Frankreich bereitet sich auf einen neuen Samstag der Mobilisierung am 14. November vor. Laurent Nuñez kündigt etwa 70.000 Polizisten und Gendarmen an, wobei das Personal wahrscheinlich noch angepasst wird. In Paris planen mehrere Organisationen eine gemeinsame Route von der Republik zur Nation durch Bastille. Auch die Menschenrechtsliga fordert eine Demonstration. Lokale Maßnahmen wurden ergriffen, um bestimmte Versammlungen zu überwachen, wie die Genehmigung von zwei Drohnen in Metz. Diese Ankündigungen gehen den Ereignissen voraus und stellen keine Bewertung des Tages dar.

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Die Demonstrationen vom 14. November 2026 müssen etwa 70.000 Polizisten und Gendarmen in Frankreich mobilisieren. Laurent Nuñez kündigte am Freitag, den 13. November diesen Plan für den fünften Samstag der Mobilisierung gegen das teure Leben an. In Paris planen mehrere Organisationen, sich auf einer Route von der Republik zur Nation durch Bastille zusammenzuschließen.

Der Innenminister erwartet zwischen 50 und 60 Paraden auf dem Territorium. Diese Schätzungen stellen keine Eigenkapitalbilanz dar. Während seines im fernsehen übertragenen interviews am freitag sagte laurent nuñez, dass die anzahl der strafverfolgungsbeamten während des tages noch in einem treffen diskutiert werden würde.

Ereignisse vom 14. November: ein Gerät als mobil angekündigt

Der Minister plant, die Organisation der vorherigen Samstage mit Einheiten zu erneuern, die in der Lage sind, sich zu bewegen und auf verstreute Gruppen zu reagieren. Er kündigte auch Kontrollen vor den Prozessionen an. Die Risiken von Überschreitungen, auf die im Bericht Bezug genommen wird, sind eine Angelegenheit, die von den Behörden bewertet werden muss, nicht für die Aufzeichnung der Vorfälle, die sich an diesem Samstag ereignet haben.

In Paris laufen mehrere Aufrufe zusammen

Die Koordination der Gelben Gilets gab am Freitag die Vereinbarung der Polizeipräfektur für die Reise Republik-Bastille-Nation bekannt, die am Dienstag hinterlegt wurde. Die CGT bestätigte auch das Fehlen eines Verbots für dieses Ereignis. Die Ile-de-France-Gewerkschaften der CGT, der FSU und der FO planen eine Teilnahme.

Diese Konvergenz vereint unterschiedliche Anforderungen: Kaufkraft, Studienbedingungen, öffentliche Dienste und die Bekämpfung von Gewalt gegen Kinder. Es bedeutet nicht, dass alle Organisationen das gleiche Programm haben. Diese Ankündigungen der Organisatoren beschreiben einen geplanten Kurs, dessen tatsächlicher Fortschritt abzuwarten bleibt.

Die LDH fordert auch

In einer Erklärung vom 9. November fordert die Menschenrechtsliga, sich den Protesten vom 14. November anzuschließen. Er bestreitet den Vorschlag für ein Gesetz über die Vermutung der Selbstverteidigung der Strafverfolgung.

Der Verband ist der Ansicht, dass diese Gesetzgebung die Ermittlungen nach Polizeibeschuss und der schnellen Sammlung von Beweisen schwächen würde. Sie beruft sich auf die Verantwortung der Beamten und die Kontrolle der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des Waffeneinsatzes. Es sind seine Einwände gegen den Text, keine Gerichtsentscheidung, die diese Konsequenzen festlegt.

In Metz eine präzise Zulassung für zwei Drohnen

Lokale Bestimmungen werden nicht mit nationalen Regelungen verwechselt. Ein Dekret des Präfekten der Mosel vom 12. November autorisiert zwei Kameras auf Drohnen am Samstag, den 14. November, ab Mittag. Er zitiert einen Marsch für eine Demonstration in Gaza und skizziert den Überflug auf einer Karte, die die Gebiete von Metz, Longeville-lès-Metz und Montigny-lès-Metz abdeckt.

Die Genehmigung läuft bis zum Ende der Sicherheit und der Wiederherstellung der Verkehrsströme. Der Text schließt Sound Capture und automatisierte Gesichtserkennung aus. Diese Verwaltungsgenehmigung beweist nicht, dass die Geräte bereits verwendet wurden. Es gilt auch nicht für alle französischen Prozessionen.

Coverage: Veranstaltung in Paris, 6. Februar 2020. Fotoarchiv, das nichts mit der Entwicklung des 14. November 2026 zu tun hat. Foto: Jeanne Menjoulet / Flickr, CC BY 2.0. Boxen und redaktionelles Dressing Libnanews.

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