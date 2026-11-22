Das Verkehrsministerium und die Zivilluftfahrtbehörde geben den Beginn der technischen Tests in Qlayaat, Akkar, bekannt. Zusätzliche Inspektionsflüge bleiben nach Abschluss der Pistenarbeiten konditioniert. Die Freigabe bestätigt keinen Start und legt keinen neuen Zeitplan für kommerzielle Flüge fest. Seit dem 10. November ist die Ratspräsidentschaft am 14. Dezember zum regulären Dienst vorgezogen. Die Behörden geben dieses Datum im Sonntagstext nicht zurück.

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Das libanesische Ministerium für öffentliche Arbeiten und Verkehr und die Allgemeine Zivilluftfahrtbehörde gaben am Sonntag, den 22. November, den Beginn der Kalibrierungsarbeiten und technischen Tests am Flughafen René-Muawad in Qlayaat, Akkar, bekannt. In der Pressemitteilung heißt es, dass zusätzliche Inspektionsflüge nach Abschluss der Landebahnarbeiten und nach Abschluss der Sicherheitsbedingungen durchgeführt werden müssen. Er bestätigt keinen bestimmten Start an diesem Sonntag.

In Qlayaat beginnen die Kontrollen mit Landehilfen

Die Kontrollen betreffen Sichthilfen und Navigationssysteme, Anflug- und Landeverfahren sowie das Flugverkehrsmanagement rund um den Flughafen. Zu den genannten Geräten gehört das Lichtsystem, das den Piloten über seine Anflugneigung informiert. Die Überprüfung der Funktionsweise ist Teil der Plattformvorbereitung; Dies gilt nicht für die Genehmigung von Linienflügen.

Das Ministerium und die Zivilluftfahrtbehörde stellen diese Phase als Übergang von der Planung zur technischen Ausführung vor. Sie behaupten, die Normen der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation für die Gestaltung und den Betrieb von Flugplätzen anzuwenden. Die Freigabe enthält weder die Ergebnisse der Audits noch gibt sie die Dauer der Arbeiten an der Start- und Landebahn oder das Datum der nächsten Inspektionsflüge an.

Die von der Regierung angekündigten Daten bleiben getrennt

Die Ratspräsidentschaft hatte den 22. November für den Start der Pilotflüge gewählt. Das Datum entspricht dem Unabhängigkeitsfest und dem Jahrestag der Ermordung von René Moawad, dessen Name der Flughafen trägt. Das 22. Kommuniqué bestätigt den Beginn der technischen Phase, sagt aber nicht, dass einer der geplanten Flüge gestartet ist. Er sagt auch nicht, dass eine angekündigte Abreise abgesagt wurde.

Der 14. Dezember ist der Termin, den die Ratspräsidentschaft am 10. November für den Beginn der regulären Geschäftsbeziehungen vorgeschlagen hat. Die Zivilluftfahrtbehörden und das Ministerium geben es in ihrem Sonntagskommuniqué nicht zurück. Dieses Schweigen bestätigt nicht die Beibehaltung des Datums oder eine Verschiebung. Der Zeitplan hatte sich bereits seit Oktober geändert, als der 15. November für einen ersten kommerziellen Flug erwähnt wurde.

Noch keine Tickets zum Verkauf bestätigt

Mada Airways präsentierte am 15. November ein Projekt mit sieben Rundstrecken pro Woche mit Kairo, Istanbul und Amman. Das Unternehmen beabsichtigte, Reservierungen am 1. Dezember vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen zu eröffnen. Dieses Serviceprogramm und das Buchungsdatum sind vom Unternehmen angekündigte Absichten, keine zum Verkauf angebotenen Tickets oder von der Behörde bestätigte Flüge.

Qlayaat hat bereits am 6. Juni während des Starts des Rehabilitationsprojekts einen Sonderflug aus Beirut mit einer Delegation unter der Leitung von Premierminister Nawaf Salam durchgeführt. Dieser Präzedenzfall markierte nicht die Wiederaufnahme einer regelmäßigen Verbindung. Die nächsten Schritte, die am Sonntag angekündigt wurden, sind der Abschluss der Start- und Landebahnarbeiten und zusätzliche Inspektionsflüge. Die Eröffnung von Reservierungen bleibt ein Meilenstein, der separat überprüft werden muss.

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