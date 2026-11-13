Großbritannien: zwei Männer schuldig Spionage

Zwei iranische Staatsangehörige wurden am 12. November in London für schuldig befunden. Am 17. Dezember werden Strafen erwartet; ein dritter Angeklagter wurde freigesprochen.

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Am 12. November wurden zwei iranische Staatsangehörige für schuldig befunden, einen ausländischen Geheimdienst durch die Überwachung von Personen im Vereinigten Königreich unterstützt zu haben. Das Urteil wurde im Woolwich Crown Court, London, nach sechs Wochen Prozess gefällt. Die Urteile werden am 17. Dezember im Old Bailey gefällt.

Mostafa Sepahvand, 41, und Farhad Javadi Manesh, 46, wurden nach dem britischen National Security Act von 2023 für schuldig befunden. Ein dritter Angeklagter, Shapoor Qalehali Khani Noori, 57, wurde von allen Anklagepunkten freigesprochen.

Getrennte Urteile für beide Männer

Sepahvand wurde auch wegen vorbereitender Handlungen verurteilt, die darauf abzielten, schwere Gewalt zu begehen. Manesh wurde von der separaten Anklage der Vorbereitung auf Gewalt durch andere Personen freigesprochen. Ihre strafrechtliche Verantwortung beschränkt sich daher nicht auf ein identisches Urteil über alle Anklagepunkte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft räumte Sepahvand die Überwachungsakte ein, behauptete jedoch, unter Zwang gehandelt zu haben, aus Angst vor den Folgen einer Weigerung. Manesh behauptete, dass die Fotos im Rahmen einer Wohnungssuche aufgenommen wurden, sagt die Polizei.

Monitoring zwischen 2024 und 2025

Die Metropolitan Police fand Open-Source-Tracking, Überwachung und Suche zwischen August 2024 und März 2025. Das Ziel waren zwei Journalisten eines persischsprachigen Senders, der die iranische Regierung kritisierte, ein Anwalt, der für UK Lawyers for Israel arbeitete, und ein Experte für audiovisuelle Produktionen.

Die Ermittler nutzten 534 Gigabyte Daten, darunter Nachrichten, Videos, Fotos und Sprachnotizen. Ein bedeutender Teil musste aus dem Persischen übersetzt werden. Die gefundenen Dokumente enthielten Informationen über den Arbeitsplatz und die Fahrzeuge der überwachten Personen.

Der Staatsanwalt bezeichnet Sepahvand als Hauptansprechpartner im Iran, während Manesh ihm Bilder und Informationen übermittelte. Die Polizei verbindet diese Kontakte mit den Revolutionsgarden. Die drei Männer wurden am 3. Mai 2025 verhaftet.

Die Strafe wird im Dezember festgesetzt

In den von der Staatsanwaltschaft vorgelegten Beweisen gibt es eine Botschaft, in der Sepahvand 150.000 Pfund verlangte, um ein Ziel zu töten. Die britischen Behörden glauben, dass die Festnahmen Gewalt verhindert haben. Diese Einschätzung bedeutet nicht, dass in diesem Fall tatsächlich ein Angriff stattgefunden hat.

Der Prozess führt somit zu zwei Verurteilungen, aber auch zu Freisprüchen, die das Urteil unterscheiden muss. Die Anhörung am 17. Dezember wird die Strafen für die beiden verurteilten Männer festlegen; in den Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei wurde noch keine Gefängnisstrafe angekündigt.

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