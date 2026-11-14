Libanesische Armee: Kandidaturen ab 16. November

Die libanesische Armee kündigt die Rekrutierung von militärischen und zivilen Spezialisten an. Bewerbungen gehen vom 16. November bis 18. Dezember 2026 in der Karantina-Kaserne von Montag bis Freitag ein. Das Kommuniqué spezifiziert die Bereiche, die Frauen offen stehen, während der Anhang die zu erstellenden Verwaltungsdokumente und Fotos beschreibt. Die Einzahlung ist persönlich und nicht gültig. Die Bewerber müssen die Bedingungen der Klasse und der Spezialität vor der Reise überprüfen.

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Vom 16. November bis einschließlich 18. Dezember 2026 erhalten die libanesischen Streitkräfte Anträge auf Fachrekrutierung. Die Ankündigung des Verteidigungs- und Kommandoministeriums vom 13. November betrifft Militär und Zivilisten. Die Kandidaten müssen ihre eigenen Akten in der Karantina-Kaserne mit Armeemusik von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 14.00 Uhr Libanonzeit einreichen.

Das Verfahren wird durch Wettbewerb für Positionen von Sergeant oder Fach corporal durchgeführt. Das Kommuniqué und sein Anhang geben die Anzahl der Sitze nicht an. Ein Antrag ist daher nicht für die Auswahl oder Ernennung zur Armee qualifiziert.

Libanesische Armee: Welche Profile sind betroffen?

Die Bedingungen für Männer und Frauen sind nicht die gleichen. Laut der Pressemitteilung müssen die Kandidaten ein Diplom in den Bereichen Gesundheit, Beratung, Informationstechnologie oder Elektronik, Telekommunikation besitzen. Das Vorhandensein eines Handels in der allgemeinen Liste bedeutet nicht, dass alle Kategorien ihn beantragen können. Vor der Erstellung ihrer Akten müssen die betreffenden Personen bei der Armee das Alter und die Diplombedingungen überprüfen, die der betreffenden Besoldungsgruppe und Fachrichtung entsprechen.

Eine andere Datei für Zivilisten und Militär

Der Kandidat muss mindestens zehn Jahre libanesisch gewesen sein. Der Text legt auch rechtliche und Verhaltensanforderungen fest. Insbesondere schließt sie bestimmte Verurteilungen aus, auch nach Rehabilitation oder Amnestie. Er forderte eine Verpflichtung zur Unterzeichnung des in den geltenden Vorschriften vorgesehenen freiwilligen Vertrags. Der Text sieht auch schriftliche Verpflichtungen zur politischen Zugehörigkeit vor der Eingliederung vor, mit einer Ausnahme für das Militär.

Für Zivilisten enthalten die Dokumente Einzel- und Familienauszüge des Personenstands, eine Aufenthaltsbescheinigung, eine Bescheinigung über das gute Verhalten des Mukhtar und ein Strafregister. Zwei beglaubigte Kopien des beantragten Diploms sind erforderlich. Diese Liste fasst die wichtigsten Teile zusammen; Die zusätzlichen Anforderungen hängen vom Status des Kandidaten ab.

Die angeforderten Fotografien sind korrekt: fünf im Format 4 × 4 cm, drei vorne und zwei im Profil und zwei im Format 12 × 8 cm, die den gesamten Körper im Stehen zeigen. Die Werbung erfordert aktuelle, unberührte und zertifizierte Fotos. Für militärisches Personal müssen sie in Uniform genommen und vom Kommandanten der Verwaltungseinheit ins Visier genommen werden.

Die Mitglieder müssen auch geplante Dienst- und Lebensaufzeichnungen sowie Disziplinarunterlagen einreichen. Besondere Bedingungen gelten für Freiwillige und Wehrpflichtige, deren Dienst verlängert wurde. Das Dokument unterscheidet zwischen den gewählten Sanktionen und ihrem Berechnungszeitraum: Diese Regeln sollten nicht durch Bedingungen für Zivilisten ersetzt werden.

Teiledaten vor dem Umzug überprüfen

In dem Anhang wird eine Frist von 30 Tagen für die Einreichung der von ihm ausdrücklich bezeichneten Unterlagen festgelegt. Diese Regel bedeutet nicht, dass alle Dokumente, einschließlich Diplome, innerhalb eines Monats ausgestellt worden sein müssen. Die Kandidaten können die Bedingungen und Dokumente einsehen, die von den regionalen Kommandos, Militärstandorten und Kasernen sowie von der offiziellen Armee-Website verlangt werden.

Die Materialien der schriftlichen Tests sind am Ort der Hinterlegung verfügbar. Weder das Datum der Prüfungen noch ihr Zeitplan sind in der Pressemitteilung vom 13. November und ihrem Anhang angegeben.

Archivfoto veröffentlicht im Februar 2025; undokumentiertes Drehdatum. Es zeigt nicht die Rekrutierung vom November 2026. Libanesische Armee, Orientierungsrichtung / Image Bank Libnanews.

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