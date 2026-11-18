Ein stabil angezeigter Preis garantiert nicht die gleiche Menge. Diese Entschlüsselung unterscheidet die Kosten an der Caisse von dem tatsächlich pro Kilogramm gezahlten Preis. Es untersucht eine libanesische akademische Umfrage, die im Oktober veröffentlicht wurde, ohne sie als tägliche Umfrage zu präsentieren oder sie für alle Unternehmen zu verallgemeinern. Fiktive Beispiele beschreiben die Berechnungen und ihre Grenzen. Das französische Informationssystem wird separat präsentiert, ohne ihm im Libanon Rechtswirkung zu verleihen. Zahlen und Umfang bleiben explizit datiert.

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Ein unverändertes Etikett garantiert keinen Kauf zum gleichen Preis. Diese Entschlüsselung der täglichen Economy-Serie erklärt den Preis pro Kilo, basierend auf einem libanesischen akademischen Bericht vom Oktober und illustrativen Berechnungen.

Preis pro Kilo: Was die libanesische Umfrage feststellt

In seinem am 9. Oktober veröffentlichten Bericht berichtet das Labor and Equity Lab der U.S. University of Beirut über 37 Produkte, deren Menge zwischen Mai und Anfang Oktober 2026 ohne proportionalen Preisrückgang sinkt. Medianverpackungen verlieren 11% ihres Inhalts; der Stückpreis steigt um rund 12%. Die Snackprodukte dominieren diese Umfrage. Vier besonders große Rabatte müssen noch im Laden überprüft werden.

Die Prüfung umfasst Online-Kataloge von drei großen Ketten, ohne Namensschilder oder Marken. Es misst nicht den gesamten libanesischen Handel. Ein neues Paket, das unter einem neuen Code registriert ist, kann ihm entgehen. Diese Umfrage ist weder eine nationale Reduktionsrate noch ein mehrjähriger Vergleich.

Der Umfang unterscheidet sich von der Hauptanalyse des Berichts, der 2.562 Produkte von Juni bis Oktober folgt. Nur einer der 37 Fälle gehört zu dieser Auswahl. 37 durch 2562 zu teilen, um einen Teil der betroffenen Produkte anzukündigen, wäre daher falsch.

Zehn Prozent weniger Produkt, mehr pro Kilo

Der Mechanismus wird berechnet, ohne den Herstellerrand zu kennen. Nehmen wir ein fiktives Beispiel: Ein 500-Gramm-Paket, das für 4 US-Dollar verkauft wird, ist 8 US-Dollar pro Kilogramm. Wenn es auf 450 Gramm für die gleiche Menge steigt, kostet das Kilogramm etwa 8,89 $. Die Menge sinkt um 10%, aber der Stückpreis steigt um 11,1%.

Prozentsätze unterscheiden sich, weil sich ihre Basen ändern. Gewichtsverlust bezieht sich auf die ersten 500 Gramm. Der neue Preis wird auf 450 Gramm verteilt. Um den Preis pro Kilogramm genau zu halten, sollte das reduzierte Paket 3,60 $ kosten.

Fiktives Beispiel Menge Gezahlter Preis Preis je Kilogramm Anfangsformat 500 g $4.00 $8.00 Reduziertes Format, Preis unverändert 450 g $4.00 8,89 $ Reduziertes Format, proportionale Abnahme 450 g 3,60 $ $8.00

Diese Beträge veranschaulichen eine Berechnung, nicht die im Libanon gefundenen Sätze. Sie ermöglichen es auch, einen Anstieg des Stückpreises von einem Anstieg des Gewinns zu unterscheiden. Ohne die Kosten für Material, Verpackung, Transport und Vertrieb zu kennen, kann von diesem Vergleich allein keine Marge abgezogen werden.

Ein Rückgang des Tickets kann immer noch eine Erhöhung maskieren

Wenn das gleiche reduzierte Paket $ 3,80 kostet, sinkt das Ticket um 5%. Das Kilogramm erreichte jedoch etwa 8,44 US-Dollar, 5,6% mehr als ursprünglich. Der Verbraucher gibt jedes Mal weniger aus, erhält aber für jeden Dollar weniger Produkt.

Die Begründung gilt auch für die Lose. Ein fiktiver Satz von zwölf Einheiten bei $ 6 ist 50 Cent pro Einheit. Zehn Einheiten zum gleichen Preis gehen auf 60 Cent zurück. Die Stückzahl sollte daher abgelesen werden, wenn das Gewicht nicht die richtige Vergleichseinheit ist. Bei zwei verschiedenen Referenzen muss auch die Zusammensetzung und Verwendung vergleichbar bleiben.

In Frankreich eine gesonderte Informationspflicht

Seit dem 1. Juli 2024 hat Frankreich spezifische Informationen in den großen betroffenen Gebieten von mehr als 400 Quadratmetern eingeführt. Nach Angaben der DGCCRF müssen vorverpackte Erzeugnisse, deren Menge abnimmt und deren Stückpreis steigt, zwei Monate lang gemeldet werden. Die Angabe bezieht sich auf die Verringerung der Menge und die Erhöhung auf Einheit. Die vielen verschiedenen Objekte sind ebenfalls betroffen.

Diese französische Regelung ist eine Antwort auf die Schwierigkeit des Vergleichs. Es stellt keine libanesische Regel dar und erlaubt nicht die automatische Legalisierung einer Änderung der im Libanon beobachteten Verpackung.

Um eine echte Entwicklung zu dokumentieren, reichen zwei Tickets nicht aus, wenn sich das Format geändert hat, ohne beibehalten zu werden. Der Vergleich muss das Datum, den tatsächlich gezahlten Preis, das Nettogewicht oder die Anzahl der Einheiten und die gleiche Referenz enthalten. Eine Erklärung, die sich auf den in bar gedruckten Betrag beschränkt, würde es ermöglichen, die wesentlichen Informationen genau zu verschwinden: die erhaltene Menge.

Illustrationsfoto: Fassade eines Supermarktes, Libnanews-Archiv, veröffentlicht im Juli 2021. Unbestätigtes Drehdatum. Der fotografierte Handel wird nicht als an der Untersuchung beteiligt identifiziert und nicht angefochten.

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