Die am 2. November von Infineon und Qualcomm angekündigte Vereinbarung betrifft ein Subsystem für zentrale Kfz-Rechner. Ein AURIX Mikrocontroller und Leistungskomponenten vervollständigen die Snapdragon Ride Plattform. Ihre Rolle unterscheidet sich von der des Hauptchips: Überwachung des Systems und Koordinierung der Sicherheitsmechanismen. Diese Referenzarchitektur erleichtert die Integration, beweist jedoch nicht, dass ein vollständiges Fahrzeug validiert wurde. Kein Kundenhersteller, Geschäftsmodell oder Produktionsvolumen wird in der Pressemitteilung angegeben.

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Ein schnellerer Chip ermöglicht es einem Auto, mehr Bilder und Daten zu verarbeiten, aber er löst das Sicherheitsproblem nicht allein. Die am 2. November zwischen Infineon und Qualcomm angekündigte Vereinbarung unterstreicht eine weitere Notwendigkeit: den zentralen Rechner zu überwachen und im Falle einer Anomalie vorhersehbare Funktionen aufrechtzuerhalten.

Beide Gruppen kündigten eine Technologievereinbarung zur Definition eines Mikrocontroller-Subsystems für Snapdragon Ride-Referenzplattformen an. Es ist eine Reihe von Komponenten und Software für Hersteller und deren Gerätehersteller. Die Ankündigung von Infineon nennt kein Serienmodell, das dieses Set bereits integrieren würde.

Infineon unterscheidet zwischen Berechnung und Überwachung

Der Hauptrechner kann große Datenmengen verarbeiten, wie sie beispielsweise von Sensoren für Fahrhilfen erzeugt werden. Infineon beschreibt rund um diesen Hauptchip einen Mikrocontroller, der den Zustand des Systems überwacht und die Sicherheitsmechanismen koordiniert. Die beiden Elemente erfüllen nicht den gleichen Bedarf: das eine begünstigt die Rechenkapazität, das andere die Erfüllung der erwarteten Reaktionszeiten.

Diese Unterscheidung ist für Hersteller von Interesse, die mehr Funktionen in einem Computer gruppieren. Fahrdatenverarbeitung, Anzeige im Fahrgastraum und Systemüberwachung haben bei Unterbrechung nicht die gleichen Folgen. Ein Defekt einer Komfortfunktion ist nicht als Defekt einer kritischen Funktion zu behandeln. Die Architektur muss es ermöglichen, die Verantwortlichkeiten zu trennen und die Reaktion des Fahrzeugs zu definieren.

Das Subsystem basiert auf der Familie der AURIX Mikrocontroller. OPTIREG-Schaltungen bieten Energiemanagement. Die zugehörige Software integriert die Mikrocontroller-Firmware und Überwachungsfunktionen, die an Qualcomm-Plattformen angepasst sind. Diese Abteilung legt die Verantwortlichkeiten der Komponenten fest, ohne allein die Sicherheit eines vollständigen Fahrzeugs zu demonstrieren.

Ein Referenzdesign ist kein validiertes Fahrzeug

Beide Unternehmen wollen einen Teil der Integrationsarbeit erleichtern. Infineon bietet neben dem Mikrocontroller auch Power-, Memory- und Connectivity-Management-Komponenten an. Ein Softwarepaket erleichtert die Zusammenarbeit mit der Qualcomm-Plattform. Es ist eine Grundlage für die Entwicklung. Bei der Validierung eines Serienmodells müssen die vom Hersteller gewählte Integration und die Verwendungsbedingungen berücksichtigt werden.

Ein Chip, ein Subsystem und eine Fahrhilfefunktion sind nicht auf derselben Ebene gültig. Eine Plattform kann eine Funktion unterstützen, ohne dass alle Fahrzeuge sie verwenden. Der tatsächliche Betrieb hängt auch von den anderen Komponenten, der Software und den Situationen ab, in denen der Hersteller die Funktion zulassen möchte.

Die Vereinbarung wurde zum Ansatz der Münchner Electronica vom 10. bis 13. November vorgestellt. Die Werbung gibt keinen Kundenhersteller, Produktionsvolumen oder Datum der Vermarktung eines Fahrzeugs an. Das nächste Zeichen für einen Wechsel zur Serie wäre eine Ankündigung, die Technologie mit einem bestimmten Modell kombiniert und die Bedingungen anzeigt, unter denen ihre Funktionen vorgeschlagen werden.

Foto:Mucber, Hauptquartier von Campeon, 30. Mai 2020. Foto ganzzahlig in Größe und Verkleidung Libnanews; Fotografie und Komposition unterCC BY-SA 4.0.

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