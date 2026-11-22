Comboios de Portugal prognostiziert Störungen vom 23. bis 27. November mit möglichen Auswirkungen auf 22 und 28. Der Betreiber veröffentlichte die Mindestfahrpläne von 24 und 25. Es bietet eine vollständige Rückerstattung oder einen kostenlosen Umtausch für bestimmte Kategorien von Tickets unter den angekündigten Bedingungen. Die Tabellen unterscheiden zwischen breiten Linien, Regionalzügen und einigen städtischen Dienstleistungen. Überprüfen Sie jede Reise und Verbindung in den aktualisierten CP-Informationen vor der Abreise.

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Die Lokführer der portugiesischen Gewerkschaft SMAQ rufen vom Montag, 23. bis Freitag, 27. November 2026 zum Streik auf. Comboios de Portugal (CP) prognostiziert Störungen in seinem Netz und warnt, dass sie auch Züge Sonntag 22 und Samstag 28 berühren können. Der Betreiber hat die Mindestfahrpläne für Dienstag 24 und Mittwoch 25 veröffentlicht und sieht die vollständige Rückerstattung oder den kostenlosen Umtausch bestimmter Tickets vor.

Mindestleistungen umfassen 24. und 25. November

CP veröffentlicht separate Tabellen für die Hauptstrecken Alfa Pendular und Intercidades, regionale und interregionale Züge und mehrere Stadtlinien in Lissabon und Porto. In diesen Listen sind die Anzahl, die Bahnhöfe und die Stunden der Züge anzugeben, die im Mindestdienst eingesetzt werden. Sie gelten nicht gleichermaßen für die fünf Streiktage. Auf den breiten Linien und in der regionalen Tabelle enthält die Spalte von 24 nicht immer die gleichen Züge wie die von 25.

Zum Beispiel ist der Zug 528 von Porto-Campanhã nach Lisboa-Santa Apolónia, der um 19.45 Uhr geplant ist, alle zwei Tage im Mindestbetrieb. 126 verlassen Porto-Campanhã um 17:40 Uhr erscheint nur in der Spalte von 24. In der anderen Richtung ist der Zug 723 von Lisboa-Santa Apolónia nach Braga um 19.30 Uhr alle zwei Tage angemeldet. Diese Stunden werden in lokaler Zeit vom portugiesischen Festland angegeben.

In der Agglomeration von Porto decken die Tabellen insbesondere die Linien Marco, Guimarães und Braga ab. In Lissabon umfassen die Listen die Sintra- und Azambuja-Achsen sowie Cascais und Sado. Es geht nicht um U-Bahnen. CP legt fest, dass Dienste zusätzlich zu den aufgeführten fließen können. Das Fehlen eines Zuges in den Tabellen an sich lässt daher nicht den Schluss zu, dass er gestrichen wurde.

Welche Reisenden können umtauschen oder erstattet werden?

Die von CP angekündigte Maßnahme gilt für Tickets, die bereits für die betreffenden Reisen im Rahmen der Alfa Pendular, Intercidade, internationalen, interregionalen oder regionalen Dienste erworben wurden. Der Fahrgast kann eine vollständige Rückerstattung oder einen kostenlosen Umtausch in einen anderen Zug derselben Klasse und in derselben Klasse beantragen. In der Stellungnahme wird diese besondere Maßnahme nicht als auf alle städtischen Titel und Abonnements anwendbar dargestellt.

Für Tickets, die auf der CP-Website oder App gekauft wurden, können Sie im Abschnitt « Als Minhas Viagens » automatisch die Rückerstattung oder den Umtausch bis zu 15 Minuten vor der Abfahrt des Zuges vom Bahnhof anfordern, an dem der Passagier einsteigen soll. Am CP-Zähler kann der Antrag vor oder nach der Reise eingereicht werden, bis zu 10 Tage nach dem Ende des Streiks. CP bietet auch ein Rückerstattungsformular für Verzögerung oder Löschung an, warnt jedoch davor, dass die Antwort länger dauern kann.

Der richtige Reflex vor dem Verlassen

Die fünftägige Kündigungsfrist läuft nicht auf die Schließung des Netzes hinaus. Umgekehrt garantiert der übliche Fahrplan nicht, dass der Zug fährt. Überprüfen Sie Ihre Zugnummer, den Tag und die Abfahrtsstation in CP-Informationen, bevor Sie abfahren. Überprüfen Sie für eine Verbindungsstrecke jeden Abschnitt separat, insbesondere wenn einer der Züge nicht in den Mindestfahrplänen erscheint.

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