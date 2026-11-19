Für 403 US-Rechenzentren schätzte eine Studie den Stromverbrauch zwischen Mai 2024 und April 2025 auf etwa 82 Terawattstunden. Die zugewiesenen Emissionen erreichen im zentralen Szenario 25,7 Millionen Tonnen CO2. Umfang, Methode und Revisionen von Berechnungen erfordern mehrere Vorsichtsmaßnahmen.

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Wie viel Strom wird von den größten US-Rechenzentren verbraucht und welche Emissionen werden ihnen zugewiesen? Eine am 16. November 2026 veröffentlichte Studie liefert eine detaillierte Schätzung für 403 Anlagen. Sein zentrales Szenario ist etwa 82 Terawattstunden über 12 Monate oder 1,8 Prozent des US-Stromverbrauchs und 25,7 Millionen Tonnen CO2. Diese Zahlen beschreiben einen genauen Umfang zwischen Mai 2024 und April 2025, nicht die globale Bilanz der künstlichen Intelligenz im Jahr 2026.

Rechenzentren: eine Stichprobe, mehrere Szenarien

Das in Harvard ansässige Team hat Einrichtungen anhand standortspezifischer Informationen und Satellitenbilder identifiziert. Es schätzte dann ihre elektrische Aktivität. Das Ergebnis stammt nicht aus einer erschöpfenden Sammlung der Zähler in jedem Zentrum: Es hängt von Lastszenarien ab, d.h. Annahmen über ihren Betriebsgrad.

Diese Unterscheidung erklärt den veröffentlichten Bereich. Basierend auf Annahmen liegt der Verbrauch von 403 Anlagen zwischen 68 und 99 Terawattstunden. Das zentrale Szenario ist ein Bezugspunkt zwischen diesen Annahmen, nicht eine genaue Maßnahme für jedes Gebäude. Eine installierte Leistung, die eine Kapazität beschreibt, muss auch von der tatsächlich über einen Zeitraum verbrauchten Energie unterschieden werden.

Der Standort zählt so viel wie das verbrauchte Volumen

Die Emissionen werden berechnet, indem der Strommix ihrer Region den Anlagen zugeordnet wird. Diese Methode verwendet jährliche Durchschnittswerte. Es folgt nicht stündlich dem physischen Ursprung des Stroms, der bei jedem Server ankommt.

Die wissenschaftliche Veröffentlichung beschreibt diese Mischung: Etwa 54% des zugeteilten Stroms stammen aus fossilen Brennstoffen, 21% aus Kernkraft und 25% aus erneuerbaren Energien. Virginia konzentriert 142 Probenzentren, vor Oregon mit 56 und Ohio mit 38. Mit rund 21 Terawattstunden macht sie allein fast ein Viertel des geschätzten Verbrauchs aus.

Bei vergleichbarem Berechnungsvolumen kann somit der Standort und das umliegende elektrische System die zugeordnete Bilanz ändern. Diese Buchführung ergibt jedoch nicht automatisch, welche zusätzliche Anlage ohne ein Zentrum betrieben oder geschlossen worden wäre. Eine durchschnittliche Zuordnung und ein Maß für die Auswirkungen eines Vergleichsbeschlusses beantworten nicht dieselbe Frage.

Überarbeitete Zahlen, nicht alle Versionen kombiniert

Die öffentliche Einlage der Forscher erklärt eine wesentliche methodische Präzision: Die Hauptrechnung verwendet die gesamte Stromerzeugung in ihrem Nenner, einschließlich der Kernenergie und der erneuerbaren Energien. Die auf die Verbrennungsproduktion beschränkte Berechnung wird als Diagnose beibehalten, nicht als Grundlage für die Hauptergebnisse.

In dieser Version erreicht die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität der untersuchten Zentren etwa 314 Gramm CO2 pro Kilowattstunde, verglichen mit einer nationalen Referenz von etwa 348 Gramm. Die höheren Zahlen in einer Juni-Vorveröffentlichung sollten daher nicht mit den endgültigen November-Ergebnissen vermischt werden.

Die öffentlichen Akten geben ein zentrales Szenario von 81,8 Terawattstunden und 25,7 Millionen Tonnen CO2. Sie werden verwendet, um regionale Summen und Berechnungsannahmen zu überprüfen. Auf der anderen Seite unterliegen die genauen Adressen, Kontaktdaten und kommerziellen Merkmale der Einrichtungen weiterhin Sendebeschränkungen. Die Verfügbarkeit des Codes bedeutet nicht, dass alle Originaldaten öffentlich sind.

Was die Studie nicht erlaubt, AI zuzuordnen

Diese Infrastrukturen haben mehrere Anwendungen: Remote-Computing-Dienste, Speicherung und Berechnung, einschließlich künstlicher Intelligenz. Harvard stellt fest, dass die verfügbaren Daten den Konsum nicht vom Konsum generalistischer Nutzungen von den auf KI spezialisierten Aktivitäten trennen. Die 82 Terawattstunden allein Gesprächsrobotern zuzuschreiben, wäre daher falsch.

Die Stichprobe umfasst auch nicht alle US-Anlagen. Und der Zeitraum endete im April 2025. Die Forscher schätzen, dass die Expansion seitdem wahrscheinlich den Bedarf erhöht hat, aber ihre Studie liefert keine gemessene Gesamtsumme für November 2026.

Schließlich quantifiziert die Arbeit nicht direkt die gesundheitlichen Auswirkungen. Es bietet eine Grundlage für die Untersuchung der Beziehungen zwischen Rechenstandorten, Stromnetzen und Emissionen, nicht eine Zählung von Krankheiten, die auf die Zentren zurückzuführen sind. Um ein konkretes Projekt zu beurteilen, bleibt es notwendig, seine Aktivität, sein Angebot und seine lokalen Auswirkungen zu kennen, anstatt den nationalen Durchschnitt dieser Stichprobe mechanisch anzuwenden.

Illustrationsfoto: Computercode auf einem Bildschirm, 5. Mai 2016. Markus Spiske / Pexels. Es stellt keines der untersuchten Zentren dar.

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