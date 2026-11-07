Paris: 16 Stationen von den Ereignissen betroffen

Update zu geschlossenen Bahnhöfen, Verbindungen und Abschnitten, die am Samstag, dem 7. November, in Paris unterbrochen wurden.

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Das am Samstagmorgen konsultierte RATP-Bulletin listet auf Ersuchen der Polizeipräfektur am 7. November 16 von Schließungen betroffene Stationen auf. Zwei Wellen sind geplant, um 5.30 Uhr und 10 Uhr in Pariser Zeit.

Acht Stationen am frühen Morgen

Die erste Liste umfasst Charles de Gaulle–Étoile, Argentinien, George V, Tuileries, Franklin D. Roosevelt, Champs-Élysées–Clemenceau, Concorde und Miromesnil.

Acht weitere ab 10 Uhr

Der zweite betrifft Oberkampf, Richard-Lenoir, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne, Rue des Boulets, Châtelet und Les Halles.

GemäßbetreiberbulletinZüge werden geschlossene Bahnhöfe passieren, ohne anzuhalten, und Verbindungen werden nicht versichert. Die Wiederaufnahme ihrer Dienste wird von der Genehmigung der Polizeipräfektur abhängen. Es ist kein allgemeiner Wiedereröffnungsplan angegeben.

Zwei Abschnitte wurden ebenfalls unterbrochen

Das Gerät beinhaltet eine Pause zwischen Kléber und Charles de Gaulle–Étoile ab 5:30 Uhr, dann zwischen Châtelet und Hôtel de Ville ab 10 Uhr. Dies sind jeweils die Zeilen 6 und 11, wie inDer Pariser in seinem Transportpunkt veröffentlicht Samstag.

Eine autorisierte Prozession von der Republik zur Nation

Die7. arrondissement rathausbestätigt die angekündigte Abfahrt um 14 Uhr place de la République. Die lizenzierte Route führt Voltaire Boulevard nach Nation. Mehrere getrennte Versammlungen, die von Gelben Gilets Kollektiven vorgeschlagen wurden, wurden verboten, einschließlich der Place de la Concorde.

Um eine Reise vorzubereiten, müssen Sie sowohl den Verkehr der gewählten Linie als auch den Service des Bahnhofs überprüfen, an dem Sie absteigen oder umsteigen möchten. Die angekündigten Schließungen können die Korrespondenz auch dann verhindern, wenn eine Linie weiter zirkuliert. Der RATP-Newsletter sollte vor der Reise erneut eingesehen werden.

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