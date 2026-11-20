In Tripolis traf Bilal Erdoğan Salma al-Sibai, Nachkomme der vierten Generation von Abdülhamid II., während seiner Tour im Libanon vom 12. bis 14. November 2026. Vom Glockenturm des al-Tall-Platzes bis zum alten Kloster der Derviches mevlevis hob der Besuch bereits abgeschlossene Restaurierungen hervor. Am nächsten Tag konzentrierten sich die Diskussionen auf Bildung, Kultur und akademische Bindungen, ohne Vereinbarung oder angekündigten Zeitplan. Der Tripoli-Besuch brachte auch muslimische und christliche religiöse Führer zusammen.

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Rückkehr zum Besuch vom 12. bis 14. November 2026.In Tripolis traf Bilal Erdoğan Salma al-Sibai, Nachkomme von Sultan Abdülhamid II., und besuchte mit Unterstützung der Türkei zwei restaurierte Gebäude. Die Bühne vom 13. November gab den kulturellen Beziehungen ein Gesicht, die der Sohn des türkischen Präsidenten mit den libanesischen Behörden diskutierte.

In Tripolis trifft Bilal Erdoğan Salma al-Sibai

Am Freitag, den 13. November, besuchte Bilal Erdoğan Salma al-Sibai (سلمю السباعي), die in Tripolis im Nordlibanon lebt. Es stammte von der vierten Generation des osmanischen Sultans Abdülhamid II. ab, der von 1876 bis 1909 regierte. Das Treffen ging einem Bericht vor Ort zufolge einem Stopp am Glockenturm des al-Tall-Platzes voraus, der den Namen des Sultans trägt.

Salma al-Sibai hatte bereits 2015 in Tripolis eine Familiengeschichte erzählt, die keine bloße Erinnerung an den Palast ist. Sie erwähnte die Schwierigkeiten der Mitglieder der Dynastie, die nach 1924 ins Exil gingen. Seine Familie erinnerte sich an Verwandte, die ihren Lebensunterhalt in Paris als Taxifahrer oder Portefaix verdient hatten. Sie hielt auch ein Hochzeitsgeschenk von einer Enkelin des Sultans. Diese Erinnerungen beleuchten die Bedeutung der Begegnung: In Tripolis wird das osmanische Gedächtnis in Gebäuden gelesen, aber auch an Familien weitergegeben, deren Flugbahnen mehrere Länder durchqueren.

Eine restaurierte Uhr und ein ehemaliges Kloster wurde ein Kulturzentrum

Auf dem al-Tall-Platz ist der Hamidiye-Turm ein konkretes Beispiel für die Zusammenarbeit mit dem Kulturerbe. Die osmanischen Behörden hatten in Tripolis angeboten, den fünfundzwanzigsten Jahrestag der Thronbesteigung von Abdülhamid II zu begehen. Erbaut im frühen 20. Jahrhundert, verlor es während des Libanonkrieges einen Teil seines Mechanismus. Eine Ersatzuhr wurde 1990 installiert. Die türkische Agentur für Zusammenarbeit und Koordination, TìKA, gab den Abschluss der Restaurierung des Turms im Jahr 2016 bekannt. Die Website geht daher nicht auf den Besuch von Bilal Erdoğan zurück.

Er ging auch zum ehemaligen Kloster der mevlevis Derviches in der Nähe des Abu Ali Flusses. Das Gebäude, das im frühen siebzehnten Jahrhundert gegründet wurde, hatte unter Überschwemmungen und Krieg gelitten. TìKA vollendete Renovierungen 2024, als Tripolis arabische Kulturhauptstadt war. Nach Angaben der Agentur wurde der Ort an seinen Verwalter als Kultur- und Jugendzentrum übergeben. Dies ist ein wichtiger Unterschied zur Uhr: Die Baustelle sollte nicht nur ein Gebäude erhalten, sondern es auch nutzen.

In der al-Mansouri-Moschee, ein Austausch jenseits des Erbes

In der großen al-Mansouri-Moschee hieß der Mufti von Tripolis, Scheich Mohammed Imam, den Besucher willkommen. Der maronitische Erzbischof Youssef Sueif und der griechisch-orthodoxe Erzbischof Ephrem Kyriakos nahmen ebenfalls an einem Treffen vor Ort teil. Erdoğan besuchte den Raum, in dem er ein Haar hielt, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wurde. Die lokale Tradition verbindet das Geschenk dieser Reliquie mit Abdülhamid II.

In seiner Intervention in der Moschee plädierte Bilal Erdoğan für engere Beziehungen zwischen Libanon, Syrien und der Türkei. Es war eine Erklärung des Besuchers, keine Ankündigung eines Abkommens zwischen den drei Staaten. Die Bühne wurde am nächsten Tag in Akkar erweitert: Die Delegation ging durch Halba, dann durch die Dörfer Kaouachra und Aidamoun, wo turkmenische Gemeinden leben. In Kaouachra übergab ein türkischer Verein Hilfsgüter an die Gemeinde. Die Lieferung erfolgte getrennt von den in Beirut erwähnten Kooperationsmöglichkeiten.

In Beirut, Bildung und Kultur im Programm

Bilal Erdoğan leitet den Verwaltungsrat der türkischen Stiftung Žlim Yayma. Es war in dieser Eigenschaft, die der Große Serail präsentierte, während er präzisierte, dass er Nawaf Salam die Grüße seines Vaters, Präsident Recep Tayyip Erdoğan, übermittelt hatte. Die Anwesenheit des türkischen Botschafters Murat Lütem in der Delegation im Norden gab der Tour eine diplomatische Dimension. Sie machte jedoch den Sohn des Präsidenten nicht zum Mitglied der türkischen Regierung.

Die Kontakte begannen am 12. November in Beirut, darunter ein Interview mit Präsident Joseph Aoun in Baabda. Am Yunus Emre Institute eröffnete Bilal Erdoğan eine Ausstellung über traditionelles Bogenschießen und traf Studenten, die Türkisch lernen. Libanesische Akademiker nahmen an den Diskussionen teil. Das Institut unterrichtet die Sprache bereits in Beirut: Der Besuch hob wiederum eine bestehende Aktivität und kein neues Programm hervor.

Am Samstag, den 14. November, empfing Nawaf Salam Bilal Erdoğan und den Präsidenten des Yunus Emre Instituts, Selim Argun. Der Bericht der Grand Sérail erwähnt Lehre, Kultur, Hochschulaustausch und soziale Initiativen. Ein unterzeichnetes Abkommen, ein Haushaltsplan oder ein Zeitplan für die Umsetzung werden darin nicht erwähnt. In Tripolis gehen die Errungenschaften, die die Delegation besuchen konnte, auf frühere Projekte zurück. Im Bericht vom 14. November wird nicht spezifiziert, welche Projekte als nächstes kommen würden.

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