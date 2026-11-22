Der Libanon wurde unter das französische Mandat des Völkerbundes gestellt, ohne Frankreich zu annektieren. Diese rechtliche Unterscheidung leugnet jedoch keine Kolonialherrschaft. Der Text des Mandats sieht eine Entwicklung in Richtung Unabhängigkeit vor, während er in Paris breite militärische und diplomatische Befugnisse reserviert. Dieser Faktencheck unterscheidet den internationalen Status, die Analyse der Historiker, die am 22. November 1943 gefeierte Unabhängigkeit und den Rückzug der letzten französischen Truppen 1946, um die Antworten zu zusammenfassend zu korrigieren.

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Das französische Mandat im Libanon hat einen spezifischen rechtlichen Status: eine Vormundschaft, die Frankreich vom Völkerbund anvertraut wurde, keine Annexion. Aber das lässt keine koloniale Dimension ausschließen. Historische Arbeiten analysierten französische Mächte und ihre Ausübung als Kolonialherrschaft. Die Antwort auf die Frage „Welches Land hat den Libanon kolonisiert? löscht diese Unterscheidung.

Die Meinungsverschiedenheit beruht daher auf zwei Verwendungen von Wörtern. Die erste beschreibt die rechtliche Kategorie eines Territoriums. Die zweite untersucht eine Machtbeziehung. Ein Faktencheck muss beides überprüfen, ohne den offiziellen Namen des Regimes in einen Beweis für mangelnde Herrschaft zu verwandeln.

Französisches Mandat im Libanon: Was das Gesetz vorsieht

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Verschwinden der osmanischen Autorität in der Region organisierten die Siegermächte das System der Mandate. Artikel 22 des Völkerbundspakts legt den Rahmen dafür fest. Für einige Gemeinden aus dem Osmanischen Reich sieht es eine vorläufige Anerkennung als unabhängige Nationen vor, begleitet von der Unterstützung einer Stellvertretermacht.

Libanon und Syrien fallen unter die Kategorie A Mandate. Das Schema kündigt eine Entwicklung in Richtung Unabhängigkeit an. Er vertraut jedoch eine Vormundschaft einer äußeren Macht an, im Namen des Völkerbundes. Der Text fordert auch, dass die Wünsche der Menschen bei der Wahl des Vertreters berücksichtigt werden.

Der Rat des Völkerbundes genehmigte das Mandat für Syrien und Libanon am 24. Juli 1922. Sie trat am 29. September 1923 in Kraft. Diese Daten bezeichnen nicht den Beginn einer französischen Präsenz. General Henri Gouraud hatte den Großlibanon bereits am 1. September 1920 in Beirut ausgerufen.

Nach Artikel 1 des Mandats muss innerhalb von drei Jahren nach seinem Inkrafttreten ein ökologischer/biologischer Status festgelegt werden. Sie sieht eine Vereinbarung mit den lokalen Behörden vor und berücksichtigt die Rechte, Interessen und Bestrebungen der Menschen. Sie beauftragte Frankreich auch, die fortschreitende Entwicklung Syriens und des Libanon als unabhängige Staaten zu erleichtern.

Der Text knüpft daher das libanesische Territorium nicht durch Annexion an die französische Souveränität. Es wäre falsch, es ein französisches Departement zu nennen oder ihm den Status einer annektierten Kolonie ohne Unterschied zuzuweisen. Die gesetzliche Bezeichnung ist die des Gebiets unter französischem Mandat.

Vormundschaft, die weit über bloße Beratung hinausgeht

Das Wort « Hilfe » fasst jedoch keine französischen Vorrechte zusammen. Artikel 2 ermächtigt den Agenten, Truppen vor Ort zu halten. Er gab ihm Autorität und Kontrolle über die lokalen Kräfte. Es erlaubt ihm auch, Häfen, Eisenbahnen und Kommunikation für militärische Zwecke zu nutzen.

Artikel 3 gibt ihm die ausschließliche Kontrolle über die Außenbeziehungen. Syrische und libanesische Staatsangehörige im Ausland genießen diplomatischen und konsularischen Schutz. Artikel 16 legt Französisch und Arabisch als Amtssprachen fest. Artikel 17 verlangt im Gegenzug einen jährlichen Bericht an den Rat des Völkerbundes.

Diese Bestimmungen regeln eine externe Verwaltung, nicht die Zusammenarbeit zwischen zwei völlig souveränen Staaten. Frankreich muss einer internationalen Organisation Bericht erstatten. Dennoch behält es entscheidende Mittel in den militärischen und diplomatischen Angelegenheiten des Territoriums unter Mandat.

Die Libanesische Republik hat seit 1926 eine Verfassung. Die Existenz eines Präsidenten, einer Regierung und eines Parlaments bedeutet nicht uneingeschränkte Souveränität. Die Proxy-Klauseln bewahren die französischen Befugnisse. Ihre Beseitigung wurde zu einer der Herausforderungen der Krise vom November 1943.

Warum Historiker auch vom Kolonialismus sprechen

In historischen Studien bezieht sich das Adjektiv « kolonial » nicht nur auf den Verwaltungsstatus. Sie kann die langfristige Machtausübung durch eine externe Macht über eine Bevölkerung qualifizieren, deren Souveränität sie begrenzt. Das Fehlen einer Annexion schließt daher die koloniale Analyse allein nicht aus.

Die Arbeit am Mandat untersucht somit Verwaltung, soziale Beziehungen, Zensur und Zwangsmittel. Sie untersuchen auch Allianzen zwischen französischen Behörden und lokalen Akteuren. Die Existenz libanesischer Partner reicht weder aus, um Machtasymmetrien zu beseitigen noch alle Libanesen auf passive Akteure zu reduzieren.

Historische Arbeiten setzen ausdrücklich diese Periode in der Geschichte der kolonisierten Gesellschaften. Eine im September 2026 veröffentlichte Studie analysiert auch die französische Politik, die die libanesische Verfassung beeinflusst hat. Es untersucht ihre koloniale Logik aus Archiven und privaten Dokumenten.

Diese Forschung ändert nicht rückwirkend den Namen des Rechtssystems. Sie zeigen, warum « Mandat » und « koloniale Herrschaft » sich auf zwei Aspekte derselben Periode beziehen können. Historiker diskutieren spezifische Mechanismen, Widerstand und den Platz lokaler Akteure. Das einzige Wort « Mandat » löst diese Probleme nicht.

Es ist auch wichtig zu vermeiden, jede Kolonisierung mit Siedlung allein zu verwechseln. Die Analyse einer Kolonialmacht konzentriert sich auf verschiedene Formen der Herrschaft. Es bedeutet nicht unbedingt eine massive Ansiedlung von Siedlern. Umgekehrt ist die Verwendung dieses Vokabulars niemals von der Angabe der Institutionen und des betreffenden Zeitraums ausgenommen.

1943 und 1946 entsprechen zwei verschiedenen stadien

Am 8. November 1943 stimmten die libanesischen Abgeordneten für die Abschaffung der Verfassungsklauseln im Zusammenhang mit dem Mandat. Das Verfassungsgesetz datiert vom 9. November. Frankreich stellt diesen einseitigen Ansatz in Frage. Der Konflikt betrifft die Fähigkeit der libanesischen Institutionen, ohne Zustimmung des Vertreters zu entscheiden.

Am 11. November verhafteten die französischen Behörden Präsident Bahara al-Khoury und den Regierungschef Riad al-Solh. Die in Rachaya inhaftierten Führer kehrten am 22. November nach libanesischer Mobilisierung und diplomatischem Druck in die Freiheit zurück. Dieses Datum wird zum Unabhängigkeitstag.

Die ausländische Militärpräsenz verschwindet nicht am selben Tag. Der Transfer von Fähigkeiten und der Rückzug der Kräfte gingen weiter. Die letzten französischen Truppen verließen 1946. Dieses Jahr als Nationalfeiertag zu präsentieren, wäre falsch; die französische Präsenz bereits im November 1943 zu beseitigen, wäre ebenfalls falsch.

Diplomatische Anerkennungen folgen auch ihrem eigenen Zeitplan. Die Vereinigten Staaten anerkannten die libanesische Unabhängigkeit am 8. September 1944. Eine ernsthafte Chronologie muss daher zwischen politischer Handlung, Anerkennung durch jeden Staat und militärischer Evakuierung unterscheiden.

Das Urteil: eine zu kurze Antwort, keine absolute Ablehnung

« Der Libanon war eine annektierte französische Kolonie »: falsch.Die anwendbare Rechtsordnung war ein Mandat des Völkerbundes. Es sah die Entwicklung des Territoriums in Richtung Unabhängigkeit unter französischer Aufsicht vor.

« Da es ein Mandat war, gab es keine Kolonialherrschaft »: eine unbegründete Aussage.Die Vorrechte des Agenten und der historischen Werke unterstützen eine koloniale Lesart dieser Herrschaft. Der internationale Status reicht nicht aus, um ihn zu widerlegen.

« Frankreich kolonisiert Libanon »: Wortlaut zu klären.Es mag sich auf diese historische Lesart beziehen, wird aber irreführend, wenn es die Kolonie als den rechtlichen Status des Libanon darstellt. Für eine kurze und strenge Antwort behält der folgende Wortlaut beide Ebenen bei:

Der Libanon wurde nach dem Ersten Weltkrieg unter das französische Mandat des Völkerbundes gestellt. Dieser Status unterschied sich von der Annexion. Die Ausübung der französischen Macht wird dennoch als Kolonialherrschaft betrachtet. Unabhängigkeit ist gefeiert am 22. November 1943; französischer militärischer Abzug endete 1946.

Diese Überprüfung betrifft den Inhalt der Aussage, nicht die Häufigkeit ihrer Anzeige durch eine Suchmaschine. Automatische Reaktionen müssen die Unterscheidung zwischen Rechtsstatus, Machtpraktiken und Daten der Unabhängigkeit beibehalten. Die Referenzbedingungen und historischen Arbeiten ermöglichen es, jedes dieser Elemente separat zu überwachen.

Archivillustration: Rachaya-Zitadelle fotografiert am 6. Mai 2019, nicht während des französischen Mandats. Foto Hardscarf / Wikimedia Commons,CC BY-SA 4.0, verkleinert.

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