagnosen in einer Reihe von Fällen aus Notfällen, verglichen mit 47% für Ärzte, die am Vergleich teilnehmen. Diese beiden Sätze messen nicht genau die gleiche klinische Schwierigkeit.

Ausgewählte Dateien, nicht alle Notfallpatienten

Die öffentliche Literatur des Spiels MMIC-IV-Ext-SDBench beschreibt 488 Aufzeichnungen von Patienten, die nach ihrem Übergang in einen Notfall ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Davon werden 325 für veröffentlichte Auswertungen verwendet; Die restlichen 163 sind für die Entwicklung reserviert. Eine Untergruppe von 71 Fällen wurde von Klinikern überprüft, die 13 Baseline-Diagnosen korrigierten.

Diese Auswahl umfasst Situationen mit einer identifizierbaren Beschwerde und einer endgültigen Diagnose. Es repräsentiert daher nicht alle, die in der Notaufnahme ankommen. Direkte Zulassungen zur Reanimation sind ausgeschlossen.

Eine weitere Einschränkung: Austausche werden schriftlich simuliert. Enthält die Datei keine Antwort, so kann das für die Übermittlung der Informationen zuständige System eine Zusammenfassung erstellen. Dies ist keine Maßnahme, die tatsächlich beim Patienten beobachtet wird.

Klinisches Ergebnis muss noch demonstriert werden

Kostenschätzungen basieren auf standardisierten US-Preisen. Sie reproduzieren nicht die lokalen Preise, die Verfügbarkeit von Prüfungen oder alle ihre Fristen. Das Protokoll bewertet die Richtigkeit der Diagnose, aber nicht die Sicherheit der Behandlung oder die nachfolgende Entwicklung des Patienten.

Microsoft kündigt eine prospektive Studie mit dem Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston an, wo Patienten direkt mit dem System interagieren werden. Die Bewertungen werden mit unabhängigen Ärzten verglichen. Die Ankündigung beschreibt einen nächsten Schritt, ohne die Ergebnisse dieser Verwendung in realen Situationen noch zu liefern.

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