Wenn Anthropic an die Börse geht, behält eine einzelne Klasse-F-Aktie 50,1% der Stimmen in allgemeinen Fragen. Aber die Mehrheit der Sitze im Rat sind in einem anderen Titel. Der Prospekt unterscheidet Stimmrechte, Kapitalanteil und Ernennung von Direktoren.

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Die Aktien, die Anthropic am 19. November bei der Nasdaq einführte, geben eine Stimme nach Titel. Eine einzelne Aktie in einer anderen Kategorie gibt 50,1% der Stimmen in normalen Angelegenheiten, die den Aktionären vorgelegt werden. Der endgültige Prospekt trennt jedoch die Kontrolle dieser Stimmen von der Ernennung der Mehrheit des Verwaltungsrats. Die Unterscheidung erklärt, warum weder der Kapitalanteil noch der Preis des Titels allein sagen, wer entscheidet.

Eine Aktie, deren Gewicht sich mit dem Kapital anpasst

Der vorgeschlagene Titel für Investoren ist Kategorie A. Jede Aktion in dieser Kategorie gibt eine Stimme. Aktien der Klasse N stimmen in der Regel nicht ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Daher gibt das Halten einer großen Anzahl von Wertpapieren nicht unbedingt allen Anlegern das gleiche Gewicht. Um zu bestimmen, wer abstimmen kann, ist es notwendig, zuerst zu wissen, welche Kategorien von Wertpapieren teilnehmen.

Der einzige Anteil der Klasse F ist einer Firma namens Founder LLC vorbehalten. Die Satzung bestimmt ihr Gewicht an dem für die Abstimmung gewählten Datum: Es entspricht 50,1% der Stimmen, die für Angelegenheiten auf dem Spiel stehen, die den Aktionären als Ganzes vorgelegt werden. Es ist keine feste Anzahl von Stimmen. Wenn Anthropic neue Aktien A ausgibt, passt sich das Gewicht der Aktion F an, um diesen Anteil an diesen Stimmen zu halten. Diesen Hebel können die Gründer also auch dann behalten, wenn sich ihr wirtschaftlicher Anteil ändert.

Sieben Gründer bestimmen gemeinsam die Abstimmung

Der endgültige Prospekt identifiziert sieben ursprüngliche Mitglieder von Founder LLC. Jeder hat eine Stimme in der internen Entscheidung, die bestimmt, wie die Entität abstimmt. Im Prinzip bestimmt eine Mehrheit die Anweisung für Aktion F; Einige Entscheidungen erfordern eine höhere Schwelle. In Ermangelung einer Mehrheitsvereinbarung folgt die Abstimmung im Allgemeinen und vorbehaltlich eines Quorums der Verteilung der von den Inhabern von Aktien abgegebenen Stimmen A. Daher haben der Präsident und der CEO allein nicht 50,1%.

Die Gründer können auch einzeln Aktien A halten. Die Regeln für die Abstimmung der Aktion F erfordern nicht die gleiche Anweisung für diese Wertpapiere. Der Prospekt enthält Schätzungen, die ihre individuellen Rechte mit dem durch Founder LLC gehaltenen Anteil kombinieren. Diese kombinierte Zahl sollte nicht mit dem Gewicht des Anteils F allein verwechselt oder als Maß für ihren Kapitalanteil verwendet werden.

Die Mehrheit des Vorstands unterliegt einem separaten Mechanismus

Ein weiterer Titel, Class-T-Aktie, gehört zum Long-Term Benefit Trust, einer separaten Governance-Struktur. Er stimmt nicht über gewöhnliche Angelegenheiten ab, die allen Aktionären vorgelegt werden. Es wird im Allgemeinen verwendet, um die T-Level-Direktoren zu wählen oder zu entfernen, die die Mehrheit der autorisierten Sitze des Boards bilden. Die Aktionäre, einschließlich Founder LLC, wählen die anderen Direktoren gemäß den allgemeinen Abstimmungsregeln.

Der Trust leitet jedoch keine täglichen Aktivitäten und legt die Strategie nicht anstelle des Rates fest. Der Prospekt unterscheidet seine Funktion der Ernennung und Beratung von den Vorrechten der Direktoren. Dies ist wichtig, wenn eine Entscheidung vom Rat und nicht von der Versammlung getroffen wird: Die Wahlbefugnis und die Ernennungsbefugnis werden nicht zum gleichen Thema ausgeübt.

Bedingungen, die diese Verteilung ändern können

Das mit der Aktion F verbundene Privileg verschwindet nicht mit einer einfachen Kapitalbeschaffung. Der Prospekt sieht jedoch einen Übergang vor, wenn die Gruppe an 90 aufeinanderfolgenden Tagen unter drei berechtigte Gründer fällt, abhängig von den von ihr festgelegten Bedingungen. Das Unternehmen eröffnet dann einen Zeitraum von 450 Tagen, nach dem es Aktien F ohne Gegenleistung kauft. Andere Ereignisse, einschließlich der Auflösung von Founder LLC, können dieses Regime ebenfalls beenden.

Wenn Aktion T nach Beendigung von Aktion F bestehen bleibt, behält der Trust seine Ernennungsrechte. Aktionen A entscheiden dann über die anderen Sitze und allgemeine Fragen. Die T-Aktionsregelung hat ihre eigenen Änderungsbedingungen. Die Lektüre des Prospekts führt somit zu zwei getrennten Fragen für jede Entscheidung: Wer kann die Mehrheit der Stimmen erzielen und wer hat das Recht, die betreffenden Direktoren zu ernennen?

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