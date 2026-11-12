Israels Boykott: Was das Gesetz von 1955 sagt

Salah Machnuks Kolumne belebt die Debatte über Israels Boykott. Artikel 1 des Gesetzes von 1955 geht über kommerzielle Transaktionen hinaus. Konfrontation zwischen ihrer Auslegung, dem Rechtstext und der Analyse des Anwalts Jad Tohmé, unbeschadet der gerichtlichen Qualifikation eines bestimmten politischen oder Medienkontakts.

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Gilt das libanesische Boykottgesetz von 1955 nur für den wirtschaftlichen Austausch? In seiner am 11. November veröffentlichten KolumneNida Al-WatanSalah Machnuk verteidigt diese Lesung und fordert ihre Verwendung gegen politische oder mediale Kommunikation. Der Gesetzestext enthält jedoch eine breitere Formel als nur Handels- und Finanztransaktionen. Zwischen dem ursprünglichen wirtschaftlichen Ziel, der Ausarbeitung des Verbots und seiner Umsetzung verdient die Debatte eine genaue Lektüre.

Salah Machnuks These

Auf Seite 3 der Zeitung unterscheidet Machnouk das politische Urteil über den Kontakt mit Israelis von seiner kriminellen Charakterisierung. Sie ist der Auffassung, dass eine Kommunikation ohne nachrichtendienstliche Hilfe oder eine Geschäftsbeziehung an sich nicht unter das Verbot fällt. Seine Argumentation basiert auf den wirtschaftlichen Gründen des Textes, mehreren Artikeln über Waren und der Anbindung des Boykottbüros an das Wirtschaftsministerium.

Sie befürwortet daher eher eine restriktive Interpretation als eine sofortige Aufhebungskampagne, die sie als politisch kontraproduktiv betrachtet. Dies ist das Argument eines Chronisten, keine gerichtliche Entscheidung. Seine Position reicht nicht aus, um die Rechtmäßigkeit eines Interviews, einer Sitzung oder einer Verhandlung festzustellen.

Artikel 1 endet nicht beim Handel

Diegesetz vom 23. juni 1955reproduziert vom Legal Information Centre der Libanesischen Universität, wurde im Amtsblatt vom 29. Juni veröffentlicht. Seine Begründung beruft sich zu Recht auf die Wirtschaftsblockade und die Notwendigkeit, Verantwortung und Sanktionen im Zusammenhang mit dem Boykott zu organisieren.

Aberartikel 1verbietet Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar mit Personen oder Einrichtungen mit Wohnsitz in Israel geschlossen werden, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder die in ihrem Namen oder in ihrem Interesse handeln, wenn ihr Gegenstand sich auf kommerzielle, finanzielle oder, in Übersetzung, « andere Transaktionen, gleich welcher Art » bezieht.

Letztere Form ist Teil des Textes. Die dokumentarische Lektüre kann daher nicht bei den ersten beiden Kategorien aufhören. Umgekehrt löst diese Feststellung nicht allein, was eine Vereinbarung oder Transaktion in einer konkreten Situation darstellt. Der Umfang der verwendeten Wörter und die Elemente einer möglichen Verletzung bleiben Fragen der rechtlichen Auslegung.

Eine andere juristische Lesart

Gefragt am 13. Mai 2026 vonAl-Araby Al-Jadeedin einem Artikel über die Beziehungen zwischen den libanesischen Medien und israelischen Gesprächspartnern stellt Rechtsanwalt Jad Tohmé, Professor an der Libanesischen Universität, einen breiteren Rahmen vor. Es verbindet diese Angelegenheit mit dem Gesetz von 1955 und auch mit den Bestimmungen des Strafgesetzbuches über die Beziehungen zum Feind. Nach seiner Analyse ist die gerichtliche Praxis nicht auf den Handel beschränkt.

Tohmé beschreibt jedoch eine Schwierigkeit der Qualifikation: die Ausübung der Meinungsfreiheit und den Beruf des Journalisten von Verhaltensweisen zu unterscheiden, die als verbotene Zusammenarbeit angesehen werden können. Insbesondere betonte er die Frage nach dem direkten oder indirekten Vorteil, den Israel aus einem Austausch oder seiner Nutzung ziehen könnte. Diese Analyse vor Machnuks Chronik ist keine Antwort darauf oder ein Urteil über alle Interviews.

Ein Wirtschaftsbüro, eine breitere Debatte

Die offizielle Präsentation derboykottbüro des Wirtschaftsministeriumsbestätigt seine administrative Verbindung und Überwachungsmissionen. Sie verwies auch auf die Übertragung von Straftaten an die Militärjustiz. Das Bestehen einer Wirtschaftsverwaltung informiert die Organisation der Regelung; sie ersetzt nicht die Lesbarkeit ihrer Bestimmungen.

Drei Ebenen müssen daher unterschiedlich bleiben: die Meinung über die Angemessenheit des Boykotts, der Umfang des aktuellen Textes und die Einstufung eines bestimmten Rechtsakts. Machnuks Kolumne belebt die erste Debatte wieder und schlägt eine Antwort auf die zweite vor. Die dritte erfordert etablierte Fakten und eine rechtliche Analyse speziell für die Datei. Aus dieser einzigen Kontroverse kann kein allgemeines Urteil über politische oder journalistische Kontakte abgeleitet werden.

Illustration: Beirut, Foto von Jo Kassis / Pexels. Keine Gerichtsveranstaltungen vertreten.

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