Ein im Juni 2026 unterzeichneter Vertrag organisierte die Lieferung von Personal an die nordlibanesische Wasserbehörde bis Juni 2027. In den Spezifikationen sind soziale und administrative Verpflichtungen festgelegt. Ihre Registrierung beweist nicht ihre Leistung und stellt keine Entscheidung über die Amtszeit der von diesem Vertrag betroffenen Arbeitnehmer dar.

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Labour on demand in den nördlichen Wasserdiensten ist nicht nur eine soziale Nachfrage: Sie entspricht einem identifizierbaren öffentlichen Markt. Das Register der Behörde für das öffentliche Beschaffungswesen beschreibt einen Vertrag über die Lieferung von Personal an die nordlibanonische Wasserversorgungsanlage, der am 1. Juni 2026 unterzeichnet wurde, mit einer Frist von 1. Juni 2027. Dies stellt keine Integration seiner Arbeitnehmer in die ständigen Arbeitskräfte dar.

Ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen

Das im März 2026 angekündigte Verfahren umfasst sehr unterschiedliche Funktionen: Engineering, Stationsbetrieb, Wartung, Metering, Distribution, Arbeits- und Verwaltungsaufgaben. Die Einrichtung kauft ein Arbeitskräfteangebot von einem Auftragnehmer. Dieses Blatt bezieht sich nicht auf einen öffentlichen offiziellen Einstellungswettbewerb.

Diese Architektur erklärt die Unterscheidung im Mittelpunkt der Debatte: Die Arbeit in den Einrichtungen einer öffentlichen Institution bedeutet nicht automatisch, direkt von ihr beschäftigt zu werden. Das Vertragsblatt legt das Bestehen und die Laufzeit des Vertrags fest. Es gibt keinen individuellen Status der Arbeitnehmer, ihre Betriebszugehörigkeit oder die tatsächlich erhobenen Beträge.

Soziale Verpflichtungen im Buch

Gemäß den Spezifikationen muss der Dienstleister gemäß den geltenden Vorschriften dem Nationalen Sozialversicherungsfonds angeschlossen sein und seine Namen und Registrierungsnummern übermitteln. Sie sieht monatliche Berichte über Familienzulagen, Anwesenheits- und Transportzulagen sowie die Überwachung der Anwesenheit vor.

Im gleichen Dokument heißt es, dass die Leistungen nicht kontinuierlich garantiert werden. Der Betrieb kann im Rahmen des Marktes Personal anfordern, das seinen Bedürfnissen entspricht. Der Text umfasst auch Ersatzlieferungen, um die Übertragung von Zuständigkeiten zu erhalten. Diese vertraglichen Verpflichtungen müssen von ihrer Erfüllung unterschieden werden: Eine Spezifikation beweist nicht, dass jedes Recht respektiert oder verletzt wurde.

Beschäftigungsstabilität bleibt ein separates Thema

Anträge auf einen sicheren Status werden daher nicht mit der bloßen Erneuerung eines Marktes verwechselt. Der Vertrag regelt die Bereitstellung von Personal für einen bestimmten Zeitraum; Er regelt nicht allein den möglichen Übergang zu dauerhafter Beschäftigung. Ebenso ist die Veröffentlichung einer Zugehörigkeitsverpflichtung nicht ausreichend, um die tatsächliche Situation jedes Arbeitnehmers bei der CNSS zu ermitteln.

Um die tatsächlich angewandten Bedingungen beurteilen zu können, sollten die Marktvorschriften mit Anwesenheitslisten, Zahlungen und Sozialerklärungen verglichen werden. Keines dieser einzelnen Dokumente wird durch die konsultierte öffentliche Akte bereitgestellt. Das Register erlaubt uns jedoch, die Debatte genau zu verorten: Es befasst sich mit den Bedingungen für eine ausgelagerte Tätigkeit, die für den Betrieb von Dienstleistungen unerlässlich ist, und nicht mit einer bereits beschlossenen Amtszeit.

Illustration: Chabrouh Dam in Faraya, 1. Oktober 2017. Illustration der hydraulischen Infrastruktur außerhalb des Umkreises des nordlibanonischen Wasserbetriebs; Dieses Foto zeigt weder seine Installationen noch seine Arbeiter. FOSS-the-world, CC BY-SA 4.0. Größeres ganzes Foto, Libnanews Dressing unter der gleichen Lizenz. CC BY-SA 4.0

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