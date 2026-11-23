Diese Woche testet Marokko sein Telefonalwarnsystem MA-INDAR. Die Prozesse beginnen am Dienstag in Sidi Aayad und Azemmour, bevor sie am Donnerstag vier Provinzen abdecken. Testnachrichten erfordern keine Aktion. Die nationale Inbetriebnahme wird im Dezember nach Auswertung der Testergebnisse erwartet.

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Das marokkanische Innenministerium kündigte am Montag, den 23. November, die Feldversuche von MA-INDAR, seinem neuen Telefonalarmsystem, an. Die ersten Nachrichten dieser Phase sind am Dienstag in Sidi Aayad und Azemmour geplant. Sie werden keine wirkliche Gefahr melden. Die nationale Inbetriebnahme wird im Dezember nach Auswertung der Tests erwartet.

Wo und wann Telefone Testnachrichten erhalten

Am Dienstag, den 24. November, werden die Prozesse von 11 bis 12 Uhr zwei Gemeinden betreffen: Sidi Aayad in der Provinz Midelt und Azemmour in der Provinz El Jadida. Das Ministerium behält sich die Möglichkeit vor, sie am Mittwoch 25 in denselben Gemeinden zur gleichen Zeit zu wiederholen.

Am Donnerstag, den 26. November, wird das Gerät von 11 bis 13 Uhr in den Provinzen Taourirt und Khénifra und von 14 bis 16 Uhr in den Provinzen El Hajeb und Ifrane getestet. Dies sind lokale Stunden und Teststrände, keine einzige Stunde Versand. The Interior plant eine nationale und lokale Informationskampagne, um diese Übungen zu begleiten.

Menschen, die im Rahmen dieser Tests eine MA-INDAR-Nachricht erhalten, müssen nichts tun, sagt die Abteilung. Diese Richtlinie greift der Richtlinie nicht vor, die später eine echte Warnung begleiten würde.

Eine Warnung an die in dem betreffenden Gebiet Anwesenden

Das System sollte es den Behörden ermöglichen, Telefone im Rahmen einer Risiko- oder Notfallsituation zu erreichen. Es kann SMS oder Mobilfunkbenachrichtigung verwenden, begleitet von einem hörbaren Signal auf kompatiblen Telefonen. Das angegebene Kriterium ist das Vorhandensein in dem Bereich, in dem die Ausschreibung ausgegeben wird, und nicht die einzige Wohnsitzadresse.

Die Abteilung reserviert das Gerät für Ausnahmesituationen, die eine Warnung erfordern. Sobald der Dienst in Betrieb ist, muss in der Meldung die Art der Gefahr, ihre Schwere, der Zeitraum, in dem sie auftreten kann, und die zu befolgenden Maßnahmen angegeben werden. Die November-Tests werden verwendet, um zu überprüfen, ob das System unter den Bedingungen funktioniert, unter denen die Öffentlichkeit es verwenden wird.

Interior sagte, es habe eine erste Reihe von technischen Tests abgeschlossen. Es gibt noch kein genaues Datum für die nationale Öffnung: Der Dezember bleibt der Zielmonat, vorbehaltlich des Abschlusses der angekündigten Tests und der Überprüfung ihrer Ergebnisse.

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