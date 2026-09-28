Was Washington von Nawaf Salam erwartet: die drei Themen, die das Treffen mit Marco Rubio belasten

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Nawaf Salam kommt mit einer schwierigeren Gleichung in Washington an als nur eine Bitte um US-Unterstützung. Der libanesische Premierminister sucht Druck auf Israel, verhindert eine weitere Expansion des besetzten Gebiets im Süden, belebt einen sich verlangsamenden Verhandlungsprozess und bereitet sich auf die Zeit nach der UNIFIL vor. Auf der anderen Seite sollte die US-Regierung die Diskussion auf drei Themen reduzieren, die viel direkter mit dem Funktionieren des libanesischen Staates zusammenhängen: die Waffen der Hisbollah, die ausschließliche Rolle der Armee an den Grenzen und die Schaffung eines Mechanismus, der verhindern kann, dass ein lokaler Vorfall eine neue Konfrontation auslöst.

Das geplante Treffen mit Außenminister Marco Rubio steht somit am Schnittpunkt zweier Tagesordnungen, die nicht vollständig miteinander verschmelzen. Beirut will Garantien für israelisches Verhalten, bevor es im Süden weitere Fortschritte machen kann. Washington erwartet, dass der Libanon das Prinzip der staatlichen Souveränität in konkrete Bestimmungen umwandelt. Zwischen den beiden liegt ein Gebiet, in dem die libanesische Armee stationiert werden muss, in dem Israel Positionen hält und Operationen durchführt und in dem die Hisbollah sich weigert, ihre Abrüstung als unabhängige Voraussetzung für den israelischen Rückzug zu betrachten.

Von New York nach Washington, eine Änderung der Registrierung

In New York verteidigte Nawaf Salam eine relativ klare Doktrin vor den Vereinten Nationen. Der Staat muss die Kontrolle über sein Territorium zurückgewinnen, der Libanon muss den israelischen Rückzug erwirken, und die Entscheidungen über Krieg und Frieden müssen von den Institutionen getroffen werden. Die Washington-Sequenz ist operativer. Es geht nicht mehr nur darum, Grundsätze festzulegen, sondern wie sie angewendet werden können.

Der Besuch kommt zu einer Zeit, in der der libanesisch-israelische Verhandlungsprozess Anzeichen von Atemnot zeigt. Die Aussicht auf ein neues Treffen bleibt ungewiss. Insbesondere wartet Beirut darauf zu wissen, wann eine achte Verhandlungsrunde stattfinden könnte und ob militärische Gespräche mit den Parteien in den Vereinigten Staaten stattfinden könnten. Mehrere Szenarien kursieren, aber es wurde noch kein fester Zeitplan im Libanon vor Salams Vertreibung kommuniziert.

Diese Unsicherheit wird durch den israelischen Kalender noch verschärft. Die für den 27. Oktober geplanten Parlamentswahlen bringen Israel einer Zeit näher, in der Sicherheitsentscheidungen stark von der Innenpolitik beeinflusst werden können. In Beirut befürchten einige daher, dass sich das Zeitfenster für die Wiederaufnahme der Verhandlungen bald schließen wird.

Gleichzeitig gehen die israelischen Operationen im Süden weiter. Die Möglichkeit einer Erweiterung des von der israelischen Armee kontrollierten Gebiets ist eines der wichtigsten libanesischen Anliegen. Das Problem sind nicht mehr nur einmalige Streiks. Es geht um die mögliche Umwandlung bestimmter militärischer Stellungen in nachhaltigere territoriale Regelungen.

In diesem Zusammenhang muss Salam Rubio fragen, was Washington zu tun bereit ist, um eine solche Entwicklung zu verhindern.

Erste Datei: Die Zeit spielt gegen den Status quo bei Waffen

Nach Informationen, die über die Vorbereitung des Treffens gesammelt wurden, sollte die erste amerikanische Botschaft die Waffen der Hisbollah betreffen.

Seit Monaten weisen die libanesischen Behörden auf die Gefahr einer internen Konfrontation hin, um zu erklären, mit welcher Vorsicht sie mit diesem Thema umgehen. Das Argument ist nicht unbegründet. Die Entwaffnung einer Organisation mit einer wichtigen politischen, sozialen und militärischen Basis kann nicht als bloße Verwaltungsoperation betrachtet werden. Eine Entscheidung, die ohne ausreichende politische Einigung getroffen wird, könnte zu einer großen Krise führen.

Aber Washington würde denken, dass Klugheit nicht zu einem permanenten Regierungsprinzip werden kann.

Die amerikanische Idee ist einfach: Was als vorübergehende Rechtfertigung akzeptiert werden kann, riskiert im Laufe der Zeit, das Prinzip zu untergraben, das Beirut angeblich wiederherstellen will. Wenn der Staat erklärt, dass er über die militärische Entscheidung allein verfügen muss, während er auf unbestimmte Zeit eine Situation aufrechterhält, in der eine andere Kraft ihre Waffen und strategische Autonomie behält, wird die Kluft zwischen Prinzip und Realität immer schwieriger zu verteidigen.

Das Problem, von Washington aus gesehen, wäre daher nicht nur militärisch. Es würde die Definition der libanesischen Souveränität betreffen. Solange zwei Entscheidungszentren in Kriegs- und Sicherheitsfragen koexistieren können, werden ausländische Partner weiterhin die Fähigkeit des Staates in Frage stellen, seine Verpflichtungen durchzusetzen.

Diese Lesart widerspricht direkt der der Hisbollah. Naim Kassem verband erneut jede Diskussion über Waffen mit dem israelischen Rückzug, der Rückkehr der Einwohner und der Situation im Süden. Die Partei weigerte sich, Abrüstung als Vorbedingung zu etablieren, während Israel Positionen auf libanesischem Territorium beibehielt und seine Operationen fortsetzte.

Die Abweichung betrifft daher nicht mehr nur die Endbestimmung. Es geht um die Abfolge der Phasen.

Beirut wünscht sich israelische Fortschritte bei der politischen Ermöglichung einer schrittweisen Behandlung der Waffenfrage. Washington wünscht, dass die libanesischen Aktionen greifbar genug sind, um Israel zum Rückzug zu bewegen. Israel seinerseits verbindet seinen Rückzug mit Garantien der Kontrolle des Territoriums durch die libanesische Armee.

Jeder bittet sich gegenseitig, anzufangen.

Salam-Dilemma: Souveränität ohne innere Konfrontation

Für Nawaf Salam besteht die Herausforderung darin, gleichzeitig zwei Ideen zu verteidigen, die in Spannung geraten können. Erstens muss der Staat das Waffenmonopol und die militärische Entscheidung zurückgewinnen. Die zweite ist, dass diese Wiederherstellung nicht zu einem inneren Krieg führen kann.

Der Premierminister hat bereits das Prinzip eines einzigen Staates verteidigt, der befugt ist, im Namen des Libanon zu verhandeln. Außenminister Youssef Raggi bestand ebenfalls auf der Rückgabe der Entscheidung an die Regierung. Er glaubt, dass die Weigerung der Hisbollah, über die Konzentration von Waffen in den Händen des Staates zu diskutieren, den Prozess besonders schwierig macht.

Aber Doktrin ist nicht genug, um einen Zeitplan zu schaffen.

Washington sollte daher nicht nur wissen, was die Regierung erreichen will, sondern auch, wie sie dies zu tun gedenkt. Welche Schritte können ohne Konfrontation unternommen werden? Welche Rolle sollte der politische Dialog spielen? Was kann die Armee erreichen? Welchen Sektoren sollte Priorität eingeräumt werden? Und vor allem, welche Verpflichtungen kann der Staat eingehen, die er mit Sicherheit umsetzen kann?

Aus diesem Grund kann die Begegnung mit Rubio schwieriger werden als ein klassischer Souveränitätsaustausch. Beide Beamten können sich auf den allgemeinen Grundsatz einigen, während sie gleichzeitig tief in Bezug auf die Geschwindigkeit seiner Anwendung auseinandergehen.

Zweiter Fall: Washington will die Armee allein an den Grenzen

Die zweite erwartete Botschaft ist klarer. Washington glaubt, dass die Grenzsicherheit in der alleinigen Verantwortung der libanesischen Armee und der staatlichen Institutionen liegen muss.

Diese Position geht über die bloße Arbeitsteilung vor Ort hinaus. Es entspricht einem libanesischen Staatskonzept für die Zeit nach der Stabilisierung der Front. Die Armee sollte nicht nur eine zusätzliche Kraft neben anderen Akteuren sein. Es sollte die Referenzmilitärbehörde werden.

Diese Unterscheidung ist von grundlegender Bedeutung. Das Hinzufügen von Soldaten in den Süden regelt nichts, wenn mehrere Strukturen gleichzeitig ihre eigenen Befehlsketten und ihre eigenen Handlungsfähigkeiten beibehalten. Das von Washington angestrebte Modell basiert daher auf einer erkennbaren Verantwortung: Wenn sich ein Vorfall an der Grenze ereignet, muss nur eine libanesische Institution in der Lage sein, sich dafür zu verantworten.

Dieser Ansatz erklärt auch die amerikanischen Vorbehalte, die bei einigen Post-UNIFIL-Vorschlägen auftreten könnten. Beirut strebt eine internationale Präsenz an, die in der Lage ist, die Armee zu begleiten, die Situation zu beobachten und Verstöße zu dokumentieren. Aber Washington würde keinen Mechanismus sehen wollen, der eine neue Vielfalt von Entscheidungszentren schaffen würde.

Die Debatte konzentriert sich daher nicht nur auf die Nationalität von Soldaten, die Friedenstruppen ersetzen könnten. Es geht um ihre Zuständigkeiten.

Eine internationale Truppe kann die Armee beobachten, verifizieren, Kontakte erleichtern oder logistisch unterstützen. Sie sollte aus amerikanischer Sicht den Staat bei der Ausübung der Souveränität nicht ersetzen.

Genau hier wird der Post-UNIFIL-Prozess sowohl institutionell als auch militärisch.

Nach der UNIFIL nähert sich ein Notfall

Das UNIFIL-Mandat läuft Ende des Jahres aus. Der Libanon steht vor einem unmittelbaren Problem mit dieser Frist. Es genügt nicht zu entscheiden, dass eine andere Kraft ihren Platz einnehmen wird. Ein neuer internationaler Rahmen erfordert einen rechtlichen, politischen und operativen Rahmen.

Beirut will ein Vakuum vermeiden. Die libanesische Armee muss in der Lage sein, ihren Einsatz südlich des Litani-Flusses fortzusetzen, aber ihre Ressourcen und ihre Sensibilität machen es wünschenswert, dass die Behörden ihre internationale Unterstützung beibehalten.

Youssef Raggi beabsichtigt, in Washington die Möglichkeit einer internationalen Truppe zu diskutieren, um die UNIFIL zu ersetzen. Die Bemühungen, die derzeitige Mission einfach zu verlängern, waren nicht erfolgreich. Also müssen wir über eine andere Formel nachdenken.

Die Ersetzung von UNIFIL kann jedoch nicht durch ein einfaches bilaterales Abkommen geregelt werden. Die derzeitigen Regelungen beruhen auf Beschlüssen des Sicherheitsrates. Sein Verschwinden und seine Ersetzung werfen notwendigerweise die Frage nach einem neuen internationalen Mandat auf.

Dann müssen wir definieren, was diese Kraft tun würde. Würde sie die Blaue Linie beobachten? Würde sie den Einsatz der Armee überprüfen? Würde es die Verstöße dokumentieren? Würde sie sich an der Überprüfung des Fehlens nichtstaatlicher Waffen in bestimmten Gebieten beteiligen? Hätte sie ihre eigenen Interventionsmöglichkeiten oder würde sie sich auf eine Kontrollfunktion beschränken?

Diese Fragen werden die Realität des Geräts viel mehr als seinen Namen bestimmen.

Dritte Datei: Verhindern, dass ein lokaler Vorfall zu einem Krieg wird

Der dritte in den Diskussionen erwartete Schwerpunkt ist die Koordinierung zwischen den Parteien. Jüngste Erfahrungen haben gezeigt, dass ein begrenzter Vorfall schnell eine viel größere Dimension erlangen kann, wenn die Kommunikationskanäle nicht ausreichen.

Die Episode von Deir Mimas wird als Beispiel für diese Verwundbarkeit zitiert. Es hätte die Notwendigkeit eines internationalen Koordinierungsmechanismus gezeigt, der es den libanesischen und israelischen Parteien ermöglicht, bei einem Vorfall unverzüglich die erforderlichen Informationen bereitzustellen.

Das Ziel ist offensichtlich nicht, eine normale politische Beziehung zwischen Beirut und Israel zu schaffen. Es ist ein Mechanismus zur militärischen Prävention. In einem Bereich, in dem mehrere Kräfte in der Nähe operieren, können einige Minuten eine Verachtung von einer Reaktion trennen.

Eine Explosion, eine falsch interpretierte Militärbewegung oder eine Präsenz, die als verdächtig angesehen wird, können einen Streik auslösen. Dies führt zu einer Reaktion oder Mobilisierung. Der lokale Vorfall wird dann zu einer politischen Krise oder sogar zu einer Konfrontation.

Die vorgeschlagene Regelung sollte daher eine rasche Überprüfung der Geschehnisse ermöglichen, bevor jede Partei ihre Antwort auf ihre eigenen Informationen erstellt.

Die Koordinationsteams der Vereinigten Staaten haben bereits eine Rolle bei der Bewältigung bestimmter Vorfälle gespielt. Aber Washington scheint zu denken, dass eine einmalige Intervention nicht mehr ausreicht. Ein Mechanismus sollte so schnell und identifizierbar sein, dass er systematisch funktioniert.

Der Unterschied ist wichtig. Notfallmediation hängt von der Verfügbarkeit und dem guten Willen der Akteure zum Zeitpunkt der Krise ab. Ein permanenter Mechanismus schafft Verfahren, bei denen gefordert wird, wer innerhalb welchen Zeitrahmens welche Informationen zur Verfügung gestellt werden und welche Behörde eine Feldprüfung beantragen kann.

Im Südlibanon kann diese Architektur genauso wichtig werden wie die militärischen Positionen selbst.

Der Knoten der « Verifizierung »

Ein weiteres Schlüsselwort hinter Koordination ist Verifikation.

Israel will nicht nur hören, dass die libanesische Armee stationiert. Sie möchte überprüfen können, ob in den betroffenen Gebieten keine Hisbollah-Kämpfer oder -Waffen mehr enthalten sind. Der Libanon seinerseits will nicht, dass ein Überwachungsmechanismus zu einem Mittel wird, mit dem Israel einseitig entscheiden kann, ob der Staat seine Verpflichtungen erfüllt hat.

Daher die Suche nach einer Drittanbieter-Formel.

Diese Frage spiegelt sich in den Diskussionen zu « Experimentalgebieten » wider. Das Prinzip wäre, die Regelungen auf einen bestimmten Sektor anzuwenden: den israelischen Rückzug, den Einsatz der libanesischen Armee, die Überprüfung der Sicherheitslage und eine mögliche Erweiterung des Modells.

Auf dem Papier erscheint die Methode pragmatisch. Es ermöglicht, ein kleines Abkommen zu testen, bevor es verlängert wird. Vor Ort steht sie unmittelbar vor dem Problem der Reihenfolge der Operationen.

Israel würde Fortschritte bei der Kontrolle des Territoriums und das Fehlen von Hisbollah-Waffen fordern, bevor es seinen Rückzug ausweitet. Der Libanon antwortete, dass die Armee ihre Souveränität über ein besetztes Gebiet nicht vollständig ausüben könne.

Der Mechanismus zur Lösung des Problems führt dazu, dass das Problem repliziert wird.

Beirut will, dass Washington auch mit Israel spricht

Nawaf Salam reist nicht nur nach Washington, um eine Liste von Anfragen zu erhalten. Der Libanon will eigene Forderungen stellen.

Die erste besteht darin, Israel daran zu hindern, das von ihm kontrollierte Gebiet im Süden zu erweitern. Die Sorgen sind umso größer, als einige israelische Operationen auf Positionen und Erleichterungen abzielen, die als strategisch angesehen werden.

Der zweite betrifft die Rücknahme. Beirut möchte, dass die im Libanon erforderlichen Fortschritte von einem ausreichend klaren israelischen Zeitplan begleitet werden. Auf diese Weise versucht die Regierung, aus einer Logik herauszukommen, in der libanesische Anleihen präzise wären, während die Gegenparteien an Bedingungen geknüpft bleiben würden.

Der dritte betrifft Garantien. Ein Gebiet, das den libanesischen Streitkräften übergeben wird, kann nicht als glaubwürdiger Test dienen, wenn die israelischen Streitkräfte jederzeit zurückkehren können. Der Libanon hofft daher, dass Washington als Garant fungieren wird.

Schließlich will Beirut nach der UNIFIL eine internationale Präsenz aufrechterhalten. Nicht um die Armee zu ersetzen, sondern um einen externen Zeugen und einen Mechanismus zu haben, der das Risiko einer Konfrontation verringern kann.

In diesen vier Punkten kann Salam versuchen, die Diskussion wieder ins Gleichgewicht zu bringen.

Ein libanesischer Fall, der durch den Krieg mit dem Iran verbannt wurde

Die zusätzliche Schwierigkeit ergibt sich aus der Hierarchie der amerikanischen Prioritäten. Der Libanon nimmt nicht mehr den gleichen Platz auf der Agenda Washingtons ein wie in den frühen Phasen der Verhandlungen.

Die Konfrontation mit dem Iran, die Straße von Ormuz, Ölfragen und die regionale Sicherheit lenken jetzt viel Aufmerksamkeit auf die Amerikaner. Donald Trump hat den Libanon in seiner Rede vor der UN-Generalversammlung nicht erwähnt.

Diese Abwesenheit bedeutet nicht, dass Washington die Akte aufgegeben hat. Der Prozess für den Libanon und Israel bleibt bestehen. Militärische Kontakte gehen weiter. Die Vereinigten Staaten bleiben für jede Verifizierungs- oder Garantieformel unerlässlich.

Aber die amerikanische Methode scheint sich geändert zu haben. Nach einer Zeit starker diplomatischer Dynamik scheint Washington überschaubarer zu sein, Druck auszuüben und darauf zu warten, dass die Parteien ihre Positionen klären.

Das Salam-Rubio-Treffen wird somit zu einem Investitionstest, den die Vereinigten Staaten immer noch bereit sind, sich dem Thema zu widmen.

Drei US-Anträge, drei libanesische Anträge

Die Diskussion kann schließlich durch zwei Sätze von drei Anforderungen zusammengefasst werden.

Washington würde von Beirut echte Fortschritte in der Waffenfrage erwarten, die Weihe der Armee als einzige Militärbehörde an den Grenzen und die Einrichtung eines Koordinierungsmechanismus, um eine Eskalation zu verhindern.

Beirut erwartet Druck aus Washington gegen die Ausweitung der israelischen Besatzung, Garantien für den Rückzug und eine internationale Vereinbarung, die die Armee in der Zeit nach der UNIFIL begleiten kann.

Beide Agenden sind nicht unvereinbar. Sie stehen jedoch vor der gleichen Frage: Wer macht die erste Geste?

Ohne israelischen Rückzug hat die libanesische Regierung weniger politischen Spielraum, um bei Waffen voranzukommen. Ohne Fortschritte bei den Waffen behauptet Israel, dass es nicht die notwendigen Garantien für einen Rückzug hat. Ohne einen von beiden Parteien akzeptierten Verifizierungsmechanismus kann jeder die Verpflichtungen des anderen anfechten.

Marco Rubio und Nawaf Salam werden daher nicht nur über ein neues diplomatisches Treffen diskutieren. Sie müssen feststellen, ob es noch eine Sequenz gibt, die in der Lage ist, diese Zirkulation zu durchbrechen.

In Washington sucht der Libanon weniger eine neue Unterstützungserklärung als eine mechanische. Ein israelischer Schritt, ein libanesischer Schritt, eine Verifikation und dann ein neuer Schritt. Wenn dieser Mechanismus nicht gefunden wird, können die Verhandlungen ausgesetzt bleiben, während die Fakten vor Ort weiterhin der Diplomatie vorausgehen.

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