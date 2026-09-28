Vatikan, diskreter Verhandlungskanal: Warum Beirut außerhalb Washingtons zweite Unterstützung sucht

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Die libanesische Diplomatie verlässt sich nicht mehr nur auf Washington, um zu versuchen, die Südfrage zu lösen. Nach den Schritten der amerikanischen Regierung entstand ein zweiter Kanal viel diskreter in Rom. Simon Karam, der die libanesische Delegation leitet, die am Verhandlungsprozess mit Israel beteiligt ist, wird den Vatikan zu einer Reihe von Gesprächen zum gleichen Thema besuchen. Zwei Treffen geben dieser Mission eine besondere Bedeutung: ein Treffen mit Kardinal Pietro Parolin, Staatssekretär des Heiligen Stuhls, und ein weiteres mit Paul Richard Gallagher, zuständig für die Beziehungen zu den Staaten.

Displacement ist keine parallele Vermittlung, um die Vereinigten Staaten zu ersetzen. Es gibt keinen Grund mehr zu sagen, dass der Vatikan aufgerufen wäre, direkt die militärischen Parameter zwischen dem Libanon und Israel zu verhandeln. Das Ziel erscheint subtiler. Beirut versucht, den Kreis der Akteure zu erweitern, die in der Lage sind, die Verhandlungen zu unterstützen, die Stabilität des Libanon zu verteidigen und eine Lösung zu einer Zeit zu begleiten, in der der von Amerika geführte Prozess Vorrang hat. Der Prozess erweitert auch die von Präsident Joseph Aoun während seines jüngsten Besuchs in Rom initiierten Diskussionen. Sie zeigt vor allem ein Anliegen: die Zukunft des Südens nicht von einem einzigen Kanal abhängen zu lassen, dessen Prioritäten jetzt weitgehend von der regionalen Konfrontation mit dem Iran absorbiert werden.

Simon Karam in Rom, eine Mission weniger Protokoll, als es scheint

Simon Karams Wahl für diese Konsultationen gibt bereits einen Hinweis auf ihren Zweck. Dies ist kein allgemeiner Besuch, der den Beziehungen zwischen dem Libanon und dem Heiligen Stuhl gewidmet ist, sondern der Vertreibung des Leiters der libanesischen Delegation, die am Verhandlungsprozess beteiligt ist. Seine Gespräche sollten sich auf den Stand der Diskussionen und den Beitrag konzentrieren, den der Vatikan zu ihrem Fortschritt leisten könnte.

Die gewählten Gesprächspartner bestätigen diese Dimension. Pietro Parolin ist das Herzstück des diplomatischen Apparats des Heiligen Stuhls. Paul Richard Gallagher beschäftigt sich direkt mit den Beziehungen zu Staaten. Die Diskussionen finden daher auf der Ebene statt, auf der der Vatikan internationale Krisen anspricht, nicht nur im Kontext der kirchlichen Beziehungen zum Libanon. Für Beirut besteht das Interesse darin, die bei den Verhandlungen aufgetretenen Hindernisse direkt aufzudecken und Unterstützung zu suchen, die das diplomatische Umfeld des Falls belasten kann.

Dieser Ansatz kommt zu einer Zeit, in der der libanesisch-israelische Prozess verlangsamt wird. Eine neue Sitzung ist noch nicht gesichert, während mehrere Vorschläge weiterhin auf militärischem Boden diskutiert werden. Der Libanon fordert einen Zeitplan für den Rückzug, Garantien gegen eine israelische Rückkehr in möglicherweise evakuierte Gebiete und eine internationale Präsenz, um den Einsatz der Armee zu begleiten. Israel seinerseits fordert Garantien für die Kontrolle der betroffenen Gebiete und für die Unfähigkeit der Hisbollah, ihre Fähigkeiten dort wieder aufzubauen. Zwischen diesen Forderungen bleiben die Vereinigten Staaten der zentrale Vermittler, aber sie sind nicht mehr unbedingt der einzige Akteur, den Beirut seine Positionen verteidigen will.

Washington bleibt unverzichtbar, aber Washington schaut woanders hin

Die Annäherung an den Vatikan muss zuerst im Lichte der amerikanischen Evolution gelesen werden. Die Vereinigten Staaten haben den libanesischen Fall nicht abgeschlossen. Die Kontakte und militärischen Gespräche gehen weiter, einschließlich Szenarien für einen schrittweisen israelischen Rückzug mit dem Einsatz der libanesischen Armee. Das Treffen zwischen Nawaf Salam und Marco Rubio selbst bestätigt, dass Washington ein Muss bleibt.

Aber die Intensität des amerikanischen Engagements scheint abgenommen zu haben. Libanon ist jetzt in eine viel breitere regionale Gleichung integriert, die von Konfrontation mit dem Iran, der Straße von Ormuz, Israels Sicherheit und Verhandlungen, die zu Deeskalation führen könnten, dominiert wird. Der libanesische Fall ist nicht verschwunden; Er verlor einen Teil seiner Autonomie in der Hierarchie der amerikanischen Notfälle.

Diese Entwicklung bringt Beirut in eine unbequeme Lage. Die Regierung wählte die Verhandlungen gerade deshalb, weil sie den diplomatischen Weg für billiger hält als eine neue Konfrontation. Aber eine diplomatische Strategie wird fragil, wenn ihr Hauptsponsor das Tempo verlangsamt. Während die Diskussionen weitergehen, gehen die israelischen Operationen im Süden weiter und die Angst vor der Konsolidierung bestimmter Positionen bleibt bestehen.

Die Unterstützung des Vatikans zu suchen, bedeutet daher weniger, Washington zu umgehen, als die totale diplomatische Abhängigkeit davon zu vermeiden. Der Libanon will den amerikanischen Kanal beibehalten und gleichzeitig ein breiteres internationales Umfeld für Verhandlungen aufbauen.

Was der Vatikan kann und was er nicht kann

Der Heilige Stuhl hat natürlich weder militärische Mittel noch die amerikanische Fähigkeit, Druck auf Israel auszuüben. Sie kann nicht den Rückzug mit Gewalt garantieren, den Einsatz der libanesischen Armee allein finanzieren oder einen Sicherheitsmechanismus an der Grenze einführen. Sein Einfluss gehört zu einem anderen Register: Diplomatie, internationale Beziehungen, Dialogfähigkeit mit antagonistischen Akteuren und besonderes politisches Gewicht bei der Verteidigung der Stabilität Libanons.

Diese Grenze ist auch das, was seine Intervention nützlich machen kann. Der Vatikan soll nicht die militärischen Unterhändler ersetzen. Auf der anderen Seite kann sie dazu beitragen, die Prinzipien zu konsolidieren, auf denen eine Lösung aufgebaut werden muss: staatliche Souveränität, Schutz der Bevölkerung, Ablehnung eines neuen Krieges und Wahrung der territorialen Integrität des Libanon.

Libanon hat auch einen besonderen Platz in der Diplomatie des Heiligen Stuhls. Seine religiöse Vielfalt und Koexistenz geben ihm eine Dimension, die sein demografisches Gewicht übersteigt. Eine tiefgreifende Destabilisierung des Landes würde man in Rom nicht nur als zusätzliche Grenzkrise im Nahen Osten sehen. Es würde ein politisches und gemeinschaftliches Modell beeinflussen, dem der Vatikan traditionell besondere Aufmerksamkeit geschenkt hat.

Beirut kann genau versuchen, diese Aufmerksamkeit in diplomatisches Kapital zu verwandeln. Die Regierung bittet den Heiligen Stuhl nicht, Armeepositionen auf eine Karte zu ziehen. Er könnte ihn bitten, mit seinen internationalen Gesprächspartnern die Notwendigkeit einer Regelung zu verteidigen, die den Süden nicht in eine von der libanesischen Behörde dauerhaft amputierte Zone verwandelt.

Joseph Aouns frühere

Simon Karams Mission beginnt nicht bei Null. Es folgt auf die Diskussionen von Joseph Aoun in Rom. Der libanesische Präsident hat bereits die Situation im Land und die Einsätze des Südens mit den vatikanischen Beamten diskutiert. Der neue Schritt besteht darin, diese Beziehung von der Ebene der Prinzipien zu einer konkreten Überwachung der Verhandlungen zu bewegen.

Diese Kontinuität ist wichtig. Ein diplomatischer Ansatz führt selten zu Ergebnissen, wenn er auf einen isolierten Besuch beschränkt ist. Die Wiederholung von Kontakten ermöglicht es im Gegenteil, eine Datei zu erstellen, neue Informationen zu übermitteln und den Ansprechpartner aufzufordern, mit seinen eigenen Partnern zu handeln. Die Karam-Mission kann daher als die technische Phase einer politischen Öffnung verstanden werden, die zuvor vom Staatsoberhaupt eingeleitet wurde.

Es erlaubt dem Vatikan auch, die libanesische Argumentation im Detail zu präsentieren. Beirut bestreitet nicht das Prinzip der Stärkung der Armee und der Rückgabe der Sicherheitsentscheidung an den Staat. Er fordert jedoch, dass dieser Prozess mit israelischen Verpflichtungen verknüpft wird: Rückzug, Einstellung von Operationen und Garantien in Gebieten unter libanesischer Kontrolle. Es ist dieser Begriff der Gegenseitigkeit, den der Libanon in den Mittelpunkt seiner internationalen Bemühungen stellen will.

Die Regierung möchte vermeiden, dass die Verhandlungen in einer Frage zusammengefasst werden: Was wird Beirut mit den Waffen der Hisbollah tun? Er hoffte, dass die andere Hälfte der Gleichung mit der gleichen Kraft gestellt würde: Was würde Israel tun, nach welchem Zeitplan und unter welcher internationalen Garantie?

Diplomatie statt Machtdiplomatie garantieren

Es ist wahrscheinlich in der Frage der Garantien, dass der Vatikan den meisten politischen Wert bringen kann. Die derzeitige Blockade resultiert weitgehend aus einem Vertrauensdefizit. Libanon befürchtet, dass ein Zugeständnis von keinem dauerhaften israelischen Gegenstück befolgt wird. Israel äußert sich besorgt darüber, dass ein Rückzug der Hisbollah erlauben wird, in die evakuierten Gebiete zurückzukehren. Jeder fragt daher nach Beweisen, bevor er die Phase vollendet, die der andere als Voraussetzung betrachtet.

Die Vereinigten Staaten können einige dieser Garantien anbieten, weil sie eine strategische Beziehung zu Israel und eine regionale militärische Präsenz haben. Der Vatikan hat nicht die gleichen Instrumente. Aber eine internationale Garantie basiert nicht nur auf der Möglichkeit, eine Sanktion zu verhängen. Es hängt auch von der Anzahl und Qualität der Akteure ab, die sich politisch um ein Arrangement kümmern.

Je diversifizierter die internationale Unterstützung für die Siedlung ist, desto höher sind die politischen Kosten ihrer Verletzung. Ein Abkommen, das nur von Washington unterstützt wird, bleibt weitgehend von den aktuellen Prioritäten der USA abhängig. Ein Abkommen, das auch von mehreren europäischen Hauptstädten, arabischen Ländern, den Vereinten Nationen und dem Vatikan verteidigt wird, erhält eine weitere diplomatische Dichte.

Der Libanon versucht genau, diese Dichte aufzubauen.

Der Heilige Stuhl kann auch mit Schauspielern sprechen, die Beirut nicht kontrolliert

Ein weiteres nützliches Merkmal der vatikanischen Diplomatie ist ihre Beziehung zu einer Vielzahl von Staaten und Beamten. Sie kann daher Botschaften in Gebieten transportieren, in denen der Libanon weniger Gewicht hat.

Diese Funktion sollte nicht mit geheimer Mediation verwechselt werden, deren Existenz nicht durch verfügbare Beweise belegt wird. Vielmehr liegt das Interesse des Vatikans in seiner Fähigkeit, diplomatische Gespräche nach dem gleichen Prinzip zu vervielfachen. Eine Botschaft, die an Washington, europäische Hauptstädte oder andere Partner gesendet wird, kann dazu beitragen, die libanesische Frage auf ihrer Agenda zu halten.

Für einen kleinen Staat ist diese Funktion weit davon entfernt, sekundär zu sein. Der Libanon kann seine Prioritäten nicht den Großmächten aufzwingen. Er muss andere Akteure davon überzeugen, sie zurückzunehmen.

Diplomatie wird dann zu einer Verstärkungsübung. Beirut stellt einen Antrag. Ein internationaler Partner gibt es weiter. Mehrere Akteure beginnen, dies als eine vernünftige Bedingung für die Einigung zu betrachten. Was anfangs eine libanesische Position war, kann allmählich Teil des angestrebten internationalen Konsenses werden.

Simon Karams Vertreibung muss so gelesen werden.

Nachdem UNIFIL dem Vatikan ein weiteres Dossier gibt, das folgen soll

Verhandlungen mit Israel sind nicht die einzige Frist. Das geplante Ende der UNIFIL-Mission erfordert, dass der Libanon schnell eine neue Sicherheitsarchitektur im Süden vorbereitet. Die Gefahr der Leere wird jetzt von den Verantwortlichen für die internationale Truppe ausdrücklich erwähnt.

Das Problem ist beträchtlich. UNIFIL ist nicht auf die sichtbare Präsenz von Friedenstruppen auf südlichen Straßen beschränkt. Sie beteiligt sich an der Überwachung der Blauen Linie, sorgt für Kontakte zwischen den Parteien und begleitet die libanesische Armee. Sein Verschwinden ohne Ersatzmechanismus würde mehrere Funktionen gleichzeitig entfernen.

Eine neue internationale Präsenz ist daher für gezieltere Missionen vorgesehen: Überwachung, Kommunikation und Unterstützung der staatlichen Autorität. Die Schaffung eines solchen Mechanismus erfordert jedoch eine politische Einigung, ein Mandat und Länder, die bereit sind, sich daran zu beteiligen.

Der Vatikan wird nicht über diese Architektur entscheiden. Sie kann jedoch das Prinzip der internationalen Kontinuität unterstützen, um zu verhindern, dass das Ende der UNIFIL einen Raum schafft, der unmittelbar von Konfrontationen besetzt ist. Auch in diesem Bereich wäre ihre Rolle eher die eines diplomatischen Vermittlers als eines operativen Akteurs.

Rom bietet auch eine amerikanisch-iranische Kopf-an-Kopf-Reise an

Die Erweiterung des diplomatischen Kanals hat endlich eine regionale Dimension. Der libanesische Fall hängt zunehmend von den Beziehungen zwischen Washington und Teheran ab. Die Hisbollah ist eng mit dem Iran verbunden, während die Vereinigten Staaten Israels wichtigste internationale Unterstützung sind. Je mehr diese Polarisierung zunimmt, desto größer ist das Risiko, dass der Libanon als Variable regionaler Verhandlungen behandelt wird.

Beirut versucht genau das Gegenteil zu verteidigen: Libanesische Fragen müssen vom libanesischen Staat nach seinen eigenen Interessen verhandelt werden. Nawaf Salam sagte in seinem internationalen Austausch. Die Regierung weigert sich, anderen zu erlauben, im Namen des Landes zu sprechen oder sein Territorium als Raum für die Übertragung regionaler Botschaften zu nutzen.

Den Vatikan in das diplomatische Umfeld des Falls zu bringen, dient dieser Strategie. Der Heilige Stuhl ist weder eine Partei der amerikanisch-iranischen Konfrontation noch ein militärischer Akteur im Nahen Osten. Seine Beteiligung stellt somit einen externen Stützpunkt für diese Bipolarisierung dar.

Dies garantiert natürlich nicht, dass regionale Entscheidungen den Libanon nicht mehr betreffen. Dies ermöglicht es Beirut jedoch, daran zu erinnern, dass seine Akte nicht vollständig von ihnen aufgenommen werden kann.

Vatikan steht vor der Hisbollah-Frage

Die Schwierigkeit entsteht, wenn Verhandlungen das Thema der Waffen der Hisbollah erreichen. Der Vatikan unterstützt natürlich die Autorität des libanesischen Staates und die Stärkung seiner Institutionen. Aber das Problem kann nicht durch eine äußere Verfügung gelöst werden. Jeder Versuch einer erzwungenen Abrüstung könnte eine innere Krise auslösen, deren Folgen sich direkt auf die Koexistenz auswirken würden, die der Heilige Stuhl bewahren möchte.

Diese Situation bringt Rom in eine besondere Position. Die Verteidigung der Souveränität des Staates bedeutet, die Idee einer einzigen Militärbehörde zu unterstützen. Die Verteidigung der Stabilität Libanons erfordert gleichzeitig, dass eine brutale Anwendung dieses Prinzips nicht zu internen Konfrontationen führen darf.

Der bevorzugte Weg kann daher nur schrittweise und politisch sein. Dazu gehören der interne Dialog, die Stärkung der Armee, der israelische Rückzug und die Entwicklung einer Verteidigungsstrategie, die in der Lage ist, militärische Entscheidungen schrittweise in die Institutionen zu bringen.

Dieser Ansatz steht teilweise im Einklang mit dem, was Beirut zu verteidigen versucht. Die Regierung will zeigen, dass das Staatsmonopol nicht gegen eine Gemeinschaft gerichtet ist, sondern eine normale Bedingung für das Funktionieren des Landes ist. Die Glaubwürdigkeit dieser Erklärung hängt jedoch von der Existenz externer Sicherheitsvorkehrungen ab, die stark genug sind, um die Frage der Sicherheit jeder Gruppe zu überlassen.

Moralische Vermittlung wird nicht genug sein

Es besteht jedoch die Gefahr, den vatikanischen Kanal zu überschätzen. Die diplomatische Statur des Heiligen Stuhls ersetzt nicht die Machtverhältnisse. Israel wird seine Sicherheitsentscheidungen auf der Grundlage seiner eigenen Berechnungen, der Beziehungen zu Washington und der militärischen Situation treffen. Die Hisbollah wird ihre Position entsprechend ihren libanesischen Interessen, ihrer Beziehung zum Iran und ihrer Einschätzung der israelischen Bedrohung bestimmen.

Der Vatikan kann helfen, ein Umfeld zu schaffen, das einer Vereinbarung förderlich ist. Sie kann dieses Abkommen nicht gegen den Willen der Hauptakteure zustande bringen.

Simon Karams Vertreibung wird daher nützlich sein, wenn er in der Lage ist, etwas Konkretes zu erreichen: Unterstützung für einen Rückzugsplan, Verteidigung eines internationalen Garantiemechanismus, europäische Mobilisierung in der Zeit nach der UNIFIL oder Weiterleitung libanesischer Forderungen an Washington und andere Hauptstädte. Während sie sich auf eine allgemeine Erklärung zur Stabilität und Souveränität des Libanon beschränkt, werden ihre Auswirkungen im Wesentlichen symbolisch bleiben.

Dies alles steht auf dem Spiel in dieser diskreten Diplomatie: eine historische Beziehung mit dem Heiligen Stuhl in ein konkretes Instrument in einer zeitgenössischen Verhandlung zu verwandeln.

Beirut baut Netzwerk statt eines neuen Vermittlers auf

Schließlich scheint der libanesische Ansatz weniger nach einem Ersatz in den Vereinigten Staaten zu suchen als nach einem Netzwerk um sie herum. Washington würde die zentrale Rolle bei Verhandlungen mit Israel behalten. Der Vatikan würde sein diplomatisches Gewicht einbringen. Die Vereinten Nationen würden für jede neue internationale Architektur im Süden unverzichtbar bleiben. Arabische Länder könnten zur Unterstützung des Staates, der Armee und des Wiederaufbaus beitragen. Europäische Partner würden um internationale Präsenz und Finanzierung gebeten.

Diese Zunahme der Unterstützung reagiert auf die strukturelle Schwäche des Libanon. Beirut verfügt nicht über die Mittel, um die Durchsetzung einer Verordnung allein zu gewährleisten. Ihre Strategie besteht daher darin, sicherzustellen, dass eine ausreichende Anzahl von Akteuren ein Interesse an ihrer Funktionsweise hat.

Simon Karam kommt mit dieser Gleichung im Vatikan an. Er bat Rom nicht, Washington zu ersetzen, noch konnte er ihn bitten, die Frage der Waffen der Hisbollah zu regeln. Seine Mission ist es, ein Stück zu einer unvollständigen diplomatischen Architektur hinzuzufügen.

Für den Libanon ist die Wette klar: Wenn das Verhältnis der militärischen Kraft ungünstig ist, muss das Verhältnis der diplomatischen Kraft erweitert werden. Der Vatikan kann keine Frontlinie bewegen. Aber es kann verhindern, dass die libanesische Stimme verschwindet, wenn die Großmächte beginnen zu entscheiden, was danach kommen wird.

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