Die RATP kündigt die Schließung von 21 Metrostationen in Paris für die Ereignisse am Samstag, den 14. November 2026 an. Châtelet und Les Halles sind ab 10 Uhr und dann 19 weitere Stationen um 11 Uhr in Pariser Zeit betroffen. Zwei Abschnitte der Leitungen 6 und 11 werden ebenfalls unterbrochen. Züge werden keine geschlossenen Bahnhöfe bedienen und Verbindungen werden entfernt. Die Wiederherstellung hängt von der Genehmigung der Polizeipräfektur ab, ohne einen allgemeinen Zeitplan.

5

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Die RATP plant, 21 U-Bahnstationen in Paris am Samstag, den 14. November 2026 auf Antrag der Polizeipräfektur zu schließen. Châtelet und Les Halles sind ab 10 Uhr besorgt. Weitere 19 Stationen sollen um 11 Uhr folgen. Diese Stunden sind die von Paris, 11 Uhr morgens und 12 Uhr mittags in Beirut.

Das am frühen Samstagmorgen konsultierte offizielle Bulletin stellt diese Maßnahmen als Sicherheitsvorkehrungen im Zusammenhang mit Demonstrationen dar. Es kündigt auch zwei Verkehrsunterbrechungen an. Beschränkungen müssen morgens in Kraft treten.

Metrostationen: Châtelet und Les Halles ab 10:00 Uhr

Die erste Welle betrifft zwei Stationen:

Kastanie auf den linien 1, 4, 7, 11 und 14 der u-bahn.

auf den linien 1, 4, 7, 11 und 14 der u-bahn. Die Hallenin zeile 4.

Das Bulletin unterscheidet zwischen Metrostationen. Es erlaubt keine generelle Schließung aller RER-Docks in Châtelet-Les Halles. Reisende, die diese Stange benutzen, müssen ihre Linieninformationen separat überprüfen.

19 zusätzliche Stationen um 11 Uhr

Die zweite Welle umfasst die folgenden Stationen mit den vom Betreiber angegebenen U-Bahnlinien:

Charles de Gaulle-Etoile: linien 1, 2 und 6.

linien 1, 2 und 6. George V., Argentinien und Tuilerien: linie 1.

linie 1. Franklin D. Roosevelt: zeilen 1 und 9.

zeilen 1 und 9. Champs-Elysées–Clemenceau: linien 1 und 13.

linien 1 und 13. Übereinstimmung: zeilen 1, 8 und 12.

zeilen 1, 8 und 12. Reuilly-Diderot: zeilen 1 und 8.

zeilen 1 und 8. Miromesnil: linien 9 und 13.

linien 9 und 13. Ungültig: linien 8 und 13.

linien 8 und 13. Bastille: zeilen 1, 5 und 8.

zeilen 1, 5 und 8. Chemin Vert, Saint-Sébastien-Froissart und Töchter von Calvaire: linie 8.

linie 8. Vaneau: linie 10.

linie 10. Nationalversammlung, Solferino und Rue du Bac: linie 12.

linie 12. Varenne:linie 13.

Die RER A wird auch Charles de Gaulle-Étoile ab 11 Uhr nicht mehr bedienen, bestätigt die offizielle Seite dieser Zeile. Diese Einschränkung bedeutet nicht, die RER A auf ihrer gesamten Reise zu stoppen.

Zwei Abschnitte unterbrochen, Korrespondenz gelöscht

Die Linie 6 wird zwischen Kléber und Charles de Gaulle-Étoile unterbrochen. Die Linie 11 liegt zwischen dem Hôtel de Ville und Châtelet. Das allgemeine Bulletin bietet keinen separaten Zeitplan für diese beiden Unterbrechungen.

In geschlossenen Bahnhöfen werden Züge ohne Halt fahren und Verbindungen werden nicht versichert, sagt RATP. Dadurch kann eine Strecke weiter betrieben werden, ohne dass der Zug an einem bestimmten Bahnhof absteigen oder wechseln kann.

Diese Maßnahmen begleiten den Tag der Demonstrationen am 14. November. In Paris kündigten die Organisatoren einen Kurs Republik-Bastille-Nation an. Das Transportsystem muss von den Ergebnissen der Mobilisierung unterschieden werden, die am Samstagmorgen noch nicht bekannt sind.

Die Wiedereröffnung der Stationen wird von der Genehmigung der Polizeipräfektur abhängen. Im konsultierten Bulletin wird kein allgemeiner Zeitplan angekündigt. RATP und Île-de-France Mobility Informationen müssen kurz vor der Reise überprüft werden, auch für die Rückreise.

Cover: Eintrag von Châtelet fotografiert am 27. November 2016 von Chabe01, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Fotoarchiv, ohne visuelle Verbindung zu den Schließungen vom 14. November 2026. Layout Libnanews unter der gleichen Lizenz.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews