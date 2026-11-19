In Palästina wird das Gesetzesdekret über personenbezogene Daten am 26. November 2026 in Kraft treten. Die betroffenen Stellen haben jedoch eine gesonderte Frist für die Einhaltung. Diese Chronologie nuanciert den 7amleh-Bericht, dessen Beobachtungen am 1. Oktober vor der Annahme des Textes enden. Das Wachstum der elektronischen Portfolios reicht nicht aus, um den tatsächlichen Zugang zu Zahlungen zu messen. Die Ausnahmen für bestimmte Bankbörsen verhindern auch die Zusage eines individuellen Vetos bei der Übermittlung von Finanzdaten.

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Digitale Zahlungen in Palästina werden sich innerhalb eines neuen Datenschutzrahmens entwickeln. Das Gesetzesdekret Nr. 24 von 2026, unterzeichnet am 12. Oktober und veröffentlicht am 27. Oktober, soll am 26. November in Kraft treten. Dieses Datum markiert jedoch nicht den Abschluss der Einhaltung: Die betreffenden Stellen haben ab der Veröffentlichung 12 Monate Zeit, mit einer möglichen Verlängerung derselben Dauer.

Digitale Zahlungen: zwei getrennte Zeitpläne

Diese Chronologie verändert die Lektüre eines 7amleh-Berichts, der am 4. November veröffentlicht wurde. Basierend auf einer Literaturrecherche und zehn Interviews schließt die Studie ihre Beobachtungen am 1. Oktober ab. Es beschrieb dann das Fehlen eines umfassenden Gesetzes über personenbezogene Daten. Folglich bedeutet die Veröffentlichung des Berichts nicht, dass sein Rechtsstatus spätere Entscheidungen einschließt.

Die Lücke macht nicht alle ihre Beobachtungen ungültig. Der Bericht brachte im Januar 2026 rund 1,4 Millionen elektronische Portfoliokonten auf, darunter 1,07 Millionen in Gaza. Er betonte, dass ihr Wachstum auch die Verschlechterung der Bankenkanäle und den schwierigen Zugang zu Bargeld widerspiegelte. Diese Zahlen beinhalten Konten, keine separaten Personen, und beschreiben nicht die November-Situation allein.

Rechte, aber kein Veto bei jedem Austausch

Das Gesetz sieht Zugriffsrechte, Berichtigungen, bedingte Löschung und Übertragung von Daten vor. Die Zustimmung ist nicht die einzige Grundlage für die Behandlung. Artikel 25 sieht auch Ausnahmen von Zustimmung und Information für bestimmte Bank-, Kredit-, Überweisungs- und Kartentransaktionen im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften vor.

Daher kann ein Benutzer nicht von dem neuen Gesetz abziehen, dass jede finanzielle Übertragung seine individuelle Zustimmung erfordert. Umgekehrt bedeutet eine Ausnahme von der Einwilligung nicht, dass alle anderen Schutzpflichten verschwinden. Die Prüfung umfasst die Art des Vorhabens und die tatsächlich geltenden Bestimmungen.

Die Unterscheidung zwischen der Annahme einer Regel und dem praktischen Ergebnis bleibt unerlässlich. Eine Brieftasche kann geöffnet werden, ohne dass der Inhaber zu gegebener Zeit über eine Verbindung oder Zugang zu Bargeld verfügt. Die Anzahl der Konten und der Legislativzeitplan beantworten zwei verschiedene Fragen. Um die erbrachte Dienstleistung zu bewerten, müssen die konkreten Zahlungsbedingungen und die im Falle von Schwierigkeiten verfügbaren Verfahren überprüft werden.

Illustration: Jabaliya, 31. Mai 2024. Foto von Hussein Jaber / UNRWA, CC BY-SA 3.0 IGO, unverändert. Es stellt keine Zahlung oder die Situation vom November 2026 dar.

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