Der Richter für einstweilige Anordnungen des Verwaltungsgerichts Nantes hat die Baugenehmigung und die Umweltgenehmigung der Haftanstalt in Carquefou ausgesetzt. Sie hielt eine Folgenabschätzung für erforderlich. Das Dekret, das den Entwurf als ein allgemeines Interesse kennzeichnet, bleibt in Kraft, und der Rückgriff auf die Substanz bleibt anhängig. Bestellungen sind vorläufig. Der Richter stellt die erwarteten Auswirkungen auf ein Feuchtgebiet und eine Aufforstung fest, in der geschützte Arten leben. Das Gericht hat keinen Termin für seine Entscheidungen in der Sache festgelegt.

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Am Freitag, den 20. November, hat das Verwaltungsgericht von Nantes die Baugenehmigung und die Umweltfreigabe der geplanten Verwaltungshaftanstalt in Carquefou nordöstlich von Nantes ausgesetzt. Nach Auffassung des Gerichts erster Instanz hätte das Projekt mit 140 Sitzen Gegenstand einer Folgenabschätzung sein müssen. Andererseits weigerte sie sich, die Anordnung auszusetzen, die das Projekt als von allgemeinem Interesse bezeichnete.

Die drei Anordnungen unterscheiden die Entscheidung, mit einem öffentlichen Projekt fortzufahren, von den für seine Durchführung erforderlichen Genehmigungen. Die Einstufung von allgemeinem Interesse vom 4. Februar 2026 bleibt in Kraft. Sie ersetzt jedoch weder die vom Präfekten des Loire-Atlantique am 18. August erteilte Genehmigung noch die Umweltgenehmigung vom 1. September. Diese beiden Entscheidungen können nicht mehr als Grundlage für die Arbeit dienen, solange ihre Aussetzung gilt.

Carquefou Internierungszentrum geplant auf einem Feuchtgebiet

Die Genehmigung betrifft Grundstücke im Eigentum des Staates, rue de la Mainguais. Das Zentrum, das in der Akte als das Haftzentrum von Nantes dargestellt wird, würde einen Gerichtsanhang enthalten. Der Auftrag, der die Genehmigung prüft, beziffert die Grundfläche auf 5.789 Quadratmetern und sieht 173 Parkplätze vor. Eine Haftanstalt ist ein geschlossener Ort, an dem Personen, die der Abschiebung unterliegen, bis zur Vollstreckung festgehalten werden können. Dies ist keine Strafanstalt.

Der Richter stellte fest, dass das Projekt zur Entfernung von fast zwei Hektar Feuchtgebieten führte. Die Akte sieht auch das Verschwinden von etwa zwei Hektar Eiche und Waldbürste vor. Der Richter stellte fest, dass die Aufforstung als Lebensraum für mehrere Dutzend geschützte Tierarten genutzt wurde, darunter 21 Vogelarten. Diese Ergebnisse beziehen sich auf die Auswirkungen des Projekts, nicht auf eine Bewertung der bereits vor Ort beobachteten Zerstörung.

Das Gericht nennt zwei Gründe, warum das Projekt einer Vorprüfung unterzogen werden sollte: die geplante Abholzung zur Änderung der Landnutzung und das Ausmaß der Parkplätze. Der richter ist der ansicht, dass orte nicht privat sind, auch wenn ihr zugang kontrolliert wird. Anschließend werden die konkreten Auswirkungen der Arbeit untersucht. Angesichts ihres Umfangs und der Umwelt ist sie der Auffassung, dass eine umfassende Umweltprüfung einschließlich einer Folgenabschätzung erforderlich war.

Es gab eine Konsultation, aber nicht die Studie erforderlich

Die Präfektur hat vom 23. April bis zum 23. Juli eine elektronische Konsultation durchgeführt. Die der Öffentlichkeit vorgelegte Akte enthielt eine Umweltverträglichkeitsstudie, die der Richter feststellte. Es unterscheidet dieses Dokument jedoch von der für das Projekt erforderlichen Folgenabschätzung, wie sie ihm vorgelegt wurde. Weder in der Konsultation noch in der Folgenabschätzung wird diese Bewertung ausgenommen, wenn die Art und das Ausmaß der Auswirkungen es zwingend erfordern.

Der Präfekt hatte die Angelegenheit am 6. Oktober an die Umweltbehörde verwiesen, als bereits Berufung eingelegt wurde, um festzustellen, ob die Studie durchgeführt werden sollte. Bis zum 20. November gibt der Erlass an, dass keine Befreiungsentscheidung getroffen wurde. Der Richter beurteilte daher selbst in diesem Stadium des Verfahrens, ob das Fehlen einer Folgenabschätzung die Aussetzung beider Genehmigungen rechtfertigte. Er hielt das für richtig.

Die suspendierte Werft, der Rechtsstreit geht weiter

Eine Reihe von Verbänden und Gewerkschaften haben Beschwerden eingereicht, darunter die Association des riparians et amis de la Beaujoire. Das Gericht erkennt ein Interesse an der Anfechtung der Umweltgenehmigung und -genehmigung an. In dem gesonderten Abschnitt, der dem Allgemeininteresse gewidmet ist, hat der Richter keine Möglichkeit in Betracht gezogen, in diesem Stadium einen ernsthaften Zweifel an der Rechtmäßigkeit des Dekrets vom 4. Februar zu wecken. Diese Ablehnung greift der Entscheidung des Gerichts in der Sache nicht vor.

In der Umweltverordnung heißt es, dass ihre Aussetzung zur Unterbrechung der physischen Vorgänge führt, die auf der Grundlage des Erlasses vom 1. September im Gange wären. Der richter erließ keine zusätzliche einstweilige verfügung, da er diese konsequenz als inhärent in der suspendierung betrachtete. Dies legt nicht fest, welche Arbeiten tatsächlich begonnen haben oder das Datum einer Materialstilllegung. Das Gericht legt fest, dass Entscheidungen innerhalb von 15 Tagen beim Staatsrat angefochten werden können. Die Annullierungsklagen sind in Nantes noch anhängig.

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