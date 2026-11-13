Nasser Hospital: Ärzte ohne Grenzen beschreibt Out-of-Service-Dienste

Ärzte ohne Grenzen beschreibt die Folgen des Nachtstreiks vom 11. bis 12. November im Nasser Hospital in Khan Yunes. Die Notfall-, Radiologie-, Labor- und Betriebseinheit sind laut seiner Aussage außer Betrieb. Die Organisation meldete sechs Todesfälle und 52 Verletzungen. Israel behauptet, einen Hamas-Kommandanten ins Visier genommen zu haben, der die militärische Nutzung des Geländes bestreitet. Das Follow-up konzentriert sich auf die betroffenen Pflegekapazitäten, nicht auf einen neuen Streik am 13. November.

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Ärzte ohne Grenzen beschreibt eine weitere Verschlechterung der Versorgung im Nasser Hospital in Khan Yunes, nach dem israelischen Streik in der Nacht vom 11. auf den 12. November 2026. In ihrer Pressemitteilung vom 12. November erklärt die Organisation, dass Notfälle, Radiologie, Labor und Betriebseinheit außer Betrieb sind. Es berichtet von sechs Todesfällen und 52 Verletzungen.

Im Nasser Hospital sind kritische Fähigkeiten betroffen

Laut MSF gehören ein Kind und ein Chirurg zu den Getöteten. Die Organisation, die in einem separaten Gebäude installiert war, berichtete, dass sie drei Verwundete operiert hatte, darunter zwei Ärzte. Es berichtet auch von erheblichen Schäden an Krankenhausdiensten und besagt, dass vor dem Angriff keine Warnung gegeben wurde.

Dies ist eine Referenzeinrichtung für den südlichen Gazastreifen, die laut dem Verband etwa 1,3 Millionen Menschen dient. Es beschreibt den Status der Dienste zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, ohne die vollständige Schließung des Komplexes anzukündigen oder ein Datum für die Wiederinbetriebnahme anzugeben.

Sechs Todesfälle in getrennten Zählungen

Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte bestätigte in seiner Erklärung vom 12. November sechs Todesfälle im chirurgischen Gebäude. Seine Ermittler identifizierten 25 Verletzte, darunter Personal, Patienten und Begleitpersonal. Diese Zahl unterscheidet sich von den 52 Verletzten, die von MSF gemeldet wurden. Beide Organisationen geben die Gründe für diese Diskrepanz in ihren Veröffentlichungen nicht an.

Unter den Opfern sind Chirurg Rizk Abu Chouaira und ein 13-jähriger Junge. Es stellt den Schaden in das al-Yassin-Gebäude, wo die Patienten betreut wurden. Die Anzahl der Verletzungen, die aus diesen Umfragen resultieren, addiert sich nicht.

Israel behauptet Hamas-Ziel

Die israelische Armee bestätigte den Streik am 12. November. Sie behauptet, Mohamed Abu Ismail, der als Kommandant der Hamas-Brigade in Khan Yunes vorgestellt wurde, sowie andere Mitglieder der Bewegung ins Visier genommen zu haben. Sie beschuldigt ihn, den Komplex als Hauptquartier zu benutzen. Die Hamas leugnet diese militärische Nutzung. Der Tod der verantwortlichen Person wurde in den am Donnerstag verfügbaren Informationen nicht bestätigt.

Ärzte und Zeugen beschrieben zwei Raketen, die das Dach eines fünfstöckigen Gebäudes überquerten. Doktor Ayman Abu Obeid, der während seiner Nachtschicht verletzt wurde, berichtete von einer Explosion in dem Raum, in dem er schlief. Die beschädigten Räume enthielten medizinische Geräte und Möbel, die unter dem Staub vergraben waren.

Ärzte ohne Grenzen erinnert daran, dass sie im Januar über die Anwesenheit bewaffneter Männer in bestimmten Teilen des Komplexes berichtet hat, außerhalb der Räume, in denen sie interveniert hat. Sie sagte, sie habe kürzlich neue Warnungen an die zuständigen Behörden geschickt. Der Verein verlangt den Schutz von Patienten und Betreuern.

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