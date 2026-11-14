Die UNO gibt die Ankunft von Amina Mohammed in Beirut am Wochenende des 14. und 15. November bekannt. Der stellvertretende Generalsekretär muss mit humanitären Akteuren, libanesischen Beamten und UNIFIL-Personal zusammentreffen. Psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung sind das erste Ziel, das im Greentree-Plan von 2025 angekündigt wurde. Es wird kein detaillierter Zeitplan oder tatsächliche Ankunft bestätigt. Die anfängliche Finanzierung des Programms sollte nicht mit neuer Hilfe für Libanon verwechselt werden.

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Amina Mohammed wird am Wochenende des 14. und 15. November in Beirut erwartet. Die Vereinten Nationen kündigten den Schritt am 13. November 2026 an und stellten psychische Gesundheit und psychosoziale Unterstützung in den Mittelpunkt des Programms. Gespräche mit libanesischen Behörden und UNIFIL-Personal sind ebenfalls geplant. Die Ankündigung bestätigt keine bereits erfolgte Ankunft.

Amina Mohammed von humanitären Akteuren erwartet

Der stellvertretende Generalsekretär der Vereinten Nationen sollte Projekte besuchen, die sich an von Krisen betroffene Bevölkerungsgruppen richten, einschließlich vertriebener Gemeinschaften. Sie muss sich mit Pflegekräften, humanitären Partnern und Interessengruppen an vorderster Front treffen. Dieser Austausch umfasst den Zugang zu psychologischer Unterstützung sowie die Unterstützung von Fachkräften, die Stress und Trauma ausgesetzt sind.

Die Verschiebung ist Teil des Greentree-Beschleunigungsplans. An diesem Programm sind das Büro der Vereinten Nationen für Partnerschaften, WHO, UNICEF, UNHCR und das Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten beteiligt. Amina Mohammed und Julia Gillard, Präsidentin von Wellcome, nahmen an der Vorbereitung mit internationalen Experten teil.

Ein Programm, das 2025 gestartet wurde, kein neuer Umschlag

Die Vereinten Nationen führten Greentree am 23. September 2025 mit einem geplanten Start im Tschad und Libanon ein. Das Projekt verlängerte ein Treffen im November 2024. Der für dieses Wochenende angekündigte Besuch betrifft daher eine bereits eingeleitete Initiative und nicht die Schaffung eines zuvor nicht vorhandenen Programms.

Zum Zeitpunkt des Starts kündigte Wellcome eine Verpflichtung von 13,2 Millionen US-Dollar an. Diese Finanzierung sollte den Start der Initiative, die Erforschung und Anpassung von Interventionen an lokale Kontexte unterstützen. Dies war kein allein für den Libanon zugesagter Betrag. Dieser Betrag von 2025 ist auch keine neue Hilfe, die während der Reise im November 2026 gewährt wurde.

Die von Wellcome vorgestellten Ziele sind konkret: psychologische Interventionen zu entwickeln und zu bewerten, die mehr Menschen angeboten werden können, und sie dann in humanitäre Dienste zu integrieren. Bildung und Schutz gehören zu den betroffenen Sektoren. Das Programm umfasst auch die Ausbildung von Fachkräften und die Stärkung der nationalen Politik. Diese Ziele beschreiben den Handlungsrahmen, nicht eine Bewertung der bereits im Libanon erzielten Ergebnisse.

Treffen der Regierung und der UNIFIL

Amina Mohammed muss auch mit hochrangigen Regierungsvertretern und dem Team der Vereinten Nationen im Land sprechen. Ein Treffen mit UNIFIL-Personal wurde angekündigt, um das Engagement der Friedenstruppen zu begrüßen und die Unterstützung der Vereinten Nationen für die Stabilität im Südlibanon zu bekräftigen.

In dem veröffentlichten Programm sind weder der Zeitplan der Interviews noch die zu besuchenden Stätten festgelegt. Sie stellt auch keine Entscheidung über die Zukunft der UNIFIL vor. Die tatsächlichen Schritte und alle neuen Verpflichtungen müssen von dieser Reisemitteilung unterschieden werden.

Archivfoto: Amina J. Mohammed in Washington, 18. April 2024. Freddie Everett / US State Department, Public Domain. Dieses Bild zeigt nicht den im November 2026 in Beirut angekündigten Besuch.

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