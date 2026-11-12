Öffentliche Güter: Rückzahlung für Reinvestitionen im Libanon

Öffentliches Eigentum im Libanon stellt keine Reserve von Dollar dar, die sofort für die Rückzahlung von Einlegern zur Verfügung steht. AUB-Studien beleuchteten die Grenzen fortgeschrittener Bewertungen und die Risiken einer Übertragung von Vermögenswerten ohne Rückforderung. Über die Veräußerungen hinaus besteht die Herausforderung darin, ihr Geld an die Sparer zurückzugeben und gleichzeitig freiwillige Reinvestitionen in Unternehmen mit geschützten Rechten, unabhängiger Governance und vorübergehenden Kontrollen zu fördern, die den für die Produktion notwendigen Handel nicht blockieren.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Der Libanon wird seine Bankenkrise nicht überwinden, indem er blockierte Einlagen durch das Versprechen ersetzt, sein Land zu verkaufen. Die Studien zu öffentlichen Gütern im Libanon reduzieren die politischen Bewertungen auf viel begrenztere Beträge, ohne ihre Umwandlung in verfügbare Dollar zu garantieren. Die eigentliche Frage geht daher über die Restitution hinaus: Wie können sie ihr Geld an die Einleger zurückgeben, während sie die Finanzierung von Unternehmen wieder aufbauen, anstatt einen neuen Kapitalabfluss zu organisieren?

Farid Boustanis Vorschläge, die sich insbesondere auf die Mobilisierung öffentlicher Immobilien beziehen, belebten ein Problem, das seit Beginn des Bankenzusammenbruchs aufgetreten war. Kann ein Staat mit Unternehmen, Land und Infrastruktur diesen Reichtum nutzen, um die Verpflichtungen seines Finanzsystems zu erfüllen? Ein Beitrag ist möglich. Aber sein Wert, sein Zeitpunkt und seine Begünstigten müssen festgelegt werden. Vor allem eine Rückzahlung, die eine Schuld ausgleicht, schafft nicht automatisch die Bedingungen für eine Erholung.

Das Land kann einen Vermögenswert verlieren und die im Austausch erhaltenen Währungen sehen. Es kann auch Gelder an Haushalte zurückgeben, die sie vor Ort ausgeben, oder an Unternehmer, die sie investieren. Diese Trajektorien haben nicht die gleichen Konsequenzen. Ihre Verteilung hängt von Vertrauen, Rückerstattungsregeln und tatsächlichen Finanzierungsmöglichkeiten ab. Es gibt derzeit keinen dokumentierten Betrag, um das Leck aller zurückgezahlten Beträge als erworbene Tatsache darzustellen.

Öffentliche Güter im Libanon: Grenzen von Milliarden angekündigt

Eine Forschung reagiert direkt auf das Versprechen eines Erbes, das Verluste füllen kann. Albert Kostanian, Ökonom und Gastgeber der Vision 2030, leitete für das Institut Issam Farès der American University of Beirut den Bericht vom Januar 2021 « Privatisierung libanesischer öffentlicher Vermögenswerte: Keine Wunderlösung für die Krise ».

Seine Schätzungen legten die untersuchten Vermögenswerte ohne Konzessionen zwischen 11.660 und 21.520 Milliarden US-Dollar. Die Bruttoerlöse aus einem Desinvestitionsprogramm waren deutlich niedriger: in den Szenarien zwischen 5,880 und 13,365 Milliarden. Eine Reserve ändert die Lesbarkeit dieser Zahlen: Der Bericht verwendete den Kurs von 1.507,5 £ pro Dollar und erklärte, dass sie weithin als lokale Bankdollar angesehen werden sollten. Sie stellen daher keine aktuelle Schätzung in frischen Dollar oder das garantierte Produkt eines Verkaufs dar.

Diese Arbeit widerspricht der Idee eines sofort mobilisierbaren Körpers. Sie zeigen nicht, dass jede Handlung heute überbewertet wäre. Insgesamt politische Bewertungen, der Wert bestimmter Vermögenswerte und erreichbare Einnahmen sind drei verschiedene Objekte. Die Zahlen für 2021 können nicht als Verkaufspreis im Jahr 2026 dargestellt werden.

Ein Gebäude hat möglicherweise in einer Nachbarschaft an Wert gewonnen und anderswo an Wert verloren. Ein Unternehmen kann seine Einnahmen verbessern und gleichzeitig neue Investitionen erfordern. Der erzielte Preis hängt auch vom Wettbewerb zwischen den Käufern, den übertragenen Rechten und dem akzeptierten Risiko ab. Ein aktualisierter nationaler Betrag erfordert aktuelles Fachwissen und Konten. Sie ergibt sich nicht aus einer einheitlichen Multiplikation durch monetäre Abschreibungen.

Reichtum ist immer noch nicht prüfbar

Der Bericht « Libanons State-Owned Enterprises: What We Know About Them » von Sami Geadah, Sarah Borgi und Nizar Bou Karroum vom Januar 2026 bietet eine institutionelle und wirtschaftliche Bestandsaufnahme. Sie schlägt keine neue konsolidierte Bewertung vor. Die Autoren beschreiben fragmentierte Finanzinformationen mit unterschiedlichen jahrelangen Daten für verschiedene Unternehmen. Diese Begrenzung verbietet die Darstellung einer Gesamtsumme aufgrund einer einheitlichen und kürzlich veröffentlichten Bilanz.

Das Dokument unterscheidet auch staatliche Interessen, die der Bank of Lebanon und die verschiedenen Landbesitzsysteme. Diese Unterscheidung gilt für die Erstattung. Der Eigentümer des Vermögenswerts, der Schuldner der Forderung und das für die Zahlung verantwortliche Institut sind nicht notwendigerweise gleich. Ihre Mitgliedschaft in der Öffentlichkeit reicht nicht aus, um alle Ressourcen austauschbar zu machen.

Bevor Sie eine Verteilung versprechen, müssen Sie das Eigentum, seinen rechtmäßigen Eigentümer, die Rechte der Bewohner und alle Gebühren identifizieren. Es ist dann notwendig zu bestimmen, welcher Betrag tatsächlich an die für die Erstattung zuständige Stelle gehen würde. Eine Minderheitsbeteiligung ist nicht das gesamte Unternehmen wert. Ein Immobilienwert kann bereits im Wert eines Unternehmens enthalten sein. Das Hinzufügen beider ohne Wiederaufbereitung würde den Reichtum künstlich aufblähen.

Zukünftige Gewinne sollten auch nicht doppelt gezählt werden. Wenn der Preis eines Unternehmens auf den erwarteten Einnahmen basiert, kann die Community diesen Preis und alle gleichen Einnahmen nicht gleichzeitig als zwei neue Ressourcen präsentieren. Nach dem Verkauf wechselt der Begünstigte. Ein Anteil kann durch Steuern in den Haushalt zurückkehren, entspricht jedoch nicht den Gewinnen, die zuvor mit der Immobilie verbunden waren.

Der Rückzahlungsfonds schafft keine Währungen

Der Vorschlag der Bank Association vom Mai 2020 verdeutlicht diese Schwierigkeit. Sein « Beitrag an die libanesische Regierung » sah einen 40 Milliarden Dollar schweren staatlichen Defancing Fund vor. Sie sollte langfristige Wertpapiere an die BDL zur Begleichung der entsprechenden öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgeben. Es ging also nicht einfach darum, alle Waren sofort an den Privatsektor zu verkaufen.

Aber die Verlagerung von Vermögenswerten in eine Struktur macht sie nicht flüssig. Der auf die Wertpapiere eingegebene Betrag hängt von den Ressourcen ab, um die Zahlung zu gewährleisten. Wenn diese unzureichend sind oder später ankommen, hat der Inhaber eine lange und riskante Schuld, nicht das Äquivalent von einem Dollar zur Verfügung. Im LBA-Dokument wurde auch festgestellt, dass seine Informationen nicht unabhängig überprüft oder geprüft wurden.

Eine Asset-Backed Obligation kann im Laufe der Zeit eine Rendite veranlassen. Es muss dann als das präsentiert werden, was es ist: ein Instrument mit Reife, Risiko und spezifischen Rechten. Wenn ein Einleger es schnell weiterverkaufen muss, um die Pflege zu bezahlen, kann der angebotene Preis unter seinem Nennwert liegen. Der Verlust erscheint wieder als Abschlag, auch wenn keine nominale Reduzierung der Einlagen angekündigt wird.

Die Möglichkeit, den Titel auszuhandeln, beseitigt dieses Problem nicht. Es ermöglicht, früher zu einem Marktpreis zu beenden. Ein glaubwürdiger Mechanismus muss erwartete Stromflüsse, Zahlungsprioritäten, Gebühren und Bewertungsannahmen veröffentlichen. Es muss auch zeigen, was passiert, wenn die Einnahmen sinken. Ohne diese Elemente verwandelt die Verhandelbarkeit ein undurchsichtiges Versprechen in ein übertragbares Risiko.

Nicht jedes Land ist übertragbar oder verfügbar

Der Bericht « Legislative and Administrative Land and Property Rights Framework: Lebanon », veröffentlicht von UN-Habitat und dem Global Land Tool Network im Jahr 2024, dokumentiert Katasterlücken und die Vielfalt der Rechte. Insbesondere unterscheidet sie zwischen dem öffentlichen und dem privaten Bereich des Staates. Unzulänglichkeiten bei der Registrierung und Benennung von Eigentümern erschweren ein zuverlässiges Inventar. Somit erlaubt ein von sich selbst angekündigtes Gebiet nicht die Berechnung eines Verkaufsprodukts.

Das Land einer funktionierenden Infrastruktur ist keine freie Landreserve. Seine Entsorgung kann eine Reorganisation der Dienstleistung, der Arbeit oder der Umsiedlung erfordern. Umsatzerlöse müssen mit den entstandenen Aufwendungen verglichen werden. Der Verkauf eines Verwaltungsgebäudes und dessen Anmietung bringen nicht den gleichen dauerhaften Gewinn wie die Zuweisung eines ungenutzten Pakets ohne vorhersehbare öffentliche Dienstleistung.

Der autorisierte Zielort ändert auch den Wert. Landwirtschaftliche Nutzung, Erleichterung, unzureichender Zugang oder Umweltauflagen können Projekte einschränken. Sie zu erhöhen, um einen Preis zu maximieren, wäre eine Planungsentscheidung mit ihren Begünstigten und Kosten. Eine theoretische Wertsteigerung befreit daher nicht von der Untersuchung von Wasser, Netzen, Verkehr und kollektiver Nutzung.

Schließlich ist die Übertragungsrate wichtig. Der Preis einer kleinen Transaktion kann nicht ohne Vorsicht auf ein massives Programm angewendet werden. Ein Verkäufer, der viele Vermögenswerte auf den Markt bringt, kann seine Verhandlungsmacht reduzieren. Es besteht auch das Risiko, dass Käufer aufgrund ihrer sofortigen Verfügbarkeit in Fremdwährung und nicht aufgrund der Qualität ihres Projekts ausgewählt werden. Transparenz und Wettbewerb sind keine zusätzlichen Formalitäten nach der Bewertung: Sie beeinflussen den erzielten Preis.

Rückzahlung kann einen neuen Kapitalabfluss finanzieren

Angenommen, eine Aufgabe verdient tatsächlich frische Dollar. Wenn Einleger diese Dollars erhalten und sie dann auf externe Konten überweisen, sinkt die Verschuldung. Dieses Ergebnis hat einen echten Wert für diejenigen, die erstattet werden. Aber es allein stellt nicht die Finanzierung der libanesischen Unternehmen wieder her. Das Land hat einen Vermögenswert übertragen, ohne im Gegenzug notwendigerweise eine produktive finanzielle Kapazität aufrechtzuerhalten.

Es müssen zwei Schaltungen unterschieden werden. Ein ausländischer Käufer bringt neue Währungen, von denen einige nach der Verteilung zurückkehren können. Ein ansässiger Käufer kann Dollar verwenden, die bereits in der Wirtschaft vorhanden sind. In diesem zweiten Fall weist die Operation zuerst eine vorhandene Ressource neu zu. Der Verkaufsbetrag stellt nicht automatisch eine zusätzliche externe Finanzierung dar.

Der Antragsteller, der seine Ersparnisse überträgt, begeht jedoch keinen wirtschaftlichen oder moralischen Fehler. Nach Jahren der Einschränkungen ist die Suche nach Sicherheit rational. Die Ausgaben eines Haushalts, der außerhalb des Libanon lebt, können diese Transfers ebenfalls erklären. Eine öffentliche Politik kann von den Opfern der Krise nicht verlangen, nur das von den Institutionen zerstörte Vertrauen wiederherzustellen.

Die Antwort muss daher die Bedingungen für Reinvestitionen betreffen. Ein Sparer wird zögern, sein Geld neu zu positionieren, wenn die Konten undurchsichtig bleiben, sich die Regeln ändern und unsicher aussteigen. Hohe Bezahlung korrigiert diese Mängel nicht. Es kann sogar ein zusätzliches Risiko maskieren. Die Glaubwürdigkeit des Widerrufsrechts und die Beilegung von Streitigkeiten ist ebenso wichtig wie der vorgeschlagene Satz.

Halten Sie den Wert produktiv, nicht sperren Sie die Dollar

Ein externer Transfer kann eine Maschine finanzieren, die in einer libanesischen Fabrik installiert ist. Es kann Energieausrüstung, Software oder Rohmaterial für den Export kaufen. Die Verhinderung aller internationalen Zahlungen im Namen der Aufrechterhaltung von Mitteln im Land würde auch solche Investitionen blockieren. Die Grenze zwischen produktiver Finanzierung und Flucht entspricht nicht einfach den Devisenbewegungen.

Umgekehrt kann lokal gehaltenes Geld in einem Safe verbleiben, eine spekulative Landtransaktion anheizen oder zwischen verbundenen Unternehmen zirkulieren, ohne neue Produktion zu schaffen. Die Lage des Dollars liefert keine ausreichenden Informationen über seinen wirtschaftlichen Nutzen. Ziel muss die Fähigkeit sein, nachhaltige Einnahmen zu erzeugen, zu nutzen und zu generieren.

Dieser Ansatz erfordert eine Prüfung des geförderten Projekts. Wie viele Währungen verbraucht er zunächst? Welche Einnahmen oder Einsparungen kann es als nächstes generieren? Auf welchem Horizont? Importierte Geräte können die Außenbilanz nach mehreren Jahren verbessern, aber diese Verbesserung ist nicht garantiert. Die Prognosen müssen Wartung, Erneuerung, Energie und Möglichkeiten umfassen. Das « produktive » Label ersetzt keinen Businessplan.

Der Kontext verstärkt diese Forderung. In ihrer im August 2026 veröffentlichten Wirtschaftsbeobachtung prognostiziert die Weltbank für das Jahr einen Rückgang von 6,4 Prozent, nachdem das Wachstum von 2025 auf 4,2 Prozent korrigiert wurde. Infrastrukturschäden und Betriebsstörungen betreffen Projekte. Diese Zahlen beschreiben das makroökonomische Umfeld; sie geben nicht die Rendite einer Investition oder den Abschlag auf einen bestimmten Vermögenswert an.

Drei Kreisläufe, drei wirtschaftliche Effekte

Verkauf und Übertragung auf ein externes Konto: die forderung wird ohne automatische lokale produktive finanzierung gekürzt.

die forderung wird ohne automatische lokale produktive finanzierung gekürzt. Rückzahlung und freiwillige Investitionen: unternehmen können kapital erhalten, vorbehaltlich tragfähiger projekte und governance-garantien.

unternehmen können kapital erhalten, vorbehaltlich tragfähiger projekte und governance-garantien. Kauf von Maschinen im Ausland:währungen kommen heraus, aber eine produktive Kapazität kann im Libanon geschaffen werden.

Lesen von möglichen Mechanismen, nicht kosten Prognosen von Kapitalbewegungen.

Eine geschützte Rückerstattung, dann eine Investitionsoption

Eine kohärente Vereinbarung könnte zwei Entscheidungen trennen. Der erste betrifft das Erstattungsrecht, wie es bei der Bankenumstrukturierung festgelegt wurde. Der zweite betrifft die freiwillige Verwendung eines Teils der eingezogenen Beträge. Die Zusammenführung wäre eine Bedingung für die Rückzahlung bei Annahme eines neuen Risikos. Der Antragsteller darf nicht feststellen, dass sein alter Block einfach seinen Namen geändert hat.

Eine liquide Tranche muss den unmittelbaren Bedarf decken, insbesondere für kleine Einleger und dringende soziale Situationen. Die Höhe und der Zeitpunkt erfordern eine identifizierte Finanzierung. Ohne eine konsolidierte Bilanz der Ressourcen kann keine glaubwürdige Rückzahlungsschwelle festgelegt werden. Ein großzügiges, aber nicht finanziertes Versprechen würde die Verpflichtungen wiederholen, die das System bereits nicht erfüllen kann.

Neben dieser Rückerstattung könnte eine Reinvestitionsoption vorgeschlagen werden. Es sollte die Dauer, Risiken, Kosten und Ausstiegsbedingungen erläutern. Der Antragsteller konnte sich dafür entscheiden, nur einen Bruchteil seiner Mittel zu binden. Eine Aktienanlage, ein Darlehen an ein Unternehmen und ein Anteil an Fonds haben nicht die gleichen Rechte. Keine sollte als gesicherte einlage präsentiert werden, wenn nicht rechtlich und finanziell.

Anreize können diese Wahl fördern, ohne sie obligatorisch zu machen. Eine unabhängige Kofinanzierung, eine Senkung bestimmter Gebühren oder ein begrenzter Steuervorteil können in Betracht gezogen werden. Ihre Kosten müssen im Budget erscheinen und mit den tatsächlichen zusätzlichen Investitionen verglichen werden. Die Subventionierung einer Operation, die in jedem Fall stattgefunden hätte, würde öffentliche Mittel mobilisieren, ohne die Erholung zu verbessern.

Eine versprochene Rückkehr ist keine Rückerstattung wert

Ein Fehler wäre, eine sofortige Rückerstattung mit dem Nominalwert einer Long-Investition zu vergleichen. Einhundert Dollar zur Verfügung zu bekommen, bedeutet heute kein hundert Dollar Versprechen in zehn Jahren. Warten hat Kosten, plus das Risiko der Nichtzahlung und Gebühren. Auch ohne Reduzierung des eingetragenen Betrags haben die beiden Verbindlichkeiten nicht den gleichen wirtschaftlichen Wert.

Dieser Unterschied muss sich in den den Antragstellern vorgelegten Unterlagen widerspiegeln. Eine freiwillige Investition kann eine höhere erwartete Rendite rechtfertigen, aber diese Rendite wird nicht verdient. Ein Projekt kann scheitern, Vertrag Vertrag oder Kostensteigerung. Rechte zu wahren bedeutet, diese Möglichkeiten sichtbar zu machen, ohne das Risiko hinter einem unbestreitbaren nationalen Ziel zu verbergen.

Die Liquidität muss auch realistisch organisiert werden. Die Finanzierung einer Fabrik dauert mehrere Jahre; Allen Investoren einen sofortigen Ausstieg zu versprechen, setzt das Fahrzeug einer Diskrepanz zwischen seinen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten aus. Angemessene Laufzeiten, eine Liquiditätsreserve und bekannte Veräußerungsregeln können dieses Risiko verringern. Sie dürfen nicht zu dem Zeitpunkt entdeckt werden, zu dem der Antragsteller sein Geld anfordert.

Für einen Haushalt kann die Diversifizierung der Investitionen umsichtig sein. Für das Land würde die Konzentration aller Einsparungen bei einigen Großprojekten eine neue Fragilität schaffen. Die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen verdient ihren Platz, mit einer Risikoanalyse, die ihrer Größe angemessen ist und ohne die Transparenzanforderungen zu senken.

Vorübergehende Kontrollen mit angekündigter Ausgabe

Kapitalkontrolle kann einen Rückzahlungsplan vor einem starken Abfluss von Ressourcen schützen. Es garantiert nicht ihre produktiven Investitionen. In seiner Erklärung vom 23. März 2023 zum Libanon empfahl der IWF vorübergehende Kontrollen in einer Strategie, die die Umstrukturierung und Vereinheitlichung der Devisen umfasste. Ziel war es, verfügbare Währungen zu schützen und die Behandlung von Einlegern gerechter zu gestalten.

Die Doktrin des Fonds, die in seiner operativen Notiz vom Dezember 2023 dargelegt ist, räumt eine vorübergehende Rolle von Ausstiegsbeschränkungen während einer Krise oder einer bevorstehenden Krise ein. Sie werden nicht als Ersatz für Reformen dargestellt. Diese Unterscheidung schließt die Umwandlung einer Sofortmaßnahme in eine nachhaltige Einsparmöglichkeit für politisch ausgewiesene Investitionen aus.

Um vertretbar zu sein, sollte eine libanesische Regelung auf einem klaren Gesetz, öffentlichen Obergrenzen, gemeinsamen Regeln und Rechtsbehelfen beruhen. Ausnahmen für Pflege, Studium oder geschäftliche Bedürfnisse sollten definiert und überprüfbar sein. Personen mit politischem Zugang dürfen die Beschränkungen, die anderen auferlegt werden, nicht umgehen können.

Eine Überprüfungsklausel und ein bedingter Aufhebungsplan sind unerlässlich. Die Transparenz sollte die zulässigen Beträge und die Gründe abdecken und gleichzeitig personenbezogene Daten schützen. Zu breit angelegte Maßnahmen können neue Inputs entmutigen, Bargeld fördern und informelle Kanäle fördern. Der vorübergehende Schutz der Ressourcen sollte daher anhand der eigenen Kosten bewertet werden.

Reinvestieren ohne Wiederaufbau des Kapitalismus der Duldung

Ein Vehikel zur Finanzierung von Unternehmen darf nicht zu einem Fonds für die am besten vernetzten Gruppen werden. Die Auswahl muss professionell verwaltet werden, mit Aufforderungen zur Einreichung von Projekten, veröffentlichten Kriterien und der Kontrolle der wirtschaftlichen Eigentümer. Beziehungen zwischen Managern, Banken, Förderern und Beamten müssen erklärt werden. Transaktionen mit verbundenen Parteien erfordern eine verstärkte Prüfung.

Das Fahrzeugvermögen muss von dem des Managers getrennt werden. Geprüfte Abschlüsse, eine angemessene Verwahrung und unabhängige Bewertung würden die Möglichkeit der Geheimhaltung einschränken. Die Kosten müssen lesbar bleiben. Eine auf nicht überprüfbaren Bewertungen berechnete Verwaltungsprovision könnte den Vermittler bereichern, während die Sparer kein Einkommen erhalten.

Der Projektträger muss auch Eigenmittel binden und einen wirksamen Anteil am Risiko tragen. Die Mobilisierung nur der Forderungen der Einleger zur Finanzierung eines Unternehmens würde letzteres ein zweites Mal exponieren lassen. Die Kofinanzierung in frischem Kapital hilft, eine neue Investition von einer bloßen Verlagerung alter Verluste zu unterscheiden.

Öffentliche Garantien erfordern die gleiche Disziplin. Eine kostenlose und vollständige Garantie kann wieder Verluste an den Steuerzahler übertragen. Seine Obergrenze, Preis, Triggerbedingungen und mögliche Verpflichtungen müssen veröffentlicht werden. Das Projekt behält dann ein reales wirtschaftliches Risiko, das vor der Investition bewertet und nicht nach einer neuen Krise entdeckt wurde.

Sektoren sollten auf der Grundlage ihrer Ergebnisse ausgewählt werden

Agrarindustrie, exportierbare Dienstleistungen, Energieeffizienz und Ausrüstungssanierung können Chancen bieten. Aber keine Kategorie ist per Definition profitabel. Eine landwirtschaftliche Verarbeitungseinheit ist abhängig von Angebot, Kühlkette und Marktzugang. Digitale Aktivitäten hängen insbesondere von Fähigkeiten, Elektrizität und zuverlässiger Kommunikation ab.

Die Finanzierung muss auf identifizierte Bedürfnisse wie materielle Investitionen, Betriebskapital, Zertifizierung oder kommerziellen Zugang ausgerichtet sein. Der Kauf eines bestehenden Unternehmens muss von der Finanzierung neuer Kapazitäten unterschieden werden. Die erste Operation kann das Management verbessern; sie stellt nicht automatisch eine zusätzliche Investition in die Produktion dar.

Die erwarteten Einnahmen sollten abzüglich der eingeführten Vorleistungen untersucht werden. Ein ausführendes Unternehmen kann auch einen großen Teil seines Produktionswerts importieren. Umgekehrt kann inländische Aktivität Devisen sparen, indem sie einen Import auf wettbewerbsfähige Weise ersetzt. Der nachhaltige Schutz eines ineffizienten Herstellers würde die Differenz den Verbrauchern zugute kommen lassen.

Die Messung der Ergebnisse muss endlich das Überleben der Projekte und die Qualität der Arbeitsplätze integrieren. Die Anzahl der genehmigten Dateien zeigt keinen Erfolg. Auszahlungen, Mängel, Rückzahlungen, neues Kapital und Produktivitätsgewinne müssen überwacht werden. Eine unabhängige Bewertung würde ineffektive Geräte stoppen, anstatt ihre Verluste zu verlängern.

Banken müssen wieder anfangen, die Wirtschaft zu finanzieren

Reinvestitionen können die Bankenumstrukturierung nicht auf unbestimmte Zeit umgehen. Eine produktive Wirtschaft braucht zuverlässige Zahlungen, Kredite und Vermittler, die Risiken einschätzen können. Im September 2026 erinnerte der IWF daran, dass Aktionäre und nachrangige Gläubiger Verluste vor Einlegern absorbieren müssen. Sie forderte ferner, dass die Erstattungen mit der Lebensfähigkeit der Banken und der Tragfähigkeit der öffentlichen Verschuldung vereinbar bleiben.

Diese Bedingungen verhindern, dass der öffentliche Reichtum als erster und einziger Zahler behandelt wird. Ein Verkauf kann zu einer bestimmten Regulierung beitragen; er darf den Wert eines insolventen Unternehmens nicht künstlich erhalten. Das Gerät muss zeigen, wer das Geld erhält und welche Verpflichtungen erlöschen. Geld für Kunden sollte nicht in einer Buchhaltungsverbesserung ohne effektive Zahlung verloren gehen.

Vertrauen wird weniger durch eine einstweilige Verfügung, im Libanon zu investieren, zurückkehren als durch den Beweis, dass sich die Regeln geändert haben. Für jeden vorgeschlagenen Mechanismus müssen die Antragsteller in der Lage sein, eine Eröffnungsbilanz, einen finanzierten Zeitplan, ihre verbleibenden Risiken und ihre Berufungsmöglichkeiten zu lesen. Für jedes mobilisierte öffentliche Gut müssen die Bürger den erzielten Nettowert und das aufgegebene Einkommen kennen.

Der nächste glaubwürdige Plan wird daher zwei getrennte Konten veröffentlichen müssen: die der tatsächlich zurückgezahlten Forderungen und die der neuen Finanzierung, die tatsächlich für die Produktion bestimmt sind. Ohne diese Trennung kann eine Übertragung von Vermögenswerten als Anreiz dargestellt werden, wenn sie nur den Verlust, den Begünstigten oder die Laufzeit bewegt hat.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews