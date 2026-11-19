Nepal und Bhutan wollen den Bergen einen nachhaltigen Platz in den Klimaverhandlungen geben. Ihr Vorschlag für die COP31 befasst sich mit den Auswirkungen der Erwärmung, einschließlich einer Überschreitung von 1,5°C, auf Gletscher, Ökosysteme und Höhenpopulationen. Für den Libanon geht es nicht um

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Nepal und Bhutan wollen den Bergen einen nachhaltigen Platz in den Klimaverhandlungen geben. Ihr Vorschlag für die COP31 befasst sich mit den Auswirkungen der Erwärmung, einschließlich einer Überschreitung von 1,5°C, auf Gletscher, Ökosysteme und Höhenpopulationen. Für den Libanon geht es nicht um Himalaya-Gletscher: Sie beinhalten die saisonale Schnee- und Wasserverfügbarkeit.

Ein Vorschlag, noch kein verabschiedetes Programm

Der Text beider Länder, der Ende Oktober an das Sekretariat der Klimakonvention der Vereinten Nationen übermittelt wurde, fordert einen regelmäßigen politischen Dialog und ein Arbeitsprogramm zu Bergen. Es verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse, Anpassungsbedarf und Finanzierung. Diese Einlage ist weder eine kollektive Entscheidung noch eine Zuweisung von Mitteln.

Die COP31-Präsidentschaft hat nach der Annahme der Tagesordnungen am 9. November Konsultationen zu diesem Thema eingeleitet. In einem Beschlussentwurf vom 16. November um 12:40 Uhr schlägt eine Passage ein Programm für Berge und Gletscher sowie einen hochrangigen Dialog auf der COP32 vor. Das Dokument erwähnt jedoch ausdrücklich unbearbeitete Projekte und enthält noch Elemente, die abgeschlossen werden müssen. In den am Morgen des 19. November eingesehenen Dokumenten wird dieser Mechanismus nicht als angenommener Beschluss dargestellt.

Im Libanon ist Schnee eine saisonale Reserve

Eine 2021-Forschung zum Libanon und Antilibanon rekonstruierte die Schneedecke für 2010-2017 und kombinierte atmosphärische Modelle mit Satellitenbeobachtungen. Es unterstreicht seine hohe Variabilität von Jahr zu Jahr. In dieser Rekonstitution liegt die maximale Speicherung von Wasser in Form von Schnee hauptsächlich zwischen 2.200 und 2.500 Metern.

Die Erwärmungsempfindlichkeit ist insbesondere auf die Nähe der Schneedecketemperaturen zur Null-Grad-Schwelle zurückzuführen. Diese Reserve baut sich im Winter auf und setzt dann beim Schmelzen Wasser frei. Eine Änderung ihrer Dauer oder ihres Volumens kann daher den Wasserverfügbarkeitsplan über den einzigen weißen Bereich hinaus verändern, der auf den Spitzen sichtbar ist. Die Studie beschreibt jedoch kein Schneemaß vom November 2026.

Becken, die nicht alle gleich reagieren

Die Verbindung zwischen Berg und Angebot ist nicht auf eine einzige Formel beschränkt. Eine 2020-Studie der Karstquelle von Qashqush, nördlich von Beirut, baut auf mehr als drei Jahren kontinuierlicher Überwachung auf. In den getesteten Szenarien scheint dieses System aufgrund des begrenzten Einflusses des Schnees auf seine Strömung empfindlicher auf einen Rückgang des Regens als nur auf die Erwärmung zu reagieren.

Die beiden Ergebnisse widersprechen sich nicht: das eine bezieht sich auf die Dynamik der Schneedecke von Bergketten, das andere auf die Funktionsweise eines bestimmten Grundwasserleiters. Gesteine, unterirdische Reserven und Infiltrationswege verändern die lokale Reaktion. Eine direkte Übersetzung der Schlussfolgerungen zu den Himalaya-Gletschern in den Libanon würde diese Unterschiede verschleiern.

Der von Nepal und Bhutan befürwortete Fall eröffnet somit eine konkrete Frage für die Mittelmeerländer: Wie können sie ihre Berge besser beobachten und diese Daten in die Wasserpolitik umsetzen? Der Übergang von dieser Frage zu einer internationalen Vereinbarung hängt immer noch vom endgültig angenommenen Text ab. Zu diesem Zeitpunkt wird aus den untersuchten Dokumenten keine neue libanesische Finanzierung abgeleitet.

Schneehafte Landschaft mit Zedern, Fotoarchiv Libnanews. Datum des Schießens nicht festgelegt; kein Schneezustand vom November 2026.

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