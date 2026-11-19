Samir Geagea fordert die libanesischen Behörden auf, die Militär- und Sicherheitsbeamten der Hisbollah zu hören, nachdem fünf Personen im Norden strafrechtlich verfolgt wurden. Seine Erklärung vom 19. November fordert eine Ausweitung der Untersuchung. Sie stellt keine gerichtliche Entscheidung dar und greift der Schuld von Personen nicht vor.

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Am Donnerstag, den 19. November, forderte Samir Geagea, dass die Untersuchung der fünf im Nordlibanon verhafteten Personen auf die Militär- und Sicherheitsbeamten der Hisbollah ausgedehnt wird. Der Führer der libanesischen Streitkräfte fordert ihre Anhörung. Ihre Erklärung stellt eine politische Forderung dar, nicht die Ankündigung einer von den Gerichten beschlossenen Vorladung.

Geagea fordert Anhörungen über die fünf Befehle hinaus

In seinem Text erzählt Samir Geagea von der Strafverfolgung von fünf Personen, die in einem isolierten Gebiet zwischen Bcharré, Kura und Batrun festgenommen wurden. Er berichtet, dass der Regierungskommissar des Militärgerichts ihnen vorwarf, eine bewaffnete Gruppe zu bilden, Mitglieder zu rekrutieren, Ausrüstung zu liefern und Waffen zu liefern.

Der Führer der libanesischen Streitkräfte fordert die Behörden auf, die Ermittlungen über die Festgenommenen hinaus fortzusetzen. Nach seiner Argumentation würden diese zu einer breiteren Organisation gehören, deren Beamte gehört werden sollten. Er wirft den Behörden Selbstgefälligkeit vor und fordert sie auf, ihre Haltung zu ändern.

Forderungen an den Leiter der libanesischen Streitkräfte

Zur Unterstützung seiner Behauptung behauptet Geagea, dass die fünf Personen ihre Mitgliedschaft in der Hisbollah anerkannten. Er behauptet auch, dass Parteifunktionäre diese Mitgliedschaft bestätigt und ihre Freilassung beantragt haben. Diese Aussagen sind in seiner Aussage enthalten; sie werden hier nicht als durch Urteil festgestellte Feststellungen dargestellt.

Geagea kam zu dem Schluss, dass der Fall nicht auf eine Gruppe von fünf Personen beschränkt werden könne. Sie fordert und überträgt die Verantwortung den Verantwortlichen für die Militär- und Sicherheitsstrukturen der Hisbollah. Diese Herausforderung bleibt die eines politischen Führers.

Die Angeklagten profitieren von der Unschuldsvermutung. Die Existenz von Strafverfolgungen stellt keine Verurteilung oder einen Beweis für die Verantwortung der Führer dar, von denen Geagea wünscht, dass sie gehört werden. Seine Intervention fordert eine Ausweitung der Untersuchung; das Kommuniqué bietet keine gerichtliche Entscheidung, die solche Anhörungen anordnet.

Archivfoto: Samir Geagea beim Start des Wahlkampfes am 14. März 2022. Archiv Libnanews. Dieses Bild stellt keine Gerichtsverhandlung dar.

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