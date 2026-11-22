Der Libanon begeht den Jahrestag seiner Unabhängigkeit; in Yarzé, Rachaya und Beirut sind Gedenkveranstaltungen geplant. Aus Zawtar al-Sharqiyah wurde eine Explosion gemeldet. Die angekündigten Tests in Qlayaat sind noch nicht bestätigt. In Antalya wird ein neuer COP31-Entwurf geprüft. Iran kündigt Strombeschränkungen an, Peru revidiert die Opferbilanz des Erdbebens von Junín, und Virginia meldet seinen ersten Todesfall im Zusammenhang mit Masern in diesem Jahr.

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Sonntag, 22. November 2026, 8 Uhr in Beirut. Der Libanon begeht den 83. Jahrestag seiner Unabhängigkeit. In Yarzé, Rachaya und Beirut sind Gedenkveranstaltungen geplant. Zuvor hatte Joseph Aoun den israelischen Rückzug und die Rückkehr der Vertriebenen gefordert. Aus dem Süden meldet die libanesische Nationale Nachrichtenagentur eine Explosion und Artilleriebeschuss. In Antalya steht die Entscheidung der Delegationen über den COP31-Rahmenbeschluss noch aus.

Unabhängigkeit: die Ehrungen von Yarze, Rachaya und Beirut

Die offiziellen Feiern werden am Sonntag fortgesetzt. Verteidigungsminister Michel Menassa soll um 11 Uhr am Denkmal von Emir Fakhreddine in Yarzé einen Kranz niederlegen. Um 11:30 Uhr wird Umweltministerin Tamara Elzein an der Zitadelle von Rachaya erwartet. Minister Kamal Shehadi soll um 14 Uhr an der Gedenktafel für René Moawad im Beiruter Viertel Zarif Blumen niederlegen.

Die Rachaya-Zitadelle erinnert an die Inhaftierung libanesischer Führer durch die französischen Mandatsbehörden im November 1943. Ihre Freilassung am 22. November legt das Datum des Nationalfeiertags fest. Der Abzug der letzten ausländischen Truppen erfolgte drei Jahre später. Es ist zu dieser anderen Episode, dass die Stele von Nahr al-Kalb, vor dem Joseph Aoun am Samstag sprach, bevor die Flagge erhoben wurde.

Der libanesische Präsident forderte den israelischen Rückzug, die Einstellung der Angriffe und die Rückkehr der Vertriebenen aus dem Süden. Er erinnerte daran, dass die Entscheidung über Krieg und Frieden allein dem Staat gehören müsse. In der Rede wird kein Zeitplan für den Rückzug oder die Rückkehr angekündigt. In diesem Jahr bleibt der Feiertag Sonntag, 22. November; die Schließung der Verwaltungen, öffentlichen Einrichtungen und Gemeinden ist Montag 23 geplant.

Am Tag zuvor hissten Kinder aus dem Südlibanon die Flagge im Innenhof des Informationsministeriums. Das Ministerium, das sagte, dass es in diesem Jahr seine erste nationale Feiertagszeremonie in seinen Räumlichkeiten organisiert hatte, sagte, dass Barjas Truppen das Treffen mit einem Dabke abgeschlossen hatten.

Südlibanon: Die libanesische Nachrichtenagentur meldet eine Explosion in Zawtar al-Sharqiyah

Die libanesische Nationale Nachrichtenagentur (ANI/NNA) meldete eine Explosion mit anschließendem Brand in Zawtar al-Sharqiyah im Bezirk Nabatiyah, die sie den israelischen Streitkräften zuschrieb. Dieselbe Meldung berichtete von zeitweiligem Artilleriebeschuss in der Umgebung von Kfar Tebnit. Sie wurde am Samstag um 23:21 Uhr Beiruter Zeit veröffentlicht; weder der Zeitpunkt der Ereignisse noch eine Opferbilanz wurden genannt. Zuvor hatte die Agentur am selben Abend bereits über Baraachit und die Marjayoun-Ebene berichtet.

Francophone Bürgermeister öffnen ihre Sammlung für den Libanon

Die International Association of Francophone Mayors eröffnete am Samstag die Sammlung « Solidarität Libanon », die bis zum 31. Dezember geplant war. Libanesische Gemeinschaften müssen Projekte mit Unterstützung des Vereins definieren und umsetzen. Die Stadt Paris beteiligt sich an der Initiative. Die Launch-Ankündigungen geben keinen bereits gesammelten Betrag oder Auszahlungsbilanz an.

Qlayaat: Tests angekündigt, noch keine kommerziellen Flüge

Die Regierung hatte für diesen Sonntag Tests am Flughafen René-Moawad in Qlayaat im Akkar angekündigt. Bis Redaktionsschluss war nicht bestätigt, ob sie durchgeführt wurden. Der 14. Dezember bleibt der angekündigte Termin für den Beginn des Linienverkehrs. Die Ankündigung von Tests bedeutet weder, dass bereits Buchungen möglich sind, noch, dass die notwendigen Genehmigungen für den kommerziellen Betrieb erteilt wurden.

Iran: Tavanir kündigt Strombeschränkungen an

Der öffentliche Betreiber Tavanir kündigte geplante Kürzungen von diesem Sonntag an. Er nannte Schwierigkeiten bei der Brennstoffversorgung von Kraftwerken und sagte, er wolle ein ausgewogenes Netz aufrechterhalten. Diese Ankündigung erlaubt es noch nicht, den Umfang der tatsächlich angewendeten Schnitte zu messen.

COP31: Antalya erwägt dritten Beschlussentwurf

Das vom Sekretariat der UN-Klimakonvention online gestellte Projekt bezieht sich auf den Konsens von Dubai, nennt aber keine fossilen Brennstoffe. Es wird kein neuer Zeitplan für Öl, Gas oder Kohle festgelegt. Das Projekt verfolgt das Ziel, den Strom bis 2035 auf 35 % des weltweiten Endenergieverbrauchs zu erhöhen. Außerdem wird vorgeschlagen, die Finanzierung der Anpassung bis 2035 zu verdreifachen, ohne die Berechnungsgrundlage festzulegen.

Die türkische Präsidentschaft möchte den Entwurf den Delegationen zwischen 10 und 10.30 Uhr in Antalya, zwischen 9 und 9.30 Uhr in Beirut vorlegen. Die Veröffentlichung des Dokuments bedeutet nicht, dass der Entwurf angenommen wurde.

In Genf ein Arbeitsauftrag für autonome Waffen

Die Vertragsstaaten des Übereinkommens über bestimmte konventionelle Waffen beauftragten Experten, 2027 und 2028 ein Instrument zur Regelung autonomer tödlicher Waffen zu entwickeln. Die Schweizer Präsidentschaft hat das Ergebnis der Konsultationen am Samstag bekannt gegeben. Das Mandat greift weder der Rechtsform des künftigen Instruments noch seinem verbindlichen Charakter vor. Libanon ist seit 2017 Vertragspartei des Übereinkommens.

Peru: Die Opferbilanz des Erdbebens von Junín wurde revidiert

Der peruanische Zivilschutz meldet einen Todesfall und 15 Verletzte nach dem Erdbeben der Stärke 6,7 am Freitagabend. Der neue Bericht mit Stand Samstag, 22:10 Uhr peruanischer Ortszeit, ersetzt die vorläufige Angabe von 16 Verletzten. Der Todesfall wurde im Bezirk Huánuco registriert. Die Behörden zählen 152 unbewohnbare und 170 weitere betroffene Wohnungen.

USA: Erster Todesfall im Zusammenhang mit Masern in Virginia im Jahr 2026

Die Behörden in Virginia meldeten am Freitag den Tod eines Kindes unter fünf Jahren, das positiv auf Masern getestet worden war. Den Impfstatus des Kindes veröffentlichten sie nicht. Es ist der erste gemeldete Todesfall im Zusammenhang mit Masern in Virginia im Jahr 2026. Eine separate Zählung erfasst dort seit Januar 220 Fälle. Landesweit waren bis zum 19. November 5.838 Fälle bestätigt.

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