Washington bestraft drei Libanesen, einen Verband und zwei Unternehmen für ihre angebliche Unterstützung der Hisbollah. Die offiziellen Registrierungen sind für Wa Tawanu und ein Finanznetzwerk, das mit dem Goldhandel verbunden ist. Sie führen zu US-Beschränkungen, ohne ein strafrechtliches Urteil oder eine globale Bilanz der bisher blockierten Vermögenswerte festzulegen.

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Die Vereinigten Staaten haben am Mittwoch, den 18. November, drei libanesische Staatsangehörige und drei Organisationen in ihre Liste der Terrorismusbekämpfungssanktionen aufgenommen. Das Finanzministerium wirft den betroffenen Personen und Strukturen vor, die Hisbollah durch eine gemeinnützige Vereinigung und ein mit dem Goldhandel verbundenes Finanznetzwerk zu unterstützen. Der Beschluss betrifft Aktivitäten im Libanon und in der Türkei. Es stellt keine allgemeine Sanktion gegen beide Länder dar.

Die offizielle Aktualisierung des Office of Foreign Assets Control, OFAC, bestätigt die sechs neuen Einträge. Die benannten Personen sind Afif Abdel Rida Chouman, Hassan Khechen und Ibrahim Khechen. Die Organisationen sind Wa Tauousawanu Association, Gold Global Company und Sankari Gold Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi.

Ein Verband und sein Führer

Das Finanzministerium präsentiert Wa Tawanu als einen Verein mit Sitz im Libanon, der Nothilfe im Süden leistet. Er wirft ihm auch vor, Gebergelder für die Aktivitäten der Hisbollah umzuleiten und ihre militärischen Aktivitäten zu decken.

Laut der US-Pressemitteilung koordiniert ihr Gründer und Führer, Afif Abdel Rida Chouman, ihre Aktivitäten unter der Führung der Bewegung. Washington erklärt, dass diese Organisation Abrüstungsbemühungen in Gebieten behindert, in denen die libanesische Armee für Sicherheit sorgen muss.

Diese Behauptungen stellen die von der US-Regierung vorgebrachten Gründe dar, um die Sanktionen zu rechtfertigen. Die Veröffentlichung der Entscheidung bestätigt die Aufnahme in die OFAC-Liste; sie stellt keine strafrechtliche Entscheidung dar, die die angeblichen Tatsachen bestätigt. Die Pressemitteilung enthält keine Antwort des Verbandes oder seines Leiters.

Zwei Unternehmen im Zusammenhang mit Goldhandel

Der zweite Teil betrifft Hassan Khechen und seinen Bruder Ibrahim. Das Finanzministerium wirft ihnen vor, an Geldtransfers von der Al-Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarden in den Libanon im Namen der Hisbollah teilgenommen zu haben.

Die Gold Global Company mit Sitz im Libanon gehört laut Washington zu Hassan Khechen. Sankari Gold, mit Sitz in der Türkei, würde auch unter seiner Kontrolle sein. Die US-Regierung stellt beide Unternehmen als Komponenten desselben Finanznetzwerks vor. Die offizielle Liste verbindet sie mit Hassan Khechen, während die drei Personen und Wa Ta Whoaawanu für ihre angebliche Unterstützung der Hisbollah bezeichnet werden.

Die Pressemitteilung gibt nicht den Gesamtwert der Ströme an, die sie diesem Netzwerk zuweist. Es wird auch nicht die Menge an Vermögenswerten angegeben, die aufgrund der neuen Einträge tatsächlich blockiert wurden. Daher kann keine Aufzeichnung von Beschlagnahmen von der Anzahl der sanktionierten Personen und Organisationen abgezogen werden.

Was Asset Freeze bedeutet

Die Maßnahmen basieren auf dem Präsidentendekret 13224 der Vereinigten Staaten in der geänderten Fassung. Sie blockieren das Eigentum und die Eigentumsinteressen von benannten Personen in den Vereinigten Staaten oder unter dem Besitz oder der Kontrolle amerikanischer Personen. Diese Vermögenswerte müssen dem OFAC gemeldet werden.

Die Regelung gilt auch für Unternehmen, die direkt oder indirekt zu mindestens 50 % einem oder mehreren Blockern gehören. Transaktionen mit dem Gegenstand Waren sind in der Regel für US-Personen und in der US-Gerichtsbarkeit verboten, es sei denn, autorisiert oder befreit.

Das Finanzministerium warnt auch ausländische Finanzinstitute vor dem Risiko sekundärer Sanktionen für bestimmte bedeutende Transaktionen, die wissentlich zugunsten von benannten Personen durchgeführt werden. Diese internationale Reichweite bedeutet nicht, dass das gesamte Eigentum der betroffenen Personen irgendwo auf der Welt beschlagnahmt wurde.

Mit diesen sechs Einträgen zielt Washington auf zwei Formen der Unterstützung ab, die es der Hisbollah zuschreibt: die Verwendung einer karitativen Struktur und die von Handelsunternehmen. Die Entscheidung macht die neuen Bezeichnungen öffentlich, dokumentiert aber zu diesem Zeitpunkt nicht die Ausführung von Blockaden in jedem Land oder ihre gemessenen finanziellen Auswirkungen.

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