Sudan: UNO warnt vor Mangel an Unterkünften

UNHCR und IOM berichten über die Erschöpfung der Bestände für Binnenvertriebene im Sudan. In ihrem Kommuniqué vom 6. November wird der Bedarf an Unterkünften und wichtigen Gütern auf 15,4 Millionen Menschen geschätzt. Nur 936.000 haben bereits Unterstützung erhalten. Die Rückkehr in zerstörte Häuser hält die Nachfrage aufrecht, wenn der Winter naht. Die Notunterkünfte erhielten nur 35 Prozent der erforderlichen 179 Millionen Dollar. IOM behauptet, dass seine Lager jetzt leer sind.

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Notunterkünfte im Sudan können für Millionen von Vertriebenen fehlen. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) und die Internationale Organisation für Migration (IOM) haben diese Warnung am Freitag, den 6. November 2026, ausgelöst. Die Bedürfnisse steigen, da ihre Reserven und die Finanzierung auslaufen, wenn der Winter näher rückt.

In ihrem gemeinsamen Kommuniqué schätzen die beiden Agenturen, dass 15,4 Millionen Menschen Notunterkünfte und wichtige Haushaltsgüter benötigen. Ohne Ressourcen können humanitäre Organisationen nur etwa 10 Prozent der Bevölkerung Priorität einräumen. Zu diesem Zeitpunkt wurden 936.000 Menschen tatsächlich unterstützt.

Diese beiden Indikatoren beschreiben daher nicht die gleiche Realität. Die erste entspricht dem Anteil der für die Intervention ausgewählten Bedürfnisse. Die zweite Maßnahme wird bereits unterstützt, was etwa 6 % des ermittelten Bedarfs entspricht. Die Lücke bleibt beträchtlich, selbst innerhalb des begrenzten Umfangs der vorgeschlagenen Antwort.

Notunterkünfte im Sudan: leere Lager

Aus Khartum schilderte der IOM-Missionsleiter im Sudan, Mohamed Refaat, die Situation auf einer Pressekonferenz der Vereinten Nationen. Seine Organisation verteilte in diesem Jahr über 40.000 Zelte. Aber seine Lager sind jetzt leer, sagte er.

Ihm zufolge kamen am Donnerstag, dem 5. November, sechzehn Lastwagen in Darfur an. Sie trugen jedoch die neuesten verfügbaren Bestände. IOM sucht eine flexible Finanzierung, um ihre Reserven aufzufüllen und die Verteilung in schwer erreichbaren Gebieten fortzusetzen.

Mohamed Refaat berichtete auch von einem besseren humanitären Zugang als vor einem Jahr. Diese Verbesserung reicht nicht aus, um den Mangel zu beheben. Bestimmte Gemeinden erreichen zu können, garantiert nicht mehr die notwendige Ausrüstung, um ihnen zu helfen.

Rückkehr garantiert kein Wohnen

Der allmähliche Rückgang der Zahl der Binnenvertriebenen bedeutet nicht, dass die Bedürfnisse verschwinden. IOM berichtet von 8,6 Millionen Vertriebenen im Sudan und rund 5,2 Millionen Rückkehrern. Diese Zahlen sollten nicht mit denen derjenigen verwechselt werden, die Schutz und Versorgung benötigen.

Familien, die zurückkehren, können Häuser finden, die zerstört oder geplündert wurden. Wasser, Strom und Pflege können ebenfalls fehlen. Laut Mohamed Refaat laufen einige Gefahr, zu gehen, weil es keine Bleibebedingungen gibt. Andere fliehen weiterhin zum zweiten oder dritten Mal.

Kälte erhöht den unmittelbaren Bedarf

Der stellvertretende Vertreter des UNHCR im Sudan, Abubakarr Jalloh, hob die mit dem Winter verbundenen Risiken hervor. Nächte können in Darfur sehr kalt sein. Im Norden des Landes können die Temperaturen unter 10 °C fallen. Säuglinge und ältere Menschen sind besonders gefährdet, wenn sie keine ausreichende Abdeckung und Unterkunft haben.

Der Manager hebt auch die Schutzfunktion von Zelten und Grundausstattung hervor. Ein geschlossener Raum bringt Privatsphäre. Eine Solarlampe erleichtert Nachtreisen. Dazu gehören Frauen und Kinder, die nach Angaben der Agenturen drei Viertel der Vertriebenen ausmachen.

Zwei Finanzierungen, zwei getrennte Defizite

Die kollektive Reaktion auf Unterkünfte erforderte laut UNHCR im Jahr 2026 179 Millionen Dollar. Nur 35 Prozent dieses Betrags wurden finanziert. Dieses spezifische Budget unterscheidet sich vom gesamten humanitären Plan für den Sudan.

Letzteres fordert 2,9 Milliarden Dollar, um 20 Millionen Menschen von 33 Millionen Bedürftigen zu helfen. Die Vereinten Nationen geben an, dass es nur etwa 47 Prozent finanziert wird. Agenturen suchen nun nach Beiträgen, um die Bestände zu erneuern, während Familien weiterhin an Verdrängungsstellen ankommen und in beschädigte Häuser zurückkehren.

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