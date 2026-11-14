Pressebericht vom 14. November: Der Süden und die Reformen

Die Zeitungen vom 14. November folgen Konsultationen über den Post-FINUL, den elektrischen Plan und Diskussionen mit dem IWF. Sie beschreiben auch die Solidarität im Süden, die Erwartungen der Landwirte, die Wahl der Bar, regionale Spannungen und die bevorstehenden libanesischen Kultur- und Sportveranstaltungen zwischen getroffenen Entscheidungen und Projekten.

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Auf der Titelseite: Libanon sucht die Konturen des Post-FINUL

Mike Waltz erwartet Besuch in Beirut stellt die Zukunft des Südens an der Spitze der Zeitungen am 14. November 2026. Al Arabi Al Jadid berichtet, dass libanesische offizielle Quellen Anfang nächster Woche über seine Vertreibung informiert wurden. Die Sitzungen finden am Montag, den 16. November statt. Der Botschafter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen muss sich mit den Vereinbarungen befassen, die nach dem Ende des UNIFIL-Mandats vorgesehen sind. Nach den gleichen Quellen hat der Austausch zwischen Paris und Washington noch nicht zu einer festen Formel geführt.

Ad Diyar beschreibt in seiner Ausgabe vom 14. November 2026 ebenfalls eine Abfolge entscheidender Konsultationen. Die Tageszeitung bezieht sich auf die Suche nach einer Verbindung zwischen Resolution 1701 und einem Rahmenabkommen. Es verleiht amerikanischen und französischen Gesprächspartnern den Willen, mehrere Vereinbarungen in Einklang zu bringen. Diese Informationen basieren auf ungenannten politischen und diplomatischen Quellen. Sie entwerfen Verhandlungsszenarien, ohne festzustellen, dass ein neuer Mechanismus von der libanesischen Regierung akzeptiert wurde.

Meinungsverschiedenheiten über Mandat und Gesprächspartner

In Al Akhbar vom 14. November 2026 untersucht Hamza Khansa die Unterschiede zwischen Resolution 1701 und dem seit dem 26. Juni diskutierten Rahmen. Seine Analyse geht auf die Pilotgebiete zurück, die bei den Austauschen und Konsultationen in Rom erwähnt wurden. Die Zeitung stellt die Wahl des Mandats als zentrales politisches Thema dar. Er lehnte einen Verweis auf bestehende Verpflichtungen zu einem Mechanismus ab, der die Art der Sicherheitsbeziehungen zu Israel verändern könnte.

Ad Diyar vom 14. November 2026 besteht auf Einwänden gegen direkte militärische Kontakte und den Einsatz privater Unternehmen. Die Tageszeitung gibt diese Vorbehalte an Gesprächspartner, die libanesischen Beamten nahestehen. Seine Geschichten zeigen jedoch nicht alle das gleiche Maß an Übereinstimmung zwischen den Führern. Auf der ersten Seite werden einige Positionen als divergierend beschrieben. In der Entwicklung der Datei behaupten Quellen eine Konvergenz zwischen Joseph Aoun, Nabih Berri, Nawaf Salam und Rodolphe Haykal auf mehrere Ablehnungen. Die Debatte betrifft daher auch die Verhandlungsmarge jeder Institution.

Die Aussicht auf den Abzug von Friedenstruppen ist nicht auf die Zusammensetzung einer Truppe beschränkt. In Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 bleibt die Frage der libanesischen Gefangenen mit der Frage der Sicherheitsverpflichtungen verbunden. Der Ausschuss, der ihre Familien vertritt, hat seine Liste auf 43 Personen erhöht. Sein Sprecher Ahmad Taleb unterscheidet 40 Festnahmen seit Oktober 2024, darunter auch die von 15 Kämpfern. Die Zeitung stellt fest, dass viele Verhaftungen nach dem Waffenstillstand vom 27. November 2024 stattfanden.

Innere Notfälle bleiben an vorderster Front

Die Zeitungen vom 14. November 2026 behandeln diese diplomatische Erwartung parallel zu wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ad Diyar und Al Binaa widmen dem von der Regierung genehmigten Elektroplan einen wichtigen Platz. Erdgas, Netze und die Sammlung von Rechnungen sind die Hauptquellen. Katar blieb ein wichtiger Gesprächspartner, aber die Verhandlungen wurden nicht als abgeschlossen präsentiert.

Al Akhbar vom 14. November 2026 bewegt auch den Blick auf die Bewohner des Südens. Sein Bericht in Saksakiyeh beschreibt die Funktionsweise eines Gemeindekomitees und freiwilliger Netzwerke. Ein weiterer Fall folgt Landwirten, die ihres Landes oder Einkommens beraubt sind. Diese Geschichten bringen Diskussionen über Sicherheit in konkrete Situationen: Wohnen, Aufrechterhaltung einer Aktivität, Zugang zu Pflege und Erhaltung von Kulturen.

Lokalpolitik: Institutionen mit Blick auf die südlichen Fristen und öffentliche Dienste

Die Präsidentschaft, die Regierung und das Parlament erscheinen in den Zeitungen vom 14. November 2026, die an mehreren Fronten tätig sind. Ad Diyar berichtet über Joseph Aouns Interview mit Imran Riza, dem Koordinator der Vereinten Nationen. Die Zukunft der internationalen Präsenz und die Situation im Süden spiegeln sich in diesem diplomatischen Kontext wider. Die Tageszeitung erwähnt auch den Austausch des Staatsoberhauptes mit Umweltministerin Tamara al-Zein über natürliche Ressourcen und deren Erhaltung.

Al Binaa vom 14. November 2026 berichtet über eine Reihe von Treffen von Nabih Berri. Der Sprecher der Kammer erhält insbesondere Fawzi Khalifeh bezüglich der Strategie der Ölbehörde für den Zeitraum 2026-2032. Die Tageszeitung berichtet auch über den Austausch über den Hafen und die Beziehungen zur Diaspora. Diese Anhörungen unterstreichen die Vielfalt der wirtschaftlichen Fragen, die während der Konsultationen zum Süden fortbestehen.

Gas und Verteilung in Regierungsentscheidungen

In Ad Diyar vom 14. November 2026 beinhaltete der am Vortag verabschiedete elektrische Plan die Nutzung der arabischen Gaspipeline für Deir Ammar. Es bietet auch einen Platz für verflüssigtes Erdgas in Deir Ammar, Zahrani und Zuk. Das oben genannte Produktionsziel erreichte in den kommenden Jahren 3.000 bis 3.500 Megawatt. Erneuerbare Energien müssen eine wichtige Rolle spielen.

Al Binaa vom 14. November 2026 entwickelt den institutionellen Teil dieser Reform. Die Zeitung besteht darauf, die Infrastruktur im Erbe des Staates zu erhalten. Es beschreibt ein privates Interesse an der Verteilung und Sammlung von Rechnungen. Die Leistung des Betreibers ist insbesondere auf der Grundlage von Verlusten und Rückforderungen zu bewerten. Die Diskussionen betreffen somit sowohl den Betrieb der Netze als auch den Aufbau zusätzlicher Kapazitäten.

Energieminister Joe Saddi unterscheidet den genehmigten Plan von den laufenden Verhandlungen mit Katar. Ad Diyar vom 14. November 2026 berichtet auch über die Ankündigung einer bevorstehenden Überprüfung der variablen Preisgestaltung. Seine Wirkung ist drei Monate nach seiner Annahme vorgesehen. Derselbe Bericht bezieht sich auf eine innerhalb von zwei Monaten zu erarbeitende Lösung für die Summen, die für Elektrizität in palästinensischen Lagern geschuldet werden.

Bilal Erdogan in Tripolis

Bilal Erdogans Besuch im Norden erhielt die Aufmerksamkeit von Ad Diyar und Al Akhbar am 14. November 2026. Beide Zeitungen kehren am Freitag, den 13. November, zu seiner Reise nach Tripolis zurück. Die Reiseroute umfasst historische und religiöse Stätten, darunter die alten Souks, den Glockenturm und das mit der osmanischen Präsenz verbundene Erbe. Die Reise beinhaltet auch Treffen mit lokalen Beamten.

Al Akhbar vom 14. November 2026 beschreibt in Najla Hammouds Bericht die Diskussionen um das Mittagessen in Dar Qamar. Er zitiert mehrere Persönlichkeiten aus Tripolis und dem Norden. Die Tageszeitung gibt an, dass der Besuch am Samstag in der Akkar fortgesetzt werden soll. Ad Diyar hingegen will die Verbindungen zwischen der Türkei, Syrien und dem Libanon stärken. Die erwähnte Schienenperspektive bleibt die eines gewünschten Projekts, nicht eines angekündigten Projekts.

In seiner Analyse, die am 14. November 2026 von Ad Diyar veröffentlicht wurde, verknüpft Michel Nasr diese Sequenz mit sunnitischen politischen Gleichgewichten. Er wunderte sich über den Platz der Türkei und Saad Hariris Aussichten. Diese politische Lesung begleitet die Reise. Es entspricht nicht der Ankündigung einer Rückkehr des ehemaligen Ministerpräsidenten ins politische Leben.

Zitat und Rede: Souveränität im Zentrum der Positionen

In Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 kritisiert Tawfiq Choumane, wie Regierungsentscheidungen vom 5. und 7. August 2025 in der öffentlichen Debatte mobilisiert werden. Er glaubt, dass die Aufmerksamkeit auf Abrüstung gerichtet ist. Seiner Ansicht nach wurden die anderen Elemente in den Hintergrund gedrängt: Umsetzung der Resolution 1701, Verweis auf den Waffenstillstand von 1949, Rückzug Israels und Rückkehr der Einwohner.

Dieses Forum konzentriert sich auf die Kohärenz der staatlichen Verpflichtungen. Sein Autor verteidigt indirekte Verhandlungen und fordert den Platz, der dem Rahmenabkommen eingeräumt wird. Er stellt fest, dass einige wesentliche Verweise auf den vorherigen Rahmen fehlen. Das Argument ist Teil der Kontroverse über die Instrumente, denen der Libanon Priorität einräumen muss, um seine Souveränität zu verteidigen.

Vorbehalte zum internationalen Rahmen

Al Binaa vom 14. November 2026 berichtet über Ali al-Khatibs Einwände gegen eine neue internationale Vereinbarung. Die Zeitung stellt sie in die Debatte über den Schutz des Südens und die Rolle der libanesischen Institutionen. Diese Positionen stimmen mit einer Frage in mehreren Tageszeitungen überein: Wer wird die Missionen, Verpflichtungen und Gesprächspartner des Mechanismus definieren, der UNIFIL folgen würde?

Al Akhbar vom 14. November 2026 widmet diesen Kraftverhältnissen mehrere Meinungstexte. Die Autoren kritisieren die amerikanische Strategie und die dem Libanon auferlegten Bedingungen. Ad Diyar und Al Binaa veranstalten auch Foren über regionale Kriege und Washingtoner Entscheidungen. Die Zeitungen plädieren nicht für eine einzige Lesung, aber ihre Kommentarseiten legen großen Wert auf die Gefahr einer Veränderung der politischen Rahmenbedingungen unter dem Deckmantel der Sicherheit.

Diplomatie: Aufrufe der Bischöfe an den Süden

Katholische Bischöfe mobilisieren für Grenzdörfer

Nidaa Al Watan vom 14. November 2026 berichtet über die Schaffung einer Kommission katholischer Bischöfe, die sich den Grenzdörfern widmet. Die Akte kombiniert die Anwesenheit der Bewohner, Sicherheit und Kontinuität des lokalen Lebens. In Al-Quds Al-Arabi vom selben Tag besteht der Bericht über das Treffen vom 9. bis 13. November in Bkerké auf der Souveränität und dem Waffenmonopol des Staates.

Der Rat der katholischen Patriarchen und Bischöfe forderte auch die Umsetzung der Resolution 1701 und den israelischen Rückzug. Er verteidigt eine freiwillige und sichere Rückkehr der Bewohner. Al-Quds Al-Arabi vom 14. November 2026 stellt schließlich seine Unterstützung für diplomatische Bemühungen fest. Diese Positionen stellen die Rückkehrbedingungen in den Mittelpunkt des Handelns religiöser Institutionen.

Internationale Politik: Spannungen um den Iran und Fragilität der regionalen Gleichgewichte

Iran und USA: Machtgleichgewicht ist Kriegsankündigung nicht wert

Al Akhbar vom 14. November 2026 widmet eine Akte dem amerikanischen Militärapparat rund um den Iran. Hussein Amin sammelt Informationen über Schiffe, Personal und Verteidigung. Sein Artikel basiert auf spezialisierten militärischen Publikationen und externen Schätzungen. Es unterscheidet die mögliche Ankunft von Gebäuden von der Wartung des bestehenden Systems. Ein erwartetes Luftfahrzeugträger kann ein anderes Schiff ersetzen. Die Rotation stellt daher nicht unbedingt eine Nettoverstärkung dar. Die von der Zeitung beschriebenen Fähigkeiten beweisen auch nicht, dass eine neue Operation beschlossen wurde.

Der gleiche Fall von Al Akhbar vom 14. November 2026 stellt militärische Signale und politische Ansätze gegenüber. Er berichtet über Donald Trumps Positionen zu Abschreckung und Diplomatie. Er bezieht sich auch auf Bewegungen amerikanischer und israelischer Beamter von Presseberichten. Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 beschreibt auch Kontakte und offene Fragen. Nukleare Inspektionen, Materialien an den Standorten und die iranische Zusammenarbeit stehen weiterhin im Mittelpunkt des Problems. Die Zeitung bezieht sich auf eine schrittweise Rückkehr der Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde. Er betonte die Unsicherheiten in Bezug auf Ispahan, anstatt eine bereits wiederhergestellte integrale Kontrolle.

Informationen über Bahrain zeigen die Bedeutung widersprüchlicher Versionen. Al Binaa und Al Akhbar vom 14. November 2026 berichten von einer iranischen Forderung nach Radar. Das amerikanische Kommando für den Nahen Osten gibt eine andere Version. Er behauptet, dass zwei Drohnen ohne Verletzungen oder Schäden abgefangen wurden. Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 nimmt diese Opposition auf. Die Meinungsverschiedenheit betrifft das materielle Ergebnis der Aktion und nicht nur ihre politische Interpretation.

Ein weiteres Vorbringen betrifft ein Gastransportschiff in der Straße von Ormuz. Ad Diyar, Al Binaa und Al Akhbar vom 14. November 2026 berichten über die iranische Darstellung eines von Minen betroffenen Gebäudes. In den Aufzeichnungen wird das Schiff jedoch nicht eindeutig identifiziert. Sie liefern auch keine unabhängige Bestätigung des beschriebenen Schadens. Diese Geschichte ist Teil der maritimen Spannungen.

Golf fordert Platz in regionalen Arrangements

Mohammed al-Rumaihi verteidigt eine direkte Beteiligung des Golfs an der Lösung der Krise in Asharq Al Awsat am 14. November 2026. Seine Tribüne trägt die Kosten, die diese Länder tragen. Darin werden Sicherheit im Seeverkehr, Versicherungen und Handel genannt. Es verbindet auch regionale Stabilität mit wirtschaftlichen Diversifizierungsprojekten. Laut dem Autor würde eine begrenzte Verhandlung in Washington und Teheran die Akteure direkt ausschließen. Deshalb forderte er konkrete Garantien. Er beschreibt keinen Sicherheitsmechanismus, der bereits von allen betroffenen Staaten angenommen wurde.

Diese Reflexion schließt sich den Entwicklungen auf Energiestraßen in Al Arabi Al Jadid am 14. November 2026 an. Die Zeitung schaut sich die Pipelines um Ormuz an. Es beschreibt ihre Kosten, Grenzen und die diskutierten Projekte. Terrestrische Infrastruktur wird als Mittel zur Verringerung bestimmter Schwachstellen dargestellt. Sie sind kein vollständiger Ersatz für alle Seefracht. Zukünftige Projekte müssen auch von bestehenden Kapazitäten unterschieden werden. Die Datei verknüpft somit die strategische Konfrontation mit Anlageentscheidungen und physischen Zwängen.

Die Annäherung zwischen Doha und Ankara ist auch in den heutigen Ausgaben enthalten. Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 berichtet von der Unterzeichnung eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens. Sie wird in die Arbeit des zwölften strategischen Komitees in Dolmabahçe aufgenommen. Die Zeitung erwähnt auch Abkommen in Handel, Bildung und Diplomatie. Ad Diyar vom 14. November 2026 berichtet über die gleiche Achse der Zusammenarbeit. Die veröffentlichten Informationen unterstreichen die Sicherheitsdimension dieser Beziehung.

In Al Binaa vom 14. November 2026 taucht die Jemenitenfrage durch Diskussionen im Sicherheitsrat auf. Die Tageszeitung berichtet von der russischen Opposition gegen eine Huthis-Qualifikation in einem Entwurfstext. Er beschrieb auch die amerikanischen und bahrainischen Ansätze, um es wieder einzuführen. Diese Sequenz veranschaulicht eine Meinungsverschiedenheit über die Abfassung und den Umfang einer internationalen Entscheidung. Es ist nicht nur ein Konsens der Großmächte zum Krieg. In Asharq Al Awsat vom 14. November 2026 bietet Abdulrahman al-Rashed eine andere Lesung an, die sich auf die regionale Sicherheit konzentriert. Er stellte den Jemen als ein Thema weit über seine Grenzen hinaus vor. Seine Vorwürfe gegen die iranische Rolle sind ausdrücklich Teil seiner politischen Analyse.

Gaza: Krankenhäuser und Lager unter Druck

Der Streik gegen das Nasser-Krankenhaus beschäftigte den Bericht von Youssef Fares in Al Akhbar vom 14. November 2026. Die Zeitung berichtet von Todesfällen und Verletzungen nach dem Angriff vom 12. November. Er beschrieb dann die israelische Verteilung einer Karte mehrerer Gesundheitseinrichtungen. Nasser, Chifa, Al Quds, Kamal Adwan und das europäische Krankenhaus sind dabei. Die israelische Armee behauptet, dass medizinische Einrichtungen für militärische Aktivitäten genutzt werden. Die Hamas bestreitet diese Vorwürfe.

Al Akhbar vom 14. November 2026 berichtet auch über die Reaktionen im Zusammenhang mit dem Angriff und die Aussagen von Nassers Personal. Die Akte hebt die Folgen für medizinische Dienstleistungen hervor, die bereits unter schweren Zwängen stehen. Es stellt auch die Position des Friedensrates zur Nutzung von Krankenhäusern vor.

Die Ankunft des Winters fügt ein weiteres Risiko hinzu, so Al Binaa vom 14. November 2026. Die Tageszeitung berichtet über die Aussagen von Reinhilde Van de Weerdt für die Weltgesundheitsorganisation. Sie wurden am Freitag, den 13. November, auf einer Konferenz der Vereinten Nationen in Genf vorgestellt. Fast 950.000 Binnenvertriebene befinden sich Berichten zufolge in hochwassergefährdeten Gebieten. Davon wären rund 400.000 einem hohen Risiko ausgesetzt. Diese Zahlen beziehen sich auf die Exposition von Menschen, nicht auf eine Aufzeichnung von Regenopfern.

Der gleiche Bericht von Al Binaa vom 14. November 2026 erwähnt eine Zunahme von Atemwegsinfektionen. Es meldet mehr als 33.000 zusätzliche Fälle im Vergleich zu 2025. Diese Infektionen machen 11% der Konsultationen aus. Die Tageszeitung erwähnt auch neun beschädigte sanitäre Einrichtungen. Die Bedrohung beschränkt sich nicht auf den Verlust von Schutz. Wasser, Kälte und Zugang zu Pflege sind kumulativ. Medical Framing ergänzt militärische Operationen. Es geht um Lebensbedingungen, die sich sogar ohne einen neuen Streik verschlechtern können.

Syrien: Überfälle, Häftlinge und Staatsbürgerschaftsfragen

Al Akhbar vom 14. November 2026 veröffentlicht einen Bericht über Verstöße, die der syrischen Organisation Sijel zugeschrieben werden. Amer Ali meldete 395 Vorfälle im Oktober, verglichen mit 280 im September. Die Umfrage umfasst Einfälle, Dämme, Überfälle und Überflüge. Er erwähnt auch Bombenanschläge. Die Zeitung platziert die meisten der aufgezeichneten Fakten im Quneitra-Gebiet, während sie Daraa und die Umgebung von Damaskus zitiert.

Das Schicksal der Gefangenen verleiht diesem Dossier eine familiäre Dimension. Al Akhbar vom 14. November 2026 berichtet von einer Demonstration, die am Vortag in der Nähe der Streitkräfte der Vereinten Nationen stattfand. Familien fordern Information und Freilassung. Die Zeitung unterscheidet die noch Inhaftierten von denen, die freigelassen wurden. Er bezieht sich auch auf die jüngsten Festnahmen und die Freilassung von zwei Personen.

Die Kalimat-Beilage von Al Akhbar vom 14. November 2026 befasst sich mit einem anderen syrischen Problem: der Übermittlung der Nationalität durch die Mutter. Marwa Jordi erinnert sich an eine Ankündigung von Hind Kabawat in Genf. Sie konfrontiert sie mit einer Ministererklärung vom 8. November. Das Projekt wird noch untersucht. Es ist also kein Gesetz, das in Kraft tritt. Das Dossier untersucht die vorgesehenen Bedingungen, das bestehende Recht und die Verfahren der Verbände. Sie befasst sich auch mit palästinensischen Situationen und den Risiken eines nicht-gesetzlichen Status. Die angekündigte Reform und ihre tatsächlichen Auswirkungen auf die Familien bleiben zwei verschiedene Phasen.

Wirtschaft: Libanon strebt ein Finanzabkommen und einen Ausstieg aus der doppelten Stromrechnung an

Der Währungsfonds bleibt ein Termin zur Vorbereitung

Die Mission des Internationalen Währungsfonds verlässt Beirut ohne Vereinbarung auf Dienstebene. Asharq Al Awsat vom 14. November 2026 beschreibt vier Tage Diskussionen und jetzt enge Differenzen. Der entscheidende Punkt bleibt jedoch vollständig. Die finanziellen Verpflichtungen müssen mit den verfügbaren Mitteln in Einklang gebracht werden. Der Bericht von Ali Zeineddine unterscheidet somit die technische Annäherung eines tatsächlich geschlossenen Abkommens. Die Gespräche konzentrierten sich auf Staatsanleihen, die Bank of Lebanon Bonds und die Rückgabe von Einlagen. Der Gesetzentwurf über finanzielle Verluste muss diese Entscheidungen widerspiegeln. Seine Abfassung reicht daher nicht aus. Ihre Finanzierung und die Bedingungen für ihre Umsetzung müssen ebenfalls präzisiert werden.

Ad Diyar vom 14. November 2026 berichtet über die vom Finanzminister Yassine Jaber vorgestellten Ziele. Ein enger Ausschuss sollte einen einheitlichen Wortlaut erarbeiten. Der Minister möchte ihn dann noch vor Jahresende dem Parlament übermitteln. Es zielt auf einen Mechanismus ab, der vor März anwendbar ist, und auf ein Programm mit dem Fonds im ersten Quartal 2027. Der Rückzahlungsplan hängt weiterhin vom Abschluss der Gespräche ab. Al Binaa vom 14. November 2026 besteht auf der gemeinsamen Arbeit der Regierung, der Zentralbank und des Fonds. Die Zeitung betont auch die Notwendigkeit, Finanzierungs- und Durchsetzungsvereinbarungen zu regeln.

Der Platz der Einleger nimmt einen großen Teil dieser Aufzeichnungen ein. Nach den Prognosen von Ad Diyar vom 14. November 2026 könnten etwa 90 Prozent Barzahlungen oder verfügbare Dollar erhalten. Andere Forderungen würden Anleihen der Bank of Lebanon umfassen. Diese Darstellung betrifft einen vorgeschlagenen Mechanismus. Der Schwellenwert, die Fristen und die Art der Instrumente bleiben von wesentlicher Bedeutung. Asharq Al Awsat vom 14. November 2026 umfasst die Behandlung von Einlagen bis zu 100.000 US-Dollar. Es beschreibt auch Diskussionen über aufgeschobene Zertifikate für höhere Beträge. Der Unterschied zwischen verfügbarem Geld und zeitrückzahlbarem Titel kreuzt daher die gesamte Datei.

Der Bericht von Asharq Al Awsat vom 14. November 2026 gibt auch den Reserven eines ungenannten Finanzbeamten Platz. Sie sieht weitere Verschiebungen und die Fortsetzung der Übergangsmechanismen der Zentralbank vor. Es zeigt jedoch, dass die vom Minister angekündigten Fristen unter den Gesprächspartnern der Zeitung keinen Konsens erzielen. Derselbe Artikel befasst sich mit den öffentlichen Schulden gegenüber der Bank of Lebanon und den verfügbaren Ressourcen. Diese Fragen bleiben mit den rechtlichen und politischen Grenzen jeder Option verbunden. Die endgültige Verteilung der Verluste wird noch diskutiert.

Strom: ein verabschiedeter Plan, noch zu verhandelnde Verträge

Der Ministerrat genehmigte einen Plan für den Stromsektor, berichtet Ad Diyar vom 14. November 2026. Die Regierung hat auch ein Mandat für Verhandlungen mit Katar erteilt. Die Zeitung unterscheidet somit die Entscheidung, diesen Prozess durch endgültige Vereinbarung zu starten. Gasversorgung, neue Kapazitäten und Netzmodernisierung sind in dem System enthalten. Insbesondere muss die arabische Gaspipeline für Deir Ammar in Betracht gezogen werden. Andere Lösungen betreffen verflüssigtes Erdgas in Deir Ammar, Zahrani und Zuk.

Al Binaa vom 14. November 2026 beschreibt den gewählten Rahmen. Es hat eine Zielkapazität von 3.000 bis 3.500 Megawatt, mit einem wichtigen Platz für erneuerbare Energien. Der Text bezieht sich auf Solar-, Wind-, Wasser- und Batteriespeicher. Diese Mittel müssen Teil eines Ganzen sein, das Produktion und Netzwerk umfasst. Die Zeitung gibt an, dass die Vermögenswerte des Netzwerks in Staatsbesitz bleiben würden. Die Teilnahme von regionalen Betreibern an der Verteilung bedeutet daher nicht ihre Übertragung im Rahmen dieser Regelung. Die Verringerung der Verluste und die Verbesserung der Rückforderung sollten von Indikatoren abhängig gemacht werden, denen die Regulierungsbehörde folgt.

Die Verhandlungen in Katar könnten eine Formel beinhalten, die Bau, Betrieb und Transfer kombiniert, so Al Binaa vom 14. November 2026. Garantien und Tarife müssen jedoch noch bezahlt werden. Genau diese Parameter bestimmen die zukünftigen Belastungen des Sektors. Ad Diyar vom 14. November 2026 besagt auch, dass ein variabler Tarif auf die Regierungsagenda zurückkehren muss. Der vorgeschlagene Antrag würde drei Monate nach seiner Annahme erfolgen. Er erwähnte auch einen Vorschlag, mit den Schulden der palästinensischen Lager umzugehen. Es sieht eine organisierte Abrechnung und Fristen vor, ohne eine angekündigte Aufgabe von Schulden.

Die sofortige Finanzierung von Electricity of Lebanon erscheint in einem anderen Teil der Datei. Ad Diyar und Al Binaa vom 14. November 2026 berichten von einem Kredit von 8.950 Milliarden Pfund. Es geht um Staatsschulden gegenüber öffentlichen Institutionen. Al Binaa gibt an, dass das Gesetz am 13. November in einer Sonderausgabe des Amtsblatts veröffentlicht wurde. Die Zahlung zur Begleichung dieser Rückstände ist ein bereits entstandener Aufwand. Es sollte nicht mit der Finanzierung aller vorgeschlagenen Infrastrukturen verwechselt werden. Die Zeitungen präsentieren mehrere verschiedene Ebenen: Schuldenregulierung, Managementreform und Verhandlungen über neue Investitionen.

Kraftstoffe und Landwirtschaft: gemessene Einschränkungen am Boden

Der Ölpreis nimmt in Ad Diyar vom 14. November 2026 einen konkreten Platz ein. In einem Interview mit Sana Sabra erklärt Georges Brax die Bildung libanesischer Zölle. Der Vertreter der Tankstellen hob die Rolle der raffinierten Produkte hervor. Die Berechnung folgt nicht einfach dem Preis des heutigen Rohöls. Es berücksichtigt die letzten 15 Benchmarks sowie Transport und Versicherung. Diese Verschiebung ermöglicht es uns zu verstehen, warum ein Rückgang des Rohöls nicht sofort an der Pumpe ist. Es erklärt auch, warum sich Benzin und Diesel unterschiedlich entwickeln können.

Georges Brax berichtet von einer Kontraktion der verbrauchten Mengen, berichtet Ad Diyar vom 14. November 2026. Nach den vorgelegten Zahlen ist das Benzin im Januar-September im Vergleich zu 2025 um 31,9% gesunken. Diesel ist um 32% gesunken. Diese Daten sind die des professionellen Kontakts der Zeitung. Brax unterscheidet auch seine Beobachtungen von seinen Prognosen. Es sieht eine Entspannung für Benzin vor, aber nicht unbedingt für Diesel.

Landwirtschaft wird von Ali Banjak in Al Akhbar am 14. November 2026 berichtet. Die Zeitung berichtet von einer ministeriellen Schätzung von 530 Millionen Dollar an Produktionsverlusten im Jahr 2026. Es erwähnt auch 38.281 Hektar, die unzugänglich geworden sind. Diese Daten umfassen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges und die Schwierigkeiten der Ausbeutung. Der Bericht kombiniert die Zahlen mit den Strecken der Betreiber. Ahmad Diab von Hula übernahm Land in Chaqra, um Bohnen und Weizen anzubauen. Er wartet immer noch auf eine Entschädigung für die Verluste von 2024. Oday Muslimi beschreibt die Zerstörung von Zitronenbäumen in Chaaytiyeh.

Von Al Akhbar am 14. November 2026 befragt, erklärt Landwirtschaftsminister Nizar Hany, dass der Unterstützungsplan umgesetzt wird. Es beschreibt eine Auswertung in zwei Phasen. Der Bericht erwähnt auch die Beschränkungen für lokale landwirtschaftliche Dienstleistungen. Das Zeugnis der Landwirte hält diese Unterscheidung zwischen Programm, effektivem Zugang zu Mitteln und Wiederaufnahme der Produktion aufrecht.

Gerechtigkeit: Beirut Bar am Vorabend der Wahl

Vier Sitze stehen am Sonntag, den 15. November, in der Bar von Beirut auf dem Spiel. In Al Akhbar vom 14. November 2026 beschreibt Lina Fakhreddine eine Kampagne, die von Parteibündnissen und unabhängigen Kandidaturen geprägt ist. Die libanesischen Streitkräfte, die Kataeb und die Future Current unterstützen eine Liste mit Riyad Chidiac, Elie Kazan, Maya Chehab und Elie Klimos. Die Tageszeitung zitiert auch Wassim Bou Tayeh, unterstützt von der Free Patriotic Current, und Wissam Eid, unterstützt von Amal.

Der Bericht stellt auch die Anwendungen von Soha Assaad, Hadi Francis und Maha Zalaqat vor. Er überprüfte die Diskussionen über das Management der Bar und ihr Budget. Die Beziehungen zwischen den politischen Parteien fassen daher nicht alle Fragen der Wahl zusammen. Professionelle Vertretung, juristische Dienstleistungen und Managemententscheidungen sind ebenfalls an der Kampagne beteiligt.

Umfragen gefolgt von Tageszeitungen

Al Binaa vom 14. November 2026 berichtet von einem weiteren Verhör bei der Untersuchung der Explosion des Hafens von Beirut. Richter Tarek Bitar hörte einen Armeeoffizier über eine Inspektion von Hangar 12.

Gesellschaft: Im Süden wird Solidarität rund um die täglichen Bedürfnisse organisiert

Saksakiyeh, Freiwillige und eine kommunale Antwort

In Al Akhbar vom 14. November 2026 beschreibt Nour Mahmoud die Organisation der Hilfe in Saksakiyeh. Stadtrat Hassan Marroueh erzählt von der Arbeit eines zehnköpfigen Ausschusses, der 2026 gebildet wurde. Es überwacht die Bedürfnisse von vertriebenen Familien und Bewohnern. Lebensmittel, Medikamente, Abfall und Netzwartung gehören zu den Notfällen, die angegangen werden.

Marrouehs Bericht umfasst die Verteilung von 8.000 Paketen an tausend Familien. Er erwähnte auch die Zubereitung von 200 warmen Mahlzeiten pro Tag in Ghaziyeh. Eine Gemeindehalle wird für die Verteilung von Medikamenten genutzt. Der Bericht zeigt eine Organisation, die auf lokale Ressourcen angewiesen ist, während sie externe Unterstützung sucht.

Mona Darwish vom Verein Ahlna beschreibt das Freiwilligennetzwerk Ahl el-Dar. Neun Frauen nehmen an der Arbeit teil. Häuser werden zu Lagerpunkten für verfügbare Produkte. Eine Umfrage unter 80 Familien identifiziert die Bedürfnisse. Zwei Bauern bringen Produkte von ihren Farmen. Die Verteilung umfasst Milch, Windeln und die Behandlung von chronischen Patienten.

Diese Initiativen beseitigen keine Zwänge. Al Akhbar vom 14. November 2026 berichtet über die Vertreibung, den Verlust von Menschenleben und die Schäden, die der Ort erlitten hat. Familien bleiben dort. Die Unterstützung umfasst auch Beratungssitzungen. Freiwilliges Handeln wird daher in einem Umfeld fortgesetzt, in dem sich die materiellen Bedürfnisse und Folgen des Konflikts verbinden.

Vertrauen zwischen Lehrern und Schülern

Faten Hajj widmet ein Dossier zu Schulbeziehungen in Al Akhbar vom 14. November 2026. Lehrer, Schüler und Eltern beschreiben ihre Erwartungen. Der Respekt des Lehrers wird in seinen Zeugnissen nicht mit Angst verwechselt. Die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Schwierigkeiten zu diskutieren, scheint eine Bedingung für Vertrauen zu sein.

Die Datei befasst sich auch mit den Grenzen zwischen Klassen- und digitalem Austausch. E-Mail-Gruppen erleichtern den Kontakt, können aber die Anfragen ohne Einschränkung erweitern. Die Gesprächspartner diskutieren über die Rolle der Eltern und die Arbeitsbedingungen der Lehrer. Ihre Worte zeigen unterschiedliche Praktiken im Zusammenhang mit Institutionen und familiären Situationen.

Wohnen bleibt ein Thema für Vertriebene

Ad Diyar vom 14. November 2026 berichtet von der Einführung einer Mietzulage durch das Sozialministerium und das UNHCR. Das Programm sieht $ 280 pro Monat für sechs Monate für 2.700 libanesische vertriebene Familien vor. Die erste Phase betrifft rund 1.800 Haushalte in Unterbringungszentren.

Hanine el-Sayed und Carolina Lindholm Billing beschreiben dies als einen Schritt hin zu stabileren Wohnungen. Die Unterstützung muss das Risiko der Vertreibung verringern und die Lebensbedingungen verbessern. Die angekündigte Laufzeit ist auf sechs Monate begrenzt. Das Programm begleitet also Familien, die noch nicht in ihre Häuser zurückkehren können, während der Wiederaufbau ein weiteres Projekt bleibt.

In Nabatiyah werden die Dienste allmählich wieder geöffnet

Al Liwaa vom 14. November 2026 beschreibt die teilweise Rückgabe öffentlicher Dienste an Nabatiyah. Der Personenstand wird voraussichtlich am 16. November wieder aufgenommen. Die Funktionsweise von Justiz und Kataster bleibt unvollständig. Der Bericht unterscheidet bereits zugängliche Verwaltungen von solchen, deren Reaktivierung noch Zeit erfordert.

Die gleiche Zeitung berichtet über die Ankündigung von Mobilisierungen durch den Verband der Mitarbeiter der Verwaltung. Jeden Freitag wird die Arbeit eingestellt und für den 19. November ein Streik angekündigt. In Beirut nimmt Al Liwaa vom 14. November 2026 die Forderungen der Feuerwehr zurück. Der Konflikt betrifft ihre beruflichen Rechte und Bedingungen, in einem wesentlichen Dienst für die Bewohner.

Akkar behält seine Lieferungen und sein Know-how

Moussa Moussas Bericht in Al Liwaa vom 14. November 2026 konzentriert sich auf die Vorbereitung von Nahrungsmittelreserven in Akkar. Kishk, ausgestopfte Auberginen und Oliven nehmen eine zentrale Position ein. Die Aktionen der Vorbereitung und Erhaltung sind der Rhythmus des Lebens der Häuser. Sie erweitern das Familien-Know-how und mobilisieren lokale Produkte.

Die Erzählung zeigt sowohl Essen, häusliche und soziale Praktiken. Die Vorbereitung bringt Familienmitglieder zusammen und organisiert die Bestimmungen der Saison. Die konservierten Produkte passen in die tägliche Küche. Durch diese Szenen gibt die Zeitung den lokalen Aktivitäten einen Platz, die trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten fortgesetzt werden.

Gesundheitswachsamkeit nach syrischen Berichten

Al Sharq vom 14. November 2026 befasst sich mit der Wachsamkeit gegen Poliomyelitis nach Berichten in Syrien. Das Thema ist Prävention und Gesundheitsüberwachung. In diesem Bericht werden keine Fälle im Libanon gemeldet. Immunisierung Abdeckung und Follow-up von Kindern sind die Probleme auf dem Spiel.

Al-Quds Al-Arabi vom 14. November 2026 berichtet vom syrischen Gesundheitsministerium über Al-Mayadin. Er verwies auf Impfkampagnen und Probleme der Berichterstattung in bestimmten Sektoren. Die beschriebenen Situationen sind syrisch. Sie ernähren regionale Gesundheitsbedenken, ohne eine Ausbreitung im Libanon zu etablieren.

Verbrauch: Inspektionen gehen weiter

Al Sharq vom 14. November 2026 veröffentlicht eine Überprüfung der Verbraucherschutzkontrollen. Der Bericht umfasst 20.963 Inspektionen und 1.114 Minuten zwischen dem 2. Januar und dem 6. November. Diese Zahlen beschreiben die Kontrolltätigkeit in diesem Zeitraum. Das Protokoll stellt eine administrative Folgemaßnahme zu den Feststellungen dar, die sich von einer Aufzeichnung gerichtlicher Verurteilungen unterscheidet.

Kultur: Libanesisches Schaffen zwischen Erinnerung und Vertreibung

Mansur al-Habr stellt in Beirut aus

Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 berichtet über die Ausstellung von Mansur al-Habr in der Kunstgalerie von 56 in Beirut bis zum 5. Dezember. Der libanesische Maler kombiniert verschiedene Farben, Linien und Materialien in Werken, die von der heutigen Welt gefüttert werden, einschließlich Zerstörung und Migration. Die Zeitschrift beleuchtet die Arbeit des Experimentierens in Komposition und Details. Diese Präsentation erfasst die Bewegungen und Spuren des Krieges in einer plastischen Suche, anstatt im Dokumentenregister allein.

Jawdat Fakhreddine, der Süden in der Dauer des Gedichts

In der Kalimatt-Beilage von Al Akhbar vom 14. November 2026 erinnert Mohammed Nassereddine an die Poesie von Jawdat Fakhreddine, geboren 1953. Seine Reise verbindet die Texte der späten 1970er Jahre mit den jüngsten Sammlungen, einschließlich der 2026 veröffentlichten. Der Ort des Südens, der Erinnerung und der Kriege durchquert dieses Werk, von den ersten Gedichten bis zu den jüngsten Sammlungen.

Die gleiche Ergänzung bringt zwei romanische Schriften von Krieg und Exil zusammen. Die Rezension von Marwan Abdel Als neuntem Roman, der 2026 von Al Farabi veröffentlicht wurde, hebt das palästinensische Gedächtnis, Nakba und Gaza hervor. Derjenige, der Ougarit Dandash gewidmet ist, hängt sich an einen Charakter an, der nacheinander kämpft, Lehrer und Vater. Die Vorbehalte, die über die Konstruktion und den Stil dieses zweiten Buches geäußert wurden, gehören zu seiner Kritik, Mustafa Khalifa. Beide Lesungen stellen die Art und Weise in Frage, in der der Roman Erfahrungen weicht, dass die militärische Erzählung allein nicht ausreicht, um zurückzukehren.

Tripolis und osmanisches Gedächtnis

Asharq Al Awsat vom 14. November 2026 widmet einen Bericht von Sawsan al-Abtah dem Treffen von Bilal Erdogan am Freitag in Tripolis mit Salma al-Sibai, Nachkomme von Sultan Abdulhamid II. Die Geschichte, die ein Interview mit seinem Sohn Bassem beinhaltet, verleiht einem Besuch, der auch für seine politischen Themen verfolgt wurde, eine familiäre und kulturelle Dimension.

Eine Hommage an Ahmad Kaabour in Beirut angekündigt

Al-Quds Al-Arabi vom 14. November 2026 kündigt einen Abend mit dem Titel « Anadikom, in Tribut an Ahmad Kaabour » an der Beirut Arab University, Donnerstag, 19. November, um 19 Uhr, in der Jamil Rawas Hall an. André Hajj und der Chor des Nationalen Konservatoriums stehen auf dem Programm. In Zeina Ariss’ Interview mit Zahra Merhi erinnert die Zeitung daran, dass Kaabour die Hymne der Universität sowie seinen Abschlussmarsch komponiert hat. Diese Verbindung mit der Einrichtung verleiht dem Abend eine besondere Dimension.

In seinen Bücherseiten präsentiert Al-Quds Al-Arabi vom 14. November 2026 auch « Jam’ bila taksir, muqarabat masrahiyya » von Al-Houssam Mohieddine, veröffentlicht von Nariman in Beirut. Diese theatralischen Ansätze hinterfragen die Beziehung zwischen Erinnerung und Realität.

Sport: Libanesische Auswahl bereitet ihre nächsten Termine vor

Ein Unentschieden in Bassora für Fußball

Al Akhbar vom 14. November 2026 berichtet über das ziellose Unentschieden des Libanon gegen den Irak am Freitag in Bassora. Der Bericht erwähnt eine Gelegenheit für Leonardo Chahine auf der Querschnittsleiste zu Beginn des Treffens und mehrere Interventionen von Torwart Mostafa Matar. Reza Khadra, der gegen seine erste Auswahl kämpfte, verließ das Feld in der 38. Minute. Muskelbehindert wurde er durch Hussein Chakrun ersetzt.

Dieses Ergebnis geht dem am 17. November angekündigten Treffen gegen Palästina voraus. Die Tageszeitung gibt nicht die Dauer ihrer Nichtverfügbarkeit an.

Basketball muss mit Abwesenheiten umgehen

In Al Akhbar vom 14. November 2026 beschreibt Hussein Sammour die Wiederaufnahme des Basketball-Auswahltrainings unter der Leitung von Ahmad Farran. Fünfzehn Spieler werden gerufen, um eine endgültige Liste von zwölf vorzubereiten. Die Zeitung berichtet von der Abwesenheit von Wael Arakji und Jihad Khatib sowie von Karim Ezzeddines Ankunft in der Gruppe.

Das vorgestellte Programm umfasst zwei freundschaftliche Treffen gegen Jordanien am 19. und 21. November, vor den Treffen gegen Japan am 26. und China am 29. November im Nihad Naufal-Komplex. Nick Wests Fall bleibt von dieser Vorbereitung verschieden: Seine Einbürgerung wird als ein fortlaufender Prozess beschrieben, nicht als eine erworbene Entscheidung.

Fernsehen und Persönlichkeiten: Fiktion bereitet sich auf Ramadan 2027 vor

Nour Ghandour und Mahmoud Boushehri in « Al Ghariba »

Al-Quds Al-Arabi vom 14. November 2026 präsentiert « Al Ghariba » oder « L-Etrangère », eine Reihe von fünfzehn Episoden, die für den Ramadan 2027 bestimmt sind. Produziert von Eagle Films, Jamal Sannans Firma, bringt es Nour Ghandour und Mahmoud Boushehri zusammen. Das Drehbuch ist signiert Nour Chichakli und die Realisierung anvertraut Elie Samaan.

Die Zeitung kündigt die Schießerei an und sendet sie auf MBC Masr und Shahid. Diese Produktion kombiniert Profis und Rundfunkschaltungen aus mehreren arabischen Ländern in einem engen Format in fünfzehn Episoden.

Fernsehen: Broadcast-Änderungen und angekündigte Termine

Nidaa Al Watan vom 14. November 2026 berichtet über den Rückzug von MTV aus dem Cablevision-Angebot. Andere Arten der Kanalübertragung bleiben verfügbar. Die Änderung betrifft daher den Zugang dieses Betreibers und nicht eine allgemeine MTV-Haltestelle.

In der gleichen Ausgabe kündigt Nidaa Al Watan « Tanz mit Sternen » für den 15. November um 20:30 Uhr an. Das Programm ist Teil des vom Kanal angekündigten Grids. Es ist eine der am Wochenende im Fernsehen übertragenen Veranstaltungen, die auf den Kultur- und Unterhaltungsseiten verfolgt werden.

Technologie: Microsoft-Ausfall erinnert an das Gewicht zentralisierter Dienste

Relieflösungen, die die Rückgewinnung nicht ersetzen

Asharq Al Awsat vom 14. November 2026 beschreibt die Folgen des Versagens von Microsoft in Unternehmen und Dienstleistungen: Telefonnutzung, einmalige Faxrückgabe und Störung bestimmter medizinischer Verfahren in Großbritannien. Die Zeitung erwähnt auch Identitätskontrollen, die telefonisch im Euronext-Umfeld durchgeführt werden. Diese Beispiele zeigen, wie sich ein technischer Fehler auf gewöhnliche Aufgaben ausbreitet, die von Messaging und gemeinsamen Arbeitswerkzeugen abhängen.

Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 berichtet von einer allmählichen Erholung. Die beiden Titel erlauben es auch nicht, diesen Zusammenbruch einem Cyberangriff zuzuschreiben. Die Cybersicherheitsvorfälle, die auf den Seiten von Al Arabi Al Jadid gesondert erwähnt werden und die teilweise bis Oktober oder Anfang November zurückreichen, sind kein Beweis für eine gemeinsame Ursache.

Eine Enzyklopädie, die darauf abzielt, digitale Quellen zu verknüpfen

Al Arabi Al Jadid vom 14. November 2026 präsentiert die Enzyklopädie, die vom Komplex der arabischen Sprache von Sharjah getragen wird. Das Projekt kündigt 143 erste Bände und die Teilnahme von 1.140 Forschern und Akademikern an, die in 157 Kommissionen aufgeteilt sind. Wissenschaft, Literatur, Kunst und Biographien sind die Hauptkomponenten des Programms, von denen viele noch abgeschlossen werden müssen.

Neben der gedruckten Ausgabe ist eine digitale Version geplant, die sich an den Einsatz von künstlicher Intelligenz an den Originalquellen orientiert.

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