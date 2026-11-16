Der Finanzausschuss fordert eine konsolidierte Erklärung der kriegsbedingten Ausgaben, insbesondere im Süden, um den Haushalt 2027 zu prüfen. Ibrahim Kanaan bittet auch um Details zu Darlehen, Spenden und öffentlichen Konten, nachdem die Kredite mehrerer staatlicher Behörden und Verwaltungen im Ausschuss genehmigt wurden.

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Der Parlamentarische Ausschuss für Finanzen und Haushalt forderte am Montag, den 16. November, eine Erklärung der öffentlichen Ausgaben im Zusammenhang mit den Folgen des Krieges, insbesondere im Südlibanon. Unter dem Vorsitz von Ibrahim Kanaan wollte sie diesen Überblick zur Verfügung haben, um den im Haushaltsentwurf 2027 enthaltenen Bedarf zu bewerten, der über die Mittel des Südrates hinausgeht.

Die Sitzung führte zur Genehmigung der Mittel des Generalsekretariats des Rates für Höhere Verteidigung, des Südlichen Rates, des Rates für Entwicklung und Wiederaufbau, der Zentralen Statistikdirektion und der Generaldirektion Staatssicherheit im Ausschuss. Dies ist nicht die Annahme des Haushaltsplans durch das Parlament.

Die betreffenden Agenturen wurden aufgefordert, ausführliche Berichte über ihre Dienstreisen und Ausgaben vorzulegen. Die Herausforderung besteht darin, die beantragten Beträge mit den tatsächlichen Interventionen in Einklang zu bringen, während mehrere Verwaltungen die Verantwortung für die einzelnen Folgen desselben Krieges übernehmen.

Gruppierung von Ausgaben, die über Abteilungen verteilt sind

Die Kommission forderte das Finanzministerium auf, die Ausgaben aller betroffenen Abteilungen und Agenturen zu erheben. Der Anwendungsbereich muss daher über den des Südlichen Rates hinausgehen: Er umfasst unter anderem Krankenhausaufenthaltskosten beim Ministerium für Gesundheit und Soziales sowie öffentliche Arbeiten.

Diese Arbeit wird dazu beitragen, die Bedürfnisse des nächsten Jahres auf einer gemeinsamen Grundlage zu bestimmen. Das Budget einer Agentur reicht nicht aus, um die öffentlichen Bemühungen allein zu berücksichtigen, wenn andere Regierungen Pflege, Haushaltsunterstützung oder Arbeit finanzieren.

Ibrahim Kanaan bezog sich auf einen Betrag von etwa 10 Milliarden Dollar für Schäden, die Libanon, insbesondere im Süden, erlitten habe, und stellte fest, dass dies die der Kommission gemeldete Zahl sei. Dieser Betrag sollte als Bewertung verstanden werden, die während der parlamentarischen Arbeit gemeldet wird, nicht als abschließende Bewertung: Nach Ansicht des Abgeordneten werden die Operationen fortgesetzt und die Daten werden weiterhin überwacht.

Unterscheidung der Ursachen von Schäden

Das Hohe Rettungskomitee seinerseits wurde aufgefordert, zwischen Schäden durch israelische Angriffe und Schäden durch andere Katastrophen zu unterscheiden, einschließlich Schäden an Gebäuden in Tripolis, Kesrouan und anderen Gebieten. Bei dieser Trennung sollten die besonderen Bedürfnisse der einzelnen Interventionskategorien berücksichtigt werden.

Die Situation von Ain Saadé wurde ebenfalls angesprochen. Nach Angaben von Ibrahim Kanaan waren mehr als 49 Familien betroffen. Verbände haben zur Bauverbesserung beigetragen, aber Wohnungszuweisungen und andere finanzielle Verpflichtungen müssen noch abgeschlossen werden.

Darlehen, Spenden und Beweise im Mittelpunkt der Kontrolle

Über die Kriegsschäden hinaus bat die Kommission das Finanzministerium um eine Liste von Darlehen und Spenden. Er beabsichtigt, die im Haushalt vorgesehenen Mittel mit den tatsächlich ausgegebenen Beträgen zu vergleichen, um eine genauere Einschätzung der Finanzierung und ihrer Verwendung zu erhalten.

Die Generaldirektion für Staatssicherheit muss auch schriftliche Erklärungen zu ihren Krankenhaus- und Kraftstoffkosten abgeben. Dieses Klarstellungsersuchen begleitet die Prüfung seiner Gutschriften; Es ist an sich nicht möglich, auf eine Unregelmäßigkeit zu schließen.

Ibrahim Kanaan wies auch darauf hin, dass die Kommission die Rechnungen bis 2022 erhalten habe. Das Panel forderte die Beweise für 2023, 2024, 2025 und 2026 an, um die erforderlichen Vergleiche zu ermöglichen. Da das Haushaltsjahr 2026 noch läuft, sollte dieser Antrag nicht mit der Feststellung einer Verzögerung beim Rechnungsabschluss verwechselt werden.

Die Prüfung des Haushaltsentwurfs wird am Dienstag, dem 17. November, mit den Mitteln des Ministeriums für Energie und Wasser sowie seiner Verwaltungen und Institutionen gemäß dem Parlamentskalender fortgesetzt. Bei den kriegsbezogenen Ausgaben bleibt der nächste erwartete Schritt die Übermittlung der erforderlichen Berichte und Erklärungen, bevor der durch die Mittel für 2027 abgedeckte Bedarf genau gemessen werden kann.

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