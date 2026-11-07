Bildung: Streikaufruf am 10. November

Organisationen bereiten sich auf die Fortsetzung der Bewegung in Bildung, Universitäten und Forschung vor.

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15 Bildungs-, Forschungs- und Jugendorganisationen fordern am Dienstag, den 10. November 2026, einen Aktionstag. Ihr Kommuniqué vom 6. November sieht Streiks, Demonstrationen und Kundgebungen vor.

Ein Termin nach den Samstagsdemonstrationen

DieSNES-FSUdiese Frist wurde entsprechend der Inanspruchnahme am 5. November festgesetzt. In seinem aktualisierten Text vom Freitag fordert er auch Mitarbeiter zweiten Grades auf, sich an den Demonstrationen am Samstag, den 7. November, zu Gehältern, Renten, öffentlichen Dienstleistungen und Grundfreiheiten zu beteiligen.

Die Gewerkschaft will eine rasche Wiederaufnahme der Maßnahmen im Bildungsbereich. Er erinnerte daran, dass er wöchentlich angekündigt hatte, so dass die Mitarbeiter kollektiv über lokale Aktionen zwischen nationalen Tagen entscheiden konnten. Dieser Kalender unterscheidet daher die Samstagsveranstaltung, den Dienstag-Sektortag und die Entscheidungen, die dann auf interprofessioneller Ebene getroffen werden könnten.

Löhne, Arbeitsplätze und Bildungsbedingungen

Lgemeinsame beschwerdeinsbesondere fordert er die Anhebung der öffentlichen Gehälter, die Einstellung, die Anstellung und die Renovierung von Gebäuden. Auf der höheren Ebene forderten die Unterzeichner 15.000 Stellen und die Finanzierung der 150.000 Plätze, die sie für vermisst hielten. Diese Zahlen sind ihre Forderungen, keine vom Staat angekündigten Kreationen.

Dieunterzeichnetes dokumentinsbesondere die FSU, FERC-CGT, FNEC FP-FO, SUD Education, Sup Ein Treffen ist am Dienstagabend geplant, um das Follow-up zu diskutieren.

In Rennes wurde ein erster lokaler Termin angekündigt

DieCGT Aktion Ille-et-Vilaineleitet einen Aufruf mit FSU 35, FNEC FP-FO 35 und SUD Education 35 weiter. Für Dienstag kündigen die Organisationen eine Kundgebung um 13 Uhr am Bahnhofsplatz in Rennes an, um der Abteilungsdirektion für nationale Bildung beizutreten, wo sie eine Audienz anfordern. Eine Hauptversammlung wurde um 17 Uhr im Dreieck angekündigt. Diese Zeitpläne sind in Paris Zeit gegeben.

Auf der Gewerkschaftsseite heißt es, dass sich diese Vereinbarungen weiterentwickeln könnten. Sie lud auch Mitarbeiter ein, sich am Montag, dem 9. November, zu treffen, um die Fortsetzung des Streiks zu diskutieren. Die beantragte Anhörung sollte daher nicht als von der Verwaltung bereits angenommener Termin vorgelegt werden.

In diesem Stadium legen diese Texte Aufrufe und Ernennungen fest. Sie erlauben nicht, eine Streikrate, Schließungen von Einrichtungen oder eine Bilanz der Teilnahme für Dienstag bekannt zu geben.

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